Железо — это микроэлемент, который отвечает за доставку в клетки кислорода. Если ткани не получают нормального дыхания, мы говорим о гипоксии. Нехватка железа не позволяет печени нормально провести собственную детоксикацию. Также страдает система иммунной защиты организма, соединительные ткани и кожа обвисают из-за образования малого количества коллагена. Работа щитовидной железы ввиду железодефицита нарушается, йод из пищи плохо усваивается, а в анализах "проваливаются” значения гормонов щитовидки Т3 и Т4. Но как понять, что организму не хватает железа? Рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.
Женщины больше подвержены проблемам с уровнем железа из-за сознательного ограничения в питании (диеты), а также из-за физиологических особенностей (наличие менструального цикла или сами роды, где в принудительном порядке женщина лишается значительного объема крови). Хороший уровень железа очень зависит от качества самого питания. а также от способности организма усвоить этот микроэлемент. Если второй пункт больше относится к качеству здоровья, которое может подкорректировать врач, то полноценное питание — это дело самого человека.
По каким симптомам человек может заподозрить у себя дефицит железа?
Сухость кожи и изъязвление в уголках губ также будут явным симптомом того, что вам нужно проработать свой уровень железа. Также извращенный вкус и тяга к жеванию мела, сырой земли, запаху краски (особенно у беременных) говорит о том, что мы имеем дело в ЖДА (железодефицитной анемией).
Чтобы подтвердить свои подозрения на наличие железодефицитной анемии, нужно сдать 2 анализа:
Полученные результаты необходимо показать интегративному нутрициологу или толковому терапевту. Самолечение и бесконтрольное употребление препаратов с железом приведёт к тяжелым запорам и только, но на уровень железа в крови не повлияет.
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