Диетолог рассказала, кому не стоит есть орехи

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Орехи очень полезны и питательны, поэтому относятся к высококалорийным продуктам. Наверное, это один из самых калорийных продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров. Они выручают, когда нужно быстро перекусить, подходят как вегетарианцам, так и последователям кетодиеты. Это один из самых доступных и вкусных суперфудов. Но есть ситуации, когда от них лучше воздержаться. Разбираемся с диетологом медицинской лаборатории "ЛабКвест" + "Q-Клиника", кандидатом медицинских наук Дарьей Русаковой.

Фото: https://fruitgrowers.com/information-on-walnut-pests/

Орехи: плюсы и минусы

Орехи действительно полезны. Они содержат незаменимые аминокислоты, например, фолиевую кислоту, триптофан — предшественник серотонина, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-9, витамины группы А, В, С и Е, обладают хорошими антиоксидантными свойствами, полезны для кожи, богаты пищевыми волокнами, снижают уровень "плохого" холестерина в крови. В них не только жиры, но и растительный белок.

Но всё должно быть в меру. Поскольку калорийность орехов очень высока (даже "скромные" по калорийности фисташки содержат свыше 500 ккал на 100 г, а суперкалорийные чемпионы макадамия и фундук вообще переваливают за 700 ккал), то есть их нужно так, чтобы не превысить дневную норму калорий. Норма для взрослого человека: примерно 20-30 г орехов в день, для детей от шести лет она составляет не более 50-100 г в неделю. А в рацион малышей лучше вообще не включать, поскольку детский организм не может их усваивать полноценно. Кроме того, орехи являются сильным аллергеном.

Именно из-за того, что большинство орехов относят к сильным аллергенам, от них стоит воздержаться. В большей степени аллергии подвержены дети, поскольку их желудочно-кишечный тракт ещё функционально-незрелый. Но и у взрослых эта патология встречается достаточно часто. Она может быть у людей с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как:

панкреатит,

холецистит,

состояния, которые вызываются недостатком ферментов.

Арахис широко используется в пищевой промышленности и может присутствовать в виде примесей в различных продуктах питания. После обжаривания арахиса увеличиваются его аллергенные свойства. Аллергия на орехи и арахис часто сопровождается тяжелыми аллергическими реакциями — анафилаксией.

С осторожностью орехи следует употреблять людям с заболеваниями ЖКТ, особенно с воспалениями в области кишечника, поскольку они могут вызывать вздутие, дискомфорт и нарушения стула.

"Полезнее употреблять орехи сырыми, а не обжаренными, солёными и тем более — в глазури или шоколаде. В процессе жарки орехи теряют полезные свойства жиров, а соль, которую в избытке используют в пищевой промышленности, способствует задержке воды в организме и возникновению отеков. Также можно замачивать орехи в воде перед употреблением. Если нет цели похудеть, то орехи можно и даже нужно включить в свой рацион в суточных нормах. Если же стоит задача сбросить вес — орехи лучше ограничить", — предупреждает эксперт.

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