Вирусолог: пик заболеваемости пиролой будет через 1,5-2 месяца

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Сейчас в России появился новый штамм омикрона — пирола. Когда ожидается пик заболеваемости новым вариантом COVID-19, насколько он заразен, как отличить пиролу от гриппа и ОРВИ и почему грипп сейчас гораздо опаснее омикрона, Pravda.Ru рассказал вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. Мечникова Виталий Зверев.

Фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency

— Виталий Васильевич, в Россию возвращается COVID в виде нового штамма омикрона под названием "пирола", рост заболеваемости за последнюю неделю составил 40%. Насколько новый штамм заразен и опасен для здоровья?

— Омикрон с самого начала мутирует так, что становится более заразным, но зато менее вирулентным. Поэтому очень мало тяжёлых случаев, нет ни одного смертельного случая. Вирус приспосабливается к человеческой популяции.

Он никуда не уходил, всё это время циркулировал. Просто с изменением погоды осенью становятся на первое место респираторные заболевания:

грипп,

парагрипп,

аденовирусная инфекция.

Они замещают те кишечные заболевания, которые были летом. Подъём омикрона уже начался, пик придётся на конец октября — начало ноября, но всё-таки это не так страшно, как два года назад, когда были варианты ковида уханьский и дельта. Я на днях вернулся из Китая, где китайская академия наук организовала огромный форум на тему COVID-19, пригласили в том числе учёных из США, Европы. Все сошлись во мнении, что вряд ли придёт новый страшный вариант с высокой смертностью, тяжёлым течением заболевания.

Нынешняя пирола — продолжение омикрона, который был. Люди, которые переболели другими вариантами омикрона (я подчёркиваю, именно омикрона), скорее всего, болеть не будут, у них иммунитет, а если и будут болеть, то очень легко.

— Как отличить пиролу от ОРВИ и гриппа?

— Грипп всегда начинается внезапно, очень быстро, с резким повышением температуры до 39 с лишним градусов, обязательно с головной болью, слабостью, ломотой в костях. Всё это продолжается долго и тяжело.

Омикрон так не начинается. Коронавирусная инфекция развивается постепенно, несколько дней, без тяжёлых симптомов. Температура как при обычной респираторной инфекции, 37-38 градусов. Нет таких тяжёлых последствий, как при гриппе.

Конечно, правильнее ставить дифференциальный диагноз в лаборатории, потому что есть масса других заболеваний с похожими симптомами.

Риновирусная инфекция характеризуется насморком. При омикроне насморка нет.

У нас в больницах сейчас лежат лишь десятки пациентов с коронавирусной инфекцией — это, как правило, хроники.

Чтобы обезопасить себя от COVID, надо заняться своими хроническими болезнями, потому что тяжело болеют те, кто не лечится: люди с сахарным диабетом, ожирением, сердечно-сосудистой патологией.

— Если человек заболел, через сколько дней он может заражать других?

— Через один-два дня человек уже заразный, он выделяет вирус через носоглотку, то есть через чихание. Проблема лишь в том, сколько людей он может заразить, то есть какая заразность у вируса. Из респираторных инфекций самая заразная — это корь, там человек может за сутки заразить 12-15 людей. При омикроне это два-четыре человека.

— Можно ли приравнять пиролу к гриппу, ОРВИ по своей симптоматике и протеканию болезни?

— Грипп — гораздо более серьёзная проблема сейчас, и протекает он тяжелее, чем омикрон. Мы просто по-разному вели статистику. Например, когда человек умирал от обострения хронической болезни, но перед этим переболел омикроном, мы считали, что он умер от омикрона. А когда грипп был, мы считали только тех людей, у которых в больничном листе написано "грипп".

Сейчас грипп опасен потому, что он давно не менялся. Грипп периодически меняет свою антигенную структуру. Обычно кто-то переболел, кто-то привит старыми вариантами. А когда приходят новые варианты, это опасно. Например, при свином гриппе были тяжёлые осложнения, выросла смертность и вирус моментально распространился по планете.

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