Травматолог рассказал, почему опасна стоячая работа

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Каждый день мы совершаем много движений — встаем и садимся, поднимаемся по лестнице и ложимся немного передохнуть, стараемся дотянуться до верхней полки, чтобы достать что-то, или наклоняемся, чтобы поднять что-то с пола. Сотни мышц задействуются каждую минуту, чтобы поддерживать организм в балансе. А что происходит с нашим телом, когда мы долгое время находимся в одном положении — например, много часов работаем на ногах? Рассказывает читателям Pravda.Ru заведующий медицинскими кабинетами, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов.

Фото: https://smartway2.com/blog/the-truth-about-standing-desks/

Стоячая работа: чем опасна

Положение стоя естественно для человека, и само по себе оно не представляет никакой опасности для здоровья. Однако ежедневное непрерывное нахождение в положении стоя в течение долгих часов может вызывать боли различного характера, дискомфорт, ощущение напряжения и прочие проблемы со здоровьем.

Хроническая боль в спине

Существует множество причин, вызывающих боль в спине при длительном стоянии, но, как правило, основной причиной является нарушение осанки. При длительном стоянии таз часто отводится назад, увеличивая изгиб нижней части спины (поясничного отдела). В результате увеличивается давление на мягкие ткани, окружающие позвоночник, что приводит к напряжению а в некоторых случаях и к спазму мышц нижней части спины. Из-за этого возникает боль в позвоночнике.

Варикозное расширение вен

Длительное пребывание в положении стоя приводит к скоплению крови в ногах по двум причинам.

Во-первых, крошечные клапаны вен, поддерживающие ток крови к сердцу, перегружаются из-за нисходящей силы тяжести. Когда эти клапаны ослабевают, они не могут остановить обратное движение крови по вене.

Во-вторых, в открывании и закрывании клапанов участвуют икроножные мышцы. Когда эти мышцы не сокращаются, клапанам труднее направлять кровь к сердцу. В результате скопившаяся кровь выталкивает набухшую вену наружу, вызывая варикозное расширение вен и его симптомы — боль и отек.

Сердечно-сосудистые заболевания

Длительное пребывание в положении стоя может изменить распределение крови в конечностях. Это в свою очередь способствует скоплению крови и уменьшению объема циркулирующей плазмы, что приводит к изменениям гемодинамики. Это может вызвать развитие ишемической болезни сердца, заболеваний периферических артерий и аневризмы.

Боли в суставах

Длительное пребывание в положении стоя оказывает значительное давление на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы и на стопы. В результате снижается количество нормальной смазки и амортизации синовиальной оболочки суставов, что приводит к повреждениям суставов и болям в них.

Мышечное напряжение и усталость

Удержание тела в вертикальном положении требует значительных мышечных усилий. Положение стоя существенно снижает кровоснабжение нагруженных мышц. Недостаточный приток крови ускоряет наступление усталости и вызывает дискомфорт в мышцах ног, спины и шеи.

Как избежать проблем со здоровьем при стоячей работе

Во время перерывов садитесь, поднимайте ноги, периодически разминайте и растягивайте мышцы, снимите обувь и разомните пальцы ног, восстановив кровообращение.

Двигайтесь! Движение поможет снизить риски, связанные с длительным пребыванием в положении стоя на рабочем месте. Зачастую во время стоячей работы мы не двигаемся: просто переминаясь с ноги на ногу. Избавиться от чувства усталости и разогнать кровь в ногах поможет небольшая прогулка на свежем воздухе во время обеденного перерыва.

Приобретите компрессионный трикотаж — он помогает усилить кровоток и уменьшить отеки в ногах. Даже при незначительном движении градуированная компрессия в таком трикотаже стимулирует сокращение и расслабление мышц ног, улучшая кровоток.

Носите правильную обувь — выбор обуви может сократить негативное воздействие от длительного стояния. Оптимальным вариантом станут ортопедические модели. Обувь должна поддерживать стопу, иметь амортизирующие элементы, хорошо облегать ногу и в целом доставлять исключительно комфорт. Помимо этого, следует избегать обуви на плоском ходу или с каблуками выше 4 см. Если обувь менять не хочется, можно приобрести ортопедические стельки.

Укрепляйте мышечный корсет и пресс. Сильные мышцы брюшного пресса способствуют правильной осанке и обеспечивают поддержку всего тела. А находящие в тонусе мышцы спины помогут держать спину прямо. Существует комплекс упражнений, которые дадут возможность укрепить мышцы — главное делать их регулярно! Если вы чувствуете болезненные ощущения в пояснице, используйте бандаж для поясницы для дополнительной поддержки.

Главный совет, чтобы избежать проблем со спиной после многих часов на ногах: старайтесь следить за правильной осанкой в течение дня:

Держите ноги на ширине бедер и равномерно распределяйте на них вес.

Избегайте нагрузки на пятки.

Держите мышцы живота напряженными и стойте прямо, расправив плечи.

Слегка наклоните подбородок, чтобы предотвратить вытягивание головы вперед.

От состояния здоровья спины зависит функционирование всех систем организма. Стоячая работа — это дополнительная нагрузка, но при правильном подходе, спортивных занятиях, выборе правильной обуви и компрессионного трикотажа можно избежать неприятных последствий.

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