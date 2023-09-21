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Ирина Гусакова

Эксперт развеял мифы о пальмовом масле

2:44
Здоровье » Здоровье и профилактика

Пальмовое масло используется повсеместно по всему миру. Причем врачебное сообщество и ученые однозначно говорят об отсутствии какого-либо вреда этого растительного продукта. Мифы о пальмовом масле развеял диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Эксперт развеял мифы о пальмовом масле
Фото: архив

Пальмовое масло: польза или вред

Масса исследований говорит о безопасности пальмового масла. Более того, пальмовое масло — ценный источник витамина Е, антиоксидантов, микроэлементов. Оно улучшает иммунитет, поддерживает функционирование мозга и сердечно-сосудистой системы.

Пальмовое масло имеет в своем составе насыщенные и ненасыщенные жиры. Причем насыщенных жиров, переизбыток которых может нанести вред организму, в пальмовом масле значительно меньше, чем в сливочном или кокосовом.

"В питании во всем важен баланс, и употребление растительных масел не исключение. Следует помнить, что общая суточная калорийность от насыщенных жиров не должна превышать 30% рациона. Проще всего перебрать с насыщенными жирами при чрезмерном употреблении животных жиров. Будьте аккуратнее с жирной свининой или сливочным маслом", — отмечает эксперт.

Главным компонентом пальмового масла является пальмитиновая кислота. Она включена в процесс формирования клеток плюс входит в состав грудного молока. Причем это уникальный и незаменимый компонент. Для приготовления детских смесей пальмитиновую кислоту берут именно из пальмового масла.

В кондитерском и хлебопекарном производстве пальмовое масло используется для замены вредных трансжиров. Нужен твердый продукт, а пальмовое масло как раз имеет полутвердую консистенцию, оно безопасно и идеально подходит для этих целей.

"Несколько лет назад проводился эксперимент на мышах, в ходе которого грызунов 4,5 месяца кормили пальмовым маслом и трансжирами. Те мышки, которые употребляли пальмовое масло, чувствовали себя хорошо. Замерялся уровень выделения организмом грызунов водорода как тестового антиоксиданта. В случае с пальмовым маслом водород выделялся в большом количестве, что говорит о позитивном влиянии масла на организм.

Влияние трансжиров в этом эксперименте было однозначно негативным. Использование трансжиров запрещают по всему миру, в России их наличие в составе ограничили 2%", — пояснил диетолог.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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