Умеренное выпадение волос — это естественный процесс. Волосы периодически обновляются, старые волосы уступают место новым. Однако стоит обратить внимание на то, когда выпадение волос становится более интенсивным. Если объем волос уменьшается заметно или появляются участки облысения, это может быть сигналом о возможных проблемах. О том, как остановить нежелательный процесс, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог компании "Новабиом" Дарья Русанова.
Первый шаг — выстроить режим дня. Постоянный стресс, напряжение, нерегулярное питание и недостаточный сон могут провоцировать выпадение волос. Начните с ежедневных привычек, включите в свою рутину йогу, медитации и спорт — они могут быть отличными спутниками в борьбе со стрессом.
Следующий шаг — питание. Сбалансированное питание играет важнейшую роль в поддержании здоровья волос.
Отдельное внимание стоит уделить уходу. Стоит ограничить применение горячих укладочных устройств, химических процедур и избыточного натяжения волос. Используйте бережные шампуни и кондиционеры, предоставьте волосам время отдохнуть от укладок.
"Если выпадение волос начинает беспокоить, рекомендую обратиться к врачу и проверить микробиоту. Тщательное обследование поможет выявить причины и разработать индивидуальные рекомендации и лечение. Последние исследования показали, что состав микробиоты напрямую влияет на состояние волос. Замедление роста может быть связано с активностью некоторых бактерий. После лечения рост волос восстанавливается", — резюмировала эксперт.
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