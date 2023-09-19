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Марина Лебедева

Женщины меньше пьют алкоголя без нейропептида САРТ

2:51
Здоровье

Доктор Ли Уокер руководила исследованием, в результате которого выяснилось, что удаление определённого химического вещества из мозга приводит к увеличению потребления алкоголя у мужчин и уменьшению у женщин. Однако, когда алкогольные напитки были подслащены, потребление у женщин увеличилось.

Женщины меньше пьют алкоголя без нейропептида САРТ
Фото: "Wine" by sk8geek is licensed under CC BY-SA 2.0.

Доктор Уокер, эксперт по нейробиологии тревожности и расстройств, связанных с употреблением алкоголя, отметила:  "Эти результаты могут открыть путь к разработке методов лечения, направленных на помощь женщинам в прекращении алкогольных запоев."

"Вкус алкоголя - это важный, но часто недооцениваемый фактор, который влияет на предпочтение, потребление и употребление алкоголя", - подчеркнула доктор Уокер.

"Мы выявили химическое вещество в мозге, которое делает алкоголь горьким для женщин, пока напиток не подслащён", - добавила она.

Доктор Уокер отметила, что наука в основном сосредотачивалась на изучении мужских мозгов. Ее исследование, анализировало, как мозг женщин могут отличаться от мозга мужчин и выявило различия в реакции на вкус.

Исследование сфокусировалось на "CART" - нейропептиде, присутствующем у всех видов и связанном с балансом энергии, депрессией, тревожностью и поведением, включая употребление алкоголя.

Доктор Уокер, совместно с аспирантом Ксавье Маддерном и другими исследователями из Флори, исследовала влияние ингибирования CART на мышей, обученных пить алкоголь.

 "Когда мы ингибировали CART у самцов, их потребление увеличивалось. И когда мы блокировали это же химическое вещество у самок, они пили меньше. Но когда алкоголь был подслащён, самки начали употреблять больше. Это позволяет сделать вывод, что без CART алкоголь непригоден для употребления у женщин", - пояснила доктор Уокер.

Употребление алкоголя приводит к около 3 миллионам смертей в мире ежегодно, причем злоупотребление алкоголем составляет 5,1% глобальной нагрузки от болезней. Уровень рискованного употребления и расстройств, связанных с употреблением алкоголя, у женщин растет намного быстрее, чем у мужчин.

"Если в будущем мы сможем найти способ воздействия на систему нейропептида CART, возможно, мы сможем разработать методы лечения, помогающие женщинам сдерживать чрезмерное употребление алкоголя. И если мы сможем выяснить, в чем различия между мужскими и женскими мозгами, это откроет перед нами невиданные возможности для лечения расстройств мозга у женщин, включая расстройства, связанные с употреблением алкоголя", - заключила доктор Уокер.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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