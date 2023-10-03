Нутрициолог назвала основные симптомы дефицита железа

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Железо — это микроэлемент, который отвечает за доставку в клетки кислорода. Если ткани не получают нормального дыхания, мы говорим о гипоксии. Нехватка железа не позволяет печени нормально провести собственную детоксикацию. Также страдает система иммунной защиты организма, соединительные ткани и кожа обвисают из-за образования малого количества коллагена. Работа щитовидной железы ввиду железодефицита нарушается, йод из пищи плохо усваивается, а в анализах "проваливаются” значения гормонов щитовидки Т3 и Т4. Но как понять, что организму не хватает железа? Рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: freepik.com

Как определить дефицит железа

Женщины больше подвержены проблемам с уровнем железа из-за сознательного ограничения в питании (диеты), а также из-за физиологических особенностей (наличие менструального цикла или сами роды, где в принудительном порядке женщина лишается значительного объема крови). Хороший уровень железа очень зависит от качества самого питания. а также от способности организма усвоить этот микроэлемент. Если второй пункт больше относится к качеству здоровья, которое может подкорректировать врач, то полноценное питание — это дело самого человека.

По каким симптомам человек может заподозрить у себя дефицит железа?

Шум в ушах и "мушки” в глазах,

слабость, сонливость, повышенная утомляемость,

одышка и повышенный пульс (выше 75 ударов).

Сухость кожи и изъязвление в уголках губ также будут явным симптомом того, что вам нужно проработать свой уровень железа. Также извращенный вкус и тяга к жеванию мела, сырой земли, запаху краски (особенно у беременных) говорит о том, что мы имеем дело в ЖДА (железодефицитной анемией).

Чтобы подтвердить свои подозрения на наличие железодефицитной анемии, нужно сдать 2 анализа:

расширенный анализ крови,

биохимию крови.

Полученные результаты необходимо показать интегративному нутрициологу или толковому терапевту. Самолечение и бесконтрольное употребление препаратов с железом приведёт к тяжелым запорам и только, но на уровень железа в крови не повлияет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Попова Юлия Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др Специалист Павлова Ольга Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз). Специалист Шеина Ирина Проводит диагностику и лечение заболеваний крови и патологий кроветворных органов (печень селезенка и др.), таких как анемия, гемофилия, лейкоз, лимфома (в том числе лимфогранулез), миеломная болезнь.

Специалисты

Клиники