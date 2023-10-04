Эксперт рассказала, какой на вкус должна быть чистая вода

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Специфичный вкус у воды может говорить о наличии вредных для организма примесей, рассказала читателям Pravda. Ru эксперт, биохимик технологической компании по производству фильтров для воды БАРЬЕР Мария Кулешова.

Фото: openverse

Какой на вкус должна быть чистая вода

Как известно, вода является одним из главных источников большинства минералов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма. Однако чрезмерное превышение нормы веществ или наличие примесей в воде приводят к появлению необычного, зачастую неприятного вкуса.

"Например, ярко выраженный металлический привкус указывает на наличие в воде железа или марганца. Это самые распространенные металлы, которые чаще всего содержатся в воде, однако также в ней встречаются свинец, цинк, медь, кобальт, кадмий. Если говорить о других загрязнителях, то в воде находят натрий, придающий воде соленый привкус, или сероводород, который имеет характерный запах тухлых яиц", — рассказала Мария Кулешова.

Помимо влияния на вкусовые ощущения, наличие примесей оказывает негативное влияние на здоровье человека. Самое безобидное в данном случае — отравление, однако постоянное употребление неочищенной воды может привести к ухудшению состояния здоровья, появлению или развитию хронических заболеваний.

"Чаще всего превышение нормы металлов в воде плохо сказывается на работе нервной системы человека. Их высокое содержание вызывает быструю утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, появление судорог и повышение риска развития онкологии. На нервную систему также влияет сероводород, высокое содержание которого может вызвать рвоту или нервный паралич. Соли щелочноземельных металлов в свою очередь становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний и мочекаменной болезни" — добавила Мария.

Какую воду можно пить

Помимо необычного вкуса, наличие примесей также влияет на цвет и запах. Чтобы проверить воду по цвету, необходимо налить ее в стеклянный стакан, обратить внимание на прозрачность и посмотреть, образуются ли там взвеси или отдельные частички, которых не должно быть в чистой воде. Они являются одним из признаков, указывающих на плохое состояние воды. По запаху наиболее характерно определяется превышение уровня хлора, который имеет свой специфичный и знакомый всем аромат.

"Сама по себе правильно очищенная вода не имеет вкуса, запаха и цвета. Наличие изменений говорит о том, что такой воде нужна дополнительная фильтрация для снижения концентрации вредных веществ", — сообщила Мария.

Также важно понимать, какие именно вещества и в каком количестве находятся в воде, поэтому для решения проблемы необходимо провести анализ. Самый простой способ — собрать пробы воды и отнести их специалистам в ближайшую лабораторию, которая оказывает подобные услуги. Результаты в дальнейшем помогут правильно подобрать подходящую систему очистки воды.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Паниченко Анна Маммолог-онколог Специалист Сергеев Пётр Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний Специалист Сергеев Пётр Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний

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