Учёные США: диетическая газировка при беременности может вести к аутизму ребёнка

3:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание беременной женщины и её выбор в период грудного вскармливания могут повлиять на здоровье её ребенка. Новое исследование выявило связь между употреблением диетической газировки или напитков с искусственными подсластителями матерью во время беременности или грудного вскармливания и диагнозом аутизма у детей.

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Аспартам — это натуральный подсластитель, широко используемый в диетических напитках, мороженом, молочных продуктах, хлопьях для завтрака, зубной пасте и каплях от кашля. Допустимая суточная норма употребления аспартама составляет 50 миллиграммов на килограмм массы тела, согласно Управлению по продуктам и лекарствам США (FDA).

Несмотря на широкую популярность как альтернативы сахару без калорий, безопасность аспартама обсуждается многие годы. В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации, призывая людей избегать аспартама для контроля веса, так как исследования показали, что замена сахара аспартамом, возможно, не помогает в долгосрочной перспективе снизить вес. Рабочая группа по изучению рака при ВОЗ (Международное агентство по исследованию рака) отнесла аспартам к "возможно канцерогенным для человека".

В последнем исследовании ученые из Университета Техаса в Сан-Антонио оценили потребление матерями аспартама и риск развития аутизма у детей, подвергшихся воздействию этого вещества на ранних этапах жизни — в утробе и во время грудного вскармливания.

Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), — это неврологическое и развивающееся расстройство, которое влияет на обучение, поведение и взаимодействие. Это часто называется развивающимся расстройством, так как детей часто диагностируют с РАС в первые два года их жизни.

Исследовательская группа проанализировала данные 235 детей с диагнозом расстройства аутистического спектра и сравнила их с данными 121 детей с "типичным неврологическим развитием". Для определения воздействия в раннем возрасте исследователи использовали анкеты, чтобы выяснить, насколько часто матери употребляли диетическую газировку или подобные напитки.

Выяснилось, что у мальчиков с аутизмом вероятность иметь матерей, потреблявших хотя бы одну или более порций диетической газировки или эквивалентных продуктов с аспартамом ежедневно во время беременности или грудного вскармливания, более чем в три раза выше. Однако у девочек исследователи не обнаружили статистически значимой связи.

"Наши результаты дополняют растущий объем исследований, вызывающих беспокойство относительно потенциального воздействия на потомство от употребления матерями диетической газировки или напитков с аспартамом во время беременности", — отметили учёные.

Это исследование, несмотря на свою важность, не доказывает, что употребление диетической газировки вызывает аутизм у детей.

"Наше исследование не подтверждает причинно-следственную связь — оно не доказывает, что употребление матерями диетической газировки и, конкретно, аспартама во время беременности или грудного вскармливания увеличивает риск аутизма у детей, но оно поднимает серьезный сигнал тревоги", — сказала Шарон Партен Фаулер, одна из авторов исследования.

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Автор Теймур Зейналпур Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Специалист Гонопольская Виктория Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д Специалист Абакумова Елена Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д Специалист Жерехов Алексей Занимается диагностикой и лечением неврозов, депрессий, панических атак, пограничных психических расстройств, психосоматических болезней

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