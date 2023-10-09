Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Арина Горшенина

Подниматься по лестнице полезно для эффективного снижения риска болезней сердца

3:29
Здоровье

Вы слышали о том, что для поддержания здоровья сердца необходимо пройти 10 000 шагов в день? Возможно, вам и не нужно достигать этой цифры, чтобы снизить риск развития некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно последнему исследованию, подъем по лестнице на более чем пять лестничных пролетов в день может существенно уменьшить вероятность атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

Подниматься по лестнице полезно для эффективного снижения риска болезней сердца
Фото: Правда.Ру

Группа исследователей, изучавших связь между интенсивностью подъема по лестнице и атеросклеротическими заболеваниями сердца и сосудов (АССЗ), обнаружила, что ежедневное поднимание более пяти лестничных пролетов (что составляет приблизительно 50 ступеней) может снизить вероятность заболевания на 20%. Эти результаты были опубликованы в журнале "Atherosclerosis".

Атеросклеротическое заболевание сердца — это состояние, при котором артерии сердца забиваются жировыми отложениями или холестерином, известными как бляшки, что может привести к развитию сердечного приступа. В Соединенных Штатах 75% случаев сердечных приступов связаны с разрывом бляшки. Для проведения исследования были проанализированы данные 458 860 взрослых участников Британского биобанка. С использованием опросов исследователи собрали информацию о способах подъема по лестнице, социально-демографических характеристиках и образе жизни участников в начале исследования, а также через пять лет. Участники были наблюдаемы в среднем 12,5 лет.

"Подъем более чем на пять лестничных пролетов в день был связан с существенным снижением риска развития АССЗ независимо от их начального уровня восприимчивости к этому заболеванию. Те, кто перестали подниматься по лестнице между первоначальным и последующим обследованиями, имели более высокий риск АССЗ по сравнению с теми, кто никогда не поднимался по лестнице", — сообщают исследователи.

Эти результаты подчеркивают, что подъем по лестнице на большее количество ступеней способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у тех, кто более уязвим для этого рода заболеваний. Исследователи рекомендуют использовать подъем по лестнице как доступную и недорогую физическую активность, которую можно интегрировать в повседневную жизнь. Они надеются, что более уязвимая часть населения сможет также снизить свой риск, внедрив эту простую привычку.

"Кратковременные высокоинтенсивные упражнения в виде подъема по лестнице — это эффективный и экономичный способ улучшить работу сердечно-сосудистой системы и липидный профиль, особенно для тех, кто не может выполнять рекомендованные стандарты физической активности. Эти результаты подчеркивают потенциальные преимущества подъема по лестнице как первичной меры профилактики АССЗ для общества в целом", — отмечает доктор Лу Ци из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейн в Луизиане. "Это исследование предоставляет новые доказательства эффективности подъема по лестнице для снижения риска АССЗ, особенно у людей с множественными факторами риска для этого заболевания", — добавил он.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в ежедневной практике. Исследование VARO. Ceska R.
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Темы здоровье

Специалисты

4.7
11 отзывов
 Бучина
Екатерина Владимировна
Кардиолог
Стаж 15 лет
Приём от 3450 руб.
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4
4.5
5 отзывов
 Горбунова
София Ивановна
Кардиолог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3162 руб.
Детская клиника МЕДСИ на Пироговской
ул. Большая Пироговская, д. 7
4.3
1 отзыв
 Бутина
Екатерина Кронидовна
Кардиолог
Стаж 11 лет
Приём от 3450 руб.
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
36 отзывов
 Центр УЗИ диагностики медицинский центр
ул. Б. Черкизовская, д. 5
Преображенская пл.
Семеновская
Бульвар Рокоссовского
Черкизовская
Бульвар Рокоссовского
Локомотив
Измайлово
Электрозаводская
Центр УЗИ диагностики на Преображенской площади. Предлагает услуги: УЗИ сердечно-сосудистой системы, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ м... читать далее »
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.

Новости Все >
Сына Максима Виторгана могут призвать в армию Израиля
Диетолог Волынкина назвала три правила питания, которые позволят сохранить здоровье осенью
Футуролог Юсуфов раскрыл, как нейросеть заменит солдат
Блогер Хасбик встал на сторону Палестины в войне с Израилем
Ушел из жизни Андрей Серебренников, фронтмен группы "Панки по пьянке"
Редкая конная амуниция эпохи викингов найдена в таящих льдах Норвегии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его родные в Израиле не выходят на связь
В Германии обсуждают разгром партии Шольца на выборах
Курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 102 рубля
Зампред Совбеза РФ Медведев высказался об оружии ВСУ: Ну что, натовские друзья, доигрались?
Популярное
Палестина поблагодарила Зеленского за продажу им западного оружия

Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.

ХАМАС поблагодарил Киев за продажу им оружия НАТО для удара по Израилю
Иран будет воевать с Израилем до последнего палестинца
Палестина, опираясь на Иран, получила шанс на независимость и территории
Большая израильская война — это катастрофа для киевского режима
Стали известны причины раннего ухода из жизни юных звезд тележурнала "Ералаш"
Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
"Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить их уничтожать Израиль
Российские хакеры Killnet объявили войну Израилю
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра
Последние материалы
Чиновнице из Башкирии прокуратура вынесла предостережение из-за использования Instagram*
Глава МИД РФ считает, что чем меньше западного оружия получит Киев, тем быстрее будут выполнены цели СВО
Как ИИ создает нового робота за считанные секунды
Учёные рассчитали шансы на наличие хороших условий для жизни в других галактиках
В МИД Украины предсказали увеличение количества сложностей в отношениях с США
Арестович* призвал Украину сменить стратегию: ни о каких границах 1991 года и речи не может идти
Самые древние человеческие следы в Северной Америке: что выяснили учёные?
Лидер группы ДДТ объявил об отмене концерта в Израиле из-за перенесённого инфаркта
Что такое аттосекунда и как она связана с Нобелевской премией-2023
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Хагари заявил, что лидер ХАМАС Синвар будет уничтожен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников