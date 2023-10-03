Жидкий хлорофилл: нутрициолог рассказала о побочных эффектах

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Жидкий хлорофилл завоевал популярность благодаря ряду свойств, приносящих пользу организму. Но есть у "чудо-средства” и побочные эффекты. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq Ольга Баян.

Фото: https://www.maryruthorganics.com/blogs/supplements-nutrition/benefits-of-liquid-chlorophyll

Жидкий хлорофилл: плюсы и минусы

Хлорофилл — это зеленый пигмент, содержащийся в ярко окрашенных зеленых растениях и водорослях (например, спирулина, петрушка, кинза). В жидких пищевых добавках используется хлорофиллин (хлорофилл с добавлением меди и натрия, облегчающих его усвоение). Это полусинтетическая водорастворимая форма хлорофилла.

Хлорофилл имеет ряд преимуществ для здоровья:

Обладает дезодорирующим свойством, помогая устранить неприятный запах тела. С этой целью он применяется как внутренне, так и наружно.

Улучшает состояние кожи. Для этого используется не только жидкая добавка сама по себе, но и гели с хлорофиллином (наружно). Согласно некоторым исследованиям, это помогает существенно снизить воспалительные процессы, помочь в работе с акне и расширенными порами. Возможно, в том числе из-за содержания в хлорофилле витамина А, кальция, железа, а также путем изменения микробиоты кишечника.

Снижает общую оксидативную нагрузку на организм. Хлорофилл известен своими антиоксидантными свойствами, которые могут способствовать замедлению окислительного повреждения клеток. Эти же свойства способствуют работе печени и снижении рисков онкологии.

Какие у хлорофилла побочные эффекты

Значимые риски практически отсутствуют. Однако при длительном приеме добавок с высоким содержанием хлорофилла (хлорофиллина) кожа может стать более чувствительной к солнечному свету.

Также есть небольшой риск накопления меди в организме. Медь — важный для здоровья микронутриент, однако его избыток ничем не лучше недостатка: вместо пользы он может создавать дополнительную нагрузку на элиминирующие органы (печень, почки, кожу).

Поэтому при приеме хлорофилла и других добавок, влияющих на содержание витаминов и минералов в организме, рекомендуется периодически проходить лабораторные исследования, лучше всего делать анализ крови. И не заниматься самоназначением БАДов.

Следует отметить, что не меньшую пользу можно получить, если включать в рацион зеленые овощи, листья, зелень, например:

брокколи,

кинзу,

укроп,

петрушку,

шпинат,

рукколу.

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