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Ирина Гусакова

Не просто растительный белок: врач рассказала о пользе тофу

2:43
Здоровье » Здоровье и профилактика

Тофу — нетрадиционный для нашей кухни, но очень полезный продукт. Его делают из сои, а значит, в нём много растительных белков: 10 г в 100 г тофу. Для сравнения: в 100 г творога из коровьего молока 17 г белка. О пользе тофу для здоровья рассказал читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Не просто растительный белок: врач рассказала о пользе тофу
Фото: https://www.kidneyhealthyrecipes.com/baked-tofu/

Тофу: о пользе растительного белка

Растительный белок по своему составу и питательности отличается от животного. Существует понятие идеального белка — в нём содержится оптимальное количество самых нужных организму аминокислот. Для человека ближе всего к золотому стандарту белок молока, икры и яиц. Восполнить потребность в белке только за счёт растительных продуктов сложно.

Но в тофу, в отличие от других источников растительного белка, есть все девять незаменимых для здоровья аминокислот:

  • гистидин,
  • изолейцин,
  • лейцин,
  • лизин,
  • метионин,
  • фенилаланин,
  • треонин,
  • триптофан,
  • валин.

Они способствуют росту и восстановлению тканей, нормализуют уровень сахара в крови, способствуют укреплению суставов, улучшают усвоение жиров, влияют на работу мозга и качество сна.

Кроме того, тофу содержит особые растительные соединения — изофлавоны. Это очень ценный для здоровья компонент.

Изофлавоны сои обладают антиоксидантными свойствами: защищают клетки от действия свободных радикалов — молекул, которые образуются в процессе метаболизма, а также попадают внутрь с пищей и из воздуха, разрушают клетки организма и приводят к их преждевременному старению и гибели. А ещё изофлавоны способствуют снижению уровня вредного холестерина, который повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсультов. Кроме того, некоторые исследования подтверждают, что изофлавоны сои положительно влияют на качество костной ткани и уменьшают вероятность развития остеопороза.

Учёные продолжают исследовать полезные свойства тофу. Например, есть данные, что он облегчает симптомы климакса и может снизить риск развития некоторых видов рака. Это связано с тем, что соевые изофлавоны по своей структуре схожи с женским половым гормоном эстрогеном. Это наделяет их особыми биологическими свойствами.

Но нужно помнить, что соя — это сильный аллерген. Заранее узнать о нежелательной реакции иммунитета на этот продукт можно по анализу крови — аллергопробе.

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