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Ирина Гусакова

Эксперт: протеиновые коктейли помогают в снижении веса

2:49
Здоровье » Здоровье и профилактика

Протеиновые коктейли становятся все более популярными в индустрии фитнеса и здоровья и часто используются в качестве удобного способа пополнения белкового рациона. Как правило, такие коктейли готовятся путем смешивания белкового порошка с водой, молоком или другими жидкостями, в результате чего получается удобный и легкоусвояемый источник белка. О пользе протеиновых коктейлей рассказал читателям Pravda.Ru специалист по эриксоновской терапии, коуч European Coach Accociation Георгий Суренян.

Эксперт: протеиновые коктейли помогают в снижении веса
Фото: https://perfectdailygrind.com/2016/03/coffee-science-everything-you-need-to-know-about-milk/

Протеиновые коктейли: польза или вред

Одним из ключевых преимуществ протеиновых коктейлей является их способность поддерживать рост и восстановление мышц. Белок — важнейший макронутриент, играющий решающую роль в построении и восстановлении тканей, в том числе мышц. Употребление протеиновых коктейлей позволяет обеспечить суточную потребность в белке, особенно для тех, кто регулярно занимается физическими упражнениями или силовыми тренировками.

Помимо восстановления мышц, протеиновые коктейли помогают контролировать вес. Доказано, что протеин позволяет дольше сохранять чувство сытости, что способствует снижению общего потребления калорий и потере веса. Кроме того, протеиновые коктейли могут стать удобной и низкокалорийной альтернативой закускам с высоким содержанием жира и сахара, что делает их более здоровым вариантом для тех, кто стремится сдержать тягу к еде и утолить голод.

Употребление протеиновых коктейлей не ограничивается только спортсменами или любителями фитнеса. Они могут быть полезны широкому кругу людей, в том числе тем, у кого потребность в белке повышена в связи с определенными заболеваниями или возрастной потерей мышечной массы. Белковые коктейли также могут быть полезны вегетарианцам и веганам, которым трудно удовлетворить свои потребности в белке только за счет пищевых продуктов.

Однако важно отметить, что протеиновые коктейли не должны полностью заменять цельные продукты питания. Несмотря на то, что они могут быть удобным вариантом, обычные продукты содержат множество питательных веществ и клетчатки, которые необходимы для поддержания здоровья в целом. Рекомендуется употреблять протеиновые коктейли в составе сбалансированной диеты, включающей разнообразные продукты с высоким содержанием питательных веществ.

Что касается рекомендуемого количества белковых коктейлей, то оно варьируется в зависимости от конкретных потребностей и целей человека. Как правило, рекомендуется следовать рекомендациям производителя протеинового порошка. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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