Нутрициолог перечислила основные ошибки худеющих

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Ошибки при работе с весом — к сожалению, действительно распространенное явление, которое не только мешает эффективно скорректировать фигуру, но может и принести вред здоровью. Как их избежать — рассказала читателям Pravda.Ru бренд-нутрициолог bioniq Ольга Баян.

Фото: https://www.dstv.com/mzansimagic/en-za/news/dangerous-diets-before-your-wedding

Ошибки, которые вы совершаете, пытаясь сбросить вес

Радикальная диета

Самая распространенная ошибка тех, кто хочет похудеть, — это выбор радикальной диеты. Это приводит к срывам, депрессии, а вот результат виден далеко не всегда.

Для того, чтобы избежать этой ошибки, следует помнить единственное правило: любая диета работает на одном единственном инструменте — дефиците энергобаланса.

Если потреблять меньше калорий, чем тратишь, вес будет снижаться неизбежно.

Поэтому нет необходимости отказываться от каких-то продуктов и слишком ограничивать выбор продуктовой корзины — в рамках индивидуальных норм КБЖУ можно всё!

Отсутствие строгих ограничений поможет проще переживать дефицит, меньше будет риск срывов.

Слишком большой дефицит калорий

"В дефиците калорий важно не переусердствовать. Я часто наблюдаю, что человек при желании снизить вес ограничивается 800 — 1000 ккал/день. Для большинства это слишком глубокий дефицит. Чувство голода будет очень сильным, процесс снижения веса может сопровождаться плохим настроением, рисками срывов, а кроме того — постоянной усталостью, снижением энергии", — отмечает эксперт.

Внимание только на калорийность

Если при выстраивании диеты обращать внимание только на калорийность блюд, игнорируя баланс белков, жиров и углеводов в них, то есть риск получить проблемы со здоровьем.

Дефицит калорий — действительно единственный рабочий инструмент к снижению веса. Но ведь нам важно не просто уменьшаться в объемах, но и приобрести определенное качество тела. А это зависит от того, за счёт чего строится калорийность рациона: сколько белков, жиров, углеводов мы употреляем.

Если белка будет недостаточно, вес уйдёт быстрее, но — за счет потери мышц.

Недостаток жиров может спровоцировать нестабильный женский цикл, проблемы с настроением.

Дефицит углеводов приводит к недостатку энергии.

Отсутствие внимание к своему пищевому поведению

Это еще одна серьезная ошибка. Пища — не только способ получать энергию: она закрывает множество потребностей. Поэтому важно обращать внимание на свое эмоциональное состояние, уметь распознавать, называть и проживать свои эмоции, чтобы не страдать от того, что не закрыли их едой.

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