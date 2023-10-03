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Ирина Гусакова

Нутрициолог назвала основные симптомы дефицита железа

2:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Железо — это микроэлемент, который отвечает за доставку в клетки кислорода. Если ткани не получают нормального дыхания, мы говорим о гипоксии. Нехватка железа не позволяет печени нормально провести собственную детоксикацию. Также страдает система иммунной защиты организма, соединительные ткани и кожа обвисают из-за образования малого количества коллагена. Работа щитовидной железы ввиду железодефицита нарушается, йод из пищи плохо усваивается, а в анализах "проваливаются” значения гормонов щитовидки Т3 и Т4. Но как понять, что организму не хватает железа? Рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Нутрициолог назвала основные симптомы дефицита железа
Фото: freepik.com

Как определить дефицит железа

Женщины больше подвержены проблемам с уровнем железа из-за сознательного ограничения в питании (диеты), а также из-за физиологических особенностей (наличие менструального цикла или сами роды, где в принудительном порядке женщина лишается значительного объема крови). Хороший уровень железа очень зависит от качества самого питания. а также от способности организма усвоить этот микроэлемент. Если второй пункт больше относится к качеству здоровья, которое может подкорректировать врач, то полноценное питание — это дело самого человека.

По каким симптомам человек может заподозрить у себя дефицит железа?

  • Шум в ушах и "мушки” в глазах,
  • слабость, сонливость, повышенная утомляемость,
  • одышка и повышенный пульс (выше 75 ударов).

Сухость кожи и изъязвление в уголках губ также будут явным симптомом того, что вам нужно проработать свой уровень железа. Также извращенный вкус и тяга к жеванию мела, сырой земли, запаху краски (особенно у беременных) говорит о том, что мы имеем дело в ЖДА (железодефицитной анемией).

Чтобы подтвердить свои подозрения на наличие железодефицитной анемии, нужно сдать 2 анализа:

  • расширенный анализ крови,
  • биохимию крови.

Полученные результаты необходимо показать интегративному нутрициологу или толковому терапевту. Самолечение и бесконтрольное употребление препаратов с железом приведёт к тяжелым запорам и только, но на уровень железа в крови не повлияет.

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