Как начать заниматься спортом без вреда для здоровья

Основополагающий принцип здоровья: вода, еда, движение. Ни одно лекарство или травяной напиток не поможет лимфатической системе, если не будет в достаточной мере движения. По сути, любой вид активности: танцы, йога, прыжки на батуте, ходьба, бокс, бег и прочее — это микровстряска, при которой из клеточек организма вылетает отработанный материал, смывается в общий лимфток, а затем фильтруется и направляется к "естественному выходу” из тела человека. Без таких встрясок необходимая чистка организма просто не происходит.
Человеку, который принял решение снизить свой вес, обязан помнить про движение. Однако самоотверженные забеги "на выживание” и без квалифицированной поддержки только приведут к проблемам с суставами, психологическому дискомфорту, когда на пробежке вы будете встречать оценивающие взгляды поклонников ЗОЖ без грамма жира на теле, а также отсутствие мотивации. Советы о том, как правильно начать заниматься спортом, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
Ежедневно человек должен проходить от 10 000 шагов, так как люди задуманы природой кочевниками, постоянно перемещающимися в поисках более хорошего жилья и пищи. На любом смартфоне есть возможность установить счетчик шагов, так сделайте это! Выполняйте каждый день эту гигиеническую норму по шагам, первые килограммы уйдут очень быстро, советует нутрициолог.
Выбирайте обувь с учетом дополнительного объема по ширине. Во время интенсивных тренировок стопа вспотеет и от дополнительного кровообращения в ногах станет более широкой.
Это отличный вариант для комфортного сгона лишнего веса, ведь нагрузка на ноги в воде минимальна. Кроме того, вода будет скрывать зыбкие места вашего тела, над которыми Вы пришли трудиться в зал, и психологически будет наиболее комфортно заниматься.
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