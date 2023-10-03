Спорт без вреда для здоровья: лайфхаки для начинающих

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Основополагающий принцип здоровья: вода, еда, движение. Ни одно лекарство или травяной напиток не поможет лимфатической системе, если не будет в достаточной мере движения. По сути, любой вид активности: танцы, йога, прыжки на батуте, ходьба, бокс, бег и прочее — это микровстряска, при которой из клеточек организма вылетает отработанный материал, смывается в общий лимфток, а затем фильтруется и направляется к "естественному выходу” из тела человека. Без таких встрясок необходимая чистка организма просто не происходит.

Фото: "jogging" by Rosmarie Voegtli is licensed under CC BY 2.0.

Человеку, который принял решение снизить свой вес, обязан помнить про движение. Однако самоотверженные забеги "на выживание” и без квалифицированной поддержки только приведут к проблемам с суставами, психологическому дискомфорту, когда на пробежке вы будете встречать оценивающие взгляды поклонников ЗОЖ без грамма жира на теле, а также отсутствие мотивации. Советы о том, как правильно начать заниматься спортом, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Как начать заниматься спортом без вреда для здоровья

Начните свой спортивный путь с ежедневного выполнения нормы по шагам.

Ежедневно человек должен проходить от 10 000 шагов, так как люди задуманы природой кочевниками, постоянно перемещающимися в поисках более хорошего жилья и пищи. На любом смартфоне есть возможность установить счетчик шагов, так сделайте это! Выполняйте каждый день эту гигиеническую норму по шагам, первые килограммы уйдут очень быстро, советует нутрициолог.

Выбирайте обувь с высокой амортизирующей подошвой, чтобы снизить нагрузку на голеностоп.

Выбирайте обувь с учетом дополнительного объема по ширине. Во время интенсивных тренировок стопа вспотеет и от дополнительного кровообращения в ногах станет более широкой.

Пока вес не вернулся к комфортным значениям для интенсивных тренировок (95 и менее кг), стоит записаться в бассейн или на занятия аквааэробикой.

Это отличный вариант для комфортного сгона лишнего веса, ведь нагрузка на ноги в воде минимальна. Кроме того, вода будет скрывать зыбкие места вашего тела, над которыми Вы пришли трудиться в зал, и психологически будет наиболее комфортно заниматься.

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