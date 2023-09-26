Нутрициолог рассказала, какие продукты остановят выпадение волос

3:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Умеренное выпадение волос — это естественный процесс. Волосы периодически обновляются, старые волосы уступают место новым. Однако стоит обратить внимание на то, когда выпадение волос становится более интенсивным. Если объем волос уменьшается заметно или появляются участки облысения, это может быть сигналом о возможных проблемах. О том, как остановить нежелательный процесс, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог компании "Новабиом" Дарья Русанова.

Фото: retikul.hu

Как остановить выпадение волос

Первый шаг — выстроить режим дня. Постоянный стресс, напряжение, нерегулярное питание и недостаточный сон могут провоцировать выпадение волос. Начните с ежедневных привычек, включите в свою рутину йогу, медитации и спорт — они могут быть отличными спутниками в борьбе со стрессом.

Следующий шаг — питание. Сбалансированное питание играет важнейшую роль в поддержании здоровья волос.

Белок — содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, бобовых и орехах. Убедитесь, что ваш рацион содержит достаточное количество различных источников белка.

К активному выпадению волос приводит дефицит железа. Индейка, яйца, шпинат и гречка помогут восполнить его.

Организм также нуждается в витаминах и минералах, таких как A, C, D, E, B-комплекс, цинк и селен. Овощи, фрукты, орехи, семена и цельнозерновые продукты — вот источники, которые важны для поддержания здоровья волос.

Следующая составляющая — биотин. Это витамин группы B, который стимулирует естественную выработку коллагена, поддерживая молодость и блеск волос. Основные источники биотина: яйца, орехи, семена и рыба.

Жирные кислоты, такие как омега-3, способствуют здоровью волос и кожи. Лосось, льняное семя, чиа и грецкие орехи — это друзья ваших волос.

Также не стоит допускать слишком жестких диет. Быстрая потеря веса через ограничения может негативно повлиять на здоровье волос из-за нехватки питательных веществ.

Отдельное внимание стоит уделить уходу. Стоит ограничить применение горячих укладочных устройств, химических процедур и избыточного натяжения волос. Используйте бережные шампуни и кондиционеры, предоставьте волосам время отдохнуть от укладок.

"Если выпадение волос начинает беспокоить, рекомендую обратиться к врачу и проверить микробиоту. Тщательное обследование поможет выявить причины и разработать индивидуальные рекомендации и лечение. Последние исследования показали, что состав микробиоты напрямую влияет на состояние волос. Замедление роста может быть связано с активностью некоторых бактерий. После лечения рост волос восстанавливается", — резюмировала эксперт.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Копорева Наталья Проводит лечение и коррекцию всех видов выпадений волос, себореи, себорейного дерматита, псориаза, заболеваний стержней волос Специалист Сыч Антонина Ведущий специалист Специалист Чачанидзе Елена Оказывает полный спектр диагностики и лечения по специальности дерматовенерология, забор биологического материала при заболеваниях кожи и заболеваниях передаваемых половым путем, забор материала на гистологическое исследование, осмотр кожи в лучах лампы Вуда, проведение дерматоскопии, удаление любых кожных образований (папиллом, кератом, невусов, бородавок, контагиозного моллюска) радиохурургическим методом и лазером, удаление ногтевых пластин, пораженных грибковой инфекцией нехирургическим способом, инъекционные методики лечения вирусных заболеваний кожи, инъекционные методики лечения алопеций.

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