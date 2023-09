Желание оздоровить организм, избавившись от вредных токсинов, вполне разумное для многих, однако чрезмерные усилия в этом направлении могут и навредить. Какие действия могут спровоцировать стресс — рассказала читателям Pravda.Ru врач-натуропат Мария Лозовская.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.