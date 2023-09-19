Учёные из Флориды выяснили, что без аспартама у мышей ухудшается память

3:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Последние научные исследования, проведенные исследователями из Медицинского колледжа Университета Флориды, в контексте воздействия аспартама на мозг, установили связь между этим искусственным подсластителем и нарушениями процессов обучения и памяти у мышей.

Фото: https://cdn.branchcms.com/5jMEgeadmD-1528/images/blog/little-house-mouse-hiding.jpg

Потомки самцов мышей, которые употребляли аспартам в дозах значительно ниже уровней, считаемых безопасными с точки зрения Управления по продуктам и лекарствам, проявили сниженные способности в пространственном обучении и памяти в течение контролируемого периода продолжительностью 16 недель. И, хотя последние рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения указывают на возможные связи между употреблением аспартама и другими искусственными подсластителями с увеличенным риском метаболических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, они не уделяют должного внимания потенциальным воздействиям на когнитивные способности.

Продип Бхиде, Джим и Бетти Энн Роджерс профессора научного обеспечения развития нейронауки в департаменте биомедицинских наук, отметили, что эти новые исследования расширяют представление о влиянии аспартама. Ранее проведенное исследование его лабораторией исследовало связь между аспартамом и тревожностью у мышей, и эти эффекты продолжались на протяжении двух поколений.

Бхиде подчеркнул, что, хотя существует некоторое сходство между процессами, памяти и тревожности, связанное с эмоциональным аспектом обучения, эти исследования выявили уникальные изменения в функциональных сетях мозга. Кроме того, эффекты аспартама проявились только на первом поколении потомков мышей, что подтверждает, что такие изменения связаны с эпигенетическими изменениями в сперме.

В течение 16 недель исследования, мыши были разделены на три группы:

контрольную группу, которая употребляла только воду;

группу, которая употребляла аспартам в количестве 7% от максимальной рекомендованной дозы FDA, что эквивалентно двум диетических газированных напитков в день;

и группу, которая употребляла аспартам в количестве 15% (четыре диетических газированных напитков в день).

Эти дозировки аспартама соответствуют тем, которые использовались в предыдущем исследовании тревожности, проведенном лабораторией Бхиде. В течение 4, 8 и 12 недель все мыши подвергались тестированию в лабиринте Y-образной формы, а также в лабиринте Барнса через 12 недель. В последнем тесте мыши обучались находить "безопасный" ящик среди 40 возможных вариантов, расположенных в круглой арене.

Мыши из контрольной группы, которые не употребляли аспартам, находили "безопасный" ящик быстро, в то время как те, кто употреблял аспартам, затратили гораздо больше времени на освоение этой задачи.

Бхиде отмечает, "Хотя мыши способны функционировать, им требуется больше времени или дополнительная помощь для преодоления нарушений в обучении и памяти".

Исследователи призывают более внимательно рассмотреть многоуровневые последствия употребления аспартама.