Каждый день мы совершаем много движений — встаем и садимся, поднимаемся по лестнице и ложимся немного передохнуть, стараемся дотянуться до верхней полки, чтобы достать что-то, или наклоняемся, чтобы поднять что-то с пола. Сотни мышц задействуются каждую минуту, чтобы поддерживать организм в балансе. А что происходит с нашим телом, когда мы долгое время находимся в одном положении — например, много часов работаем на ногах? Рассказывает читателям Pravda.Ru заведующий медицинскими кабинетами, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов Михаил Игнатов.
Положение стоя естественно для человека, и само по себе оно не представляет никакой опасности для здоровья. Однако ежедневное непрерывное нахождение в положении стоя в течение долгих часов может вызывать боли различного характера, дискомфорт, ощущение напряжения и прочие проблемы со здоровьем.
Существует множество причин, вызывающих боль в спине при длительном стоянии, но, как правило, основной причиной является нарушение осанки. При длительном стоянии таз часто отводится назад, увеличивая изгиб нижней части спины (поясничного отдела). В результате увеличивается давление на мягкие ткани, окружающие позвоночник, что приводит к напряжению а в некоторых случаях и к спазму мышц нижней части спины. Из-за этого возникает боль в позвоночнике.
Длительное пребывание в положении стоя приводит к скоплению крови в ногах по двум причинам.
Длительное пребывание в положении стоя может изменить распределение крови в конечностях. Это в свою очередь способствует скоплению крови и уменьшению объема циркулирующей плазмы, что приводит к изменениям гемодинамики. Это может вызвать развитие ишемической болезни сердца, заболеваний периферических артерий и аневризмы.
Длительное пребывание в положении стоя оказывает значительное давление на тазобедренные, коленные и голеностопные суставы и на стопы. В результате снижается количество нормальной смазки и амортизации синовиальной оболочки суставов, что приводит к повреждениям суставов и болям в них.
Удержание тела в вертикальном положении требует значительных мышечных усилий. Положение стоя существенно снижает кровоснабжение нагруженных мышц. Недостаточный приток крови ускоряет наступление усталости и вызывает дискомфорт в мышцах ног, спины и шеи.
Главный совет, чтобы избежать проблем со спиной после многих часов на ногах: старайтесь следить за правильной осанкой в течение дня:
От состояния здоровья спины зависит функционирование всех систем организма. Стоячая работа — это дополнительная нагрузка, но при правильном подходе, спортивных занятиях, выборе правильной обуви и компрессионного трикотажа можно избежать неприятных последствий.
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