Подниматься по лестнице полезно для эффективного снижения риска болезней сердца

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы слышали о том, что для поддержания здоровья сердца необходимо пройти 10 000 шагов в день? Возможно, вам и не нужно достигать этой цифры, чтобы снизить риск развития некоторых сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно последнему исследованию, подъем по лестнице на более чем пять лестничных пролетов в день может существенно уменьшить вероятность атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Правда.Ру

Группа исследователей, изучавших связь между интенсивностью подъема по лестнице и атеросклеротическими заболеваниями сердца и сосудов (АССЗ), обнаружила, что ежедневное поднимание более пяти лестничных пролетов (что составляет приблизительно 50 ступеней) может снизить вероятность заболевания на 20%. Эти результаты были опубликованы в журнале "Atherosclerosis".

Атеросклеротическое заболевание сердца — это состояние, при котором артерии сердца забиваются жировыми отложениями или холестерином, известными как бляшки, что может привести к развитию сердечного приступа. В Соединенных Штатах 75% случаев сердечных приступов связаны с разрывом бляшки. Для проведения исследования были проанализированы данные 458 860 взрослых участников Британского биобанка. С использованием опросов исследователи собрали информацию о способах подъема по лестнице, социально-демографических характеристиках и образе жизни участников в начале исследования, а также через пять лет. Участники были наблюдаемы в среднем 12,5 лет.

"Подъем более чем на пять лестничных пролетов в день был связан с существенным снижением риска развития АССЗ независимо от их начального уровня восприимчивости к этому заболеванию. Те, кто перестали подниматься по лестнице между первоначальным и последующим обследованиями, имели более высокий риск АССЗ по сравнению с теми, кто никогда не поднимался по лестнице", — сообщают исследователи.

Эти результаты подчеркивают, что подъем по лестнице на большее количество ступеней способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у тех, кто более уязвим для этого рода заболеваний. Исследователи рекомендуют использовать подъем по лестнице как доступную и недорогую физическую активность, которую можно интегрировать в повседневную жизнь. Они надеются, что более уязвимая часть населения сможет также снизить свой риск, внедрив эту простую привычку.

"Кратковременные высокоинтенсивные упражнения в виде подъема по лестнице — это эффективный и экономичный способ улучшить работу сердечно-сосудистой системы и липидный профиль, особенно для тех, кто не может выполнять рекомендованные стандарты физической активности. Эти результаты подчеркивают потенциальные преимущества подъема по лестнице как первичной меры профилактики АССЗ для общества в целом", — отмечает доктор Лу Ци из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейн в Луизиане. "Это исследование предоставляет новые доказательства эффективности подъема по лестнице для снижения риска АССЗ, особенно у людей с множественными факторами риска для этого заболевания", — добавил он.

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