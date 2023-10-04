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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала, какой на вкус должна быть чистая вода 

3:17
Здоровье » Здоровье и профилактика

Специфичный вкус у воды может говорить о наличии вредных для организма примесей, рассказала читателям Pravda. Ru эксперт, биохимик технологической компании по производству фильтров для воды БАРЬЕР Мария Кулешова.

Эксперт рассказала, какой на вкус должна быть чистая вода 
Фото: openverse

Какой на вкус должна быть чистая вода 

Как известно, вода является одним из главных источников большинства минералов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы организма. Однако чрезмерное превышение нормы веществ или наличие примесей в воде приводят к появлению необычного, зачастую неприятного вкуса.

"Например, ярко выраженный металлический привкус указывает на наличие в воде железа или марганца. Это самые распространенные металлы, которые чаще всего содержатся в воде, однако также в ней встречаются свинец, цинк, медь, кобальт, кадмий. Если говорить о других загрязнителях, то в воде находят натрий, придающий воде соленый привкус, или сероводород, который имеет характерный запах тухлых яиц", — рассказала Мария Кулешова.

Помимо влияния на вкусовые ощущения, наличие примесей оказывает негативное влияние на здоровье человека. Самое безобидное в данном случае — отравление, однако постоянное употребление неочищенной воды может привести к ухудшению состояния здоровья, появлению или развитию хронических заболеваний.

"Чаще всего превышение нормы металлов в воде плохо сказывается на работе нервной системы человека. Их высокое содержание вызывает быструю утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, появление судорог и повышение риска развития онкологии. На нервную систему также влияет сероводород, высокое содержание которого может вызвать рвоту или нервный паралич. Соли щелочноземельных металлов в свою очередь становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний и мочекаменной болезни" — добавила Мария.

Какую воду можно пить

Помимо необычного вкуса, наличие примесей также влияет на цвет и запах. Чтобы проверить воду по цвету, необходимо налить ее в стеклянный стакан, обратить внимание на прозрачность и посмотреть, образуются ли там взвеси или отдельные частички, которых не должно быть в чистой воде. Они являются одним из признаков, указывающих на плохое состояние воды. По запаху наиболее характерно определяется превышение уровня хлора, который имеет свой специфичный и знакомый всем аромат.

"Сама по себе правильно очищенная вода не имеет вкуса, запаха и цвета. Наличие изменений говорит о том, что такой воде нужна дополнительная фильтрация для снижения концентрации вредных веществ", — сообщила Мария.

Также важно понимать, какие именно вещества и в каком количестве находятся в воде, поэтому для решения проблемы необходимо провести анализ. Самый простой способ — собрать пробы воды и отнести их специалистам в ближайшую лабораторию, которая оказывает подобные услуги. Результаты в дальнейшем помогут правильно подобрать подходящую систему очистки воды.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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