Жидкий хлорофилл завоевал популярность благодаря ряду свойств, приносящих пользу организму. Но есть у "чудо-средства” и побочные эффекты. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq Ольга Баян.
Хлорофилл — это зеленый пигмент, содержащийся в ярко окрашенных зеленых растениях и водорослях (например, спирулина, петрушка, кинза). В жидких пищевых добавках используется хлорофиллин (хлорофилл с добавлением меди и натрия, облегчающих его усвоение). Это полусинтетическая водорастворимая форма хлорофилла.
Хлорофилл имеет ряд преимуществ для здоровья:
Значимые риски практически отсутствуют. Однако при длительном приеме добавок с высоким содержанием хлорофилла (хлорофиллина) кожа может стать более чувствительной к солнечному свету.
Также есть небольшой риск накопления меди в организме. Медь — важный для здоровья микронутриент, однако его избыток ничем не лучше недостатка: вместо пользы он может создавать дополнительную нагрузку на элиминирующие органы (печень, почки, кожу).
Поэтому при приеме хлорофилла и других добавок, влияющих на содержание витаминов и минералов в организме, рекомендуется периодически проходить лабораторные исследования, лучше всего делать анализ крови. И не заниматься самоназначением БАДов.
Следует отметить, что не меньшую пользу можно получить, если включать в рацион зеленые овощи, листья, зелень, например:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Медицинская клиника НАКФФ
ул. Угрешская, д. 2, стр. 7
Частный врач
с. Перхушково, д. 4д
|
|
Медицинская клиника НАКФФ
ул. Угрешская, д. 2, стр. 7
Частный врач
с. Перхушково, д. 4д
|
25 отзывов
|
Васечкин Виктор Борисович
медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
|
46 отзывов
|
Даренский Иван Дмитриевич
медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
|
0 отзывов
|
Хдрян Артур Айкович
медицинская клиника
Люблинская,
Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.