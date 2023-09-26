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Ирина Гусакова

Топ-5 главных ошибок во время детокса

Здоровье » Здоровье и профилактика

Желание оздоровить организм, избавившись от вредных токсинов, вполне разумное для многих, однако чрезмерные усилия в этом направлении могут и навредить. Какие действия могут спровоцировать стресс — рассказала читателям Pravda.Ru врач-натуропат Мария Лозовская.

Топ-5 главных ошибок во время детокса
Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

Топ-5 главных ошибок во время детокса

Все и сразу

Главная ошибка — пытаться сразу внедрить детокс-питание без плавного входа. Обычно это происходит, когда человек услышал о детоксе и решил тут же погрузиться в лечение и задействовать все возможные инструменты. Наш организм любит плавность во всем: представьте, что вы впервые пришли в спортивный зал и сразу беретесь за большой вес. Организм перенапрягается и испытывает чрезмерную для него нагрузку.

Также и с детоксом: когда ранее вы не пробовали подобных режим, не стоит прибегать к слишком жёстким ограничениям и голоданию. Ограничив себя в еде и необходимых количествах пищи, вы легко можете навредить желудку.

Интенсивное лечение детоксом может стать причиной других болезней, если прыгать из места в карьер. Если человек принял решение о детоксе, оздоровление должно быть плавным, желательно с наблюдением специалиста. Иначе получатся качели, когда неделю режим питания соблюдается, а затем 1-2 дня срыва. Такие "качели" пагубно скажутся на организме и расшатают психику.

Поэтому перед началом детокса стоит тщательно подготовить организм, а также проконсультироваться со специалистом. Проанализируйте точку "А” и оцените, в каком темпе вы можете начать детокс.

Отсутствие выстроенной системы детокса

Наш организм любит режим: все процессы имеют определенные ритм и систему. Поэтому все новое должно вводиться постепенно: тогда тело органично примет желаемые привычки. В противном случае мозг получит от органов установку об опасности и больше не захочет пробовать диеты или детоксы. К тому же у человека ожидание разойдется с реальностью, и наступит разочарование от детокса. Оздоровиться за короткий период времени невозможно. Однако можно встать на длинный путь к крепкому здоровью через плавное внедрение полезных привычек.

Ограничения во всем

"Все, что я люблю — вредно и опасно!”. Человек решает держать себя в подавленном состоянии, чтобы детокс прошел максимально эффективно. Исключает абсолютно все вкусные продукты, оставляет только пресное и несладкое. Конечно, так нельзя. Рано или поздно, человек не удержится и сорвется. Тогда получится эффект пружины, когда результат будет хуже состояния в начале детокса. Детокс — это история не про отказ, а про замену продуктов на более выгодные для организма. Например, рацион не должен сократиться, потому что почти ничего нельзя. Одни группы продуктов мы заменяем на другие, более нужные телу, при этом оставляем необходимый уровень комфорта.

Неподготовленный организм

На первом этапе детокса токсичные вещества преобразуются в менее токсичные. Далее они должны выйти из организма благодаря нормальной слаженной работе организма. Печень, почки, половая система и другие органы должны активно функционировать, чтобы избавить организм от ненужных токсинов. Детоксы в частных клиниках всегда сопровождаются банями, ваннами и другими очищающим процедурами. Поэтому человек, который решается на детокс, должен проверить кишечник, кожу и другие органы, чтобы не допустить интоксикации, когда все лишние токсины оседают в крови. Запоминаем: готовим организм с помощью зеленых соков, витаминов, легких продуктов.

Недостаточное потребление воды

Кровь получает большое количество токсинов, для выведения которых нужна вода. Без нее организм на детоксе превысит концентрации токсинов. Поэтому добавляем воду с содой, воду с лимоном, чистую кипяченую воду, настои трав. Нагрузку с организма нужно снимать, иначе токсины повредят клетки эпителия в желчном пузыре, кишечнике и других органах.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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