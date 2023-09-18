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Ирина Гусакова

Нутрициолог рассказала о пользе киноа для здоровья

2:33
Здоровье » Здоровье и профилактика

Киноа — это семя, употребляемое в пищу подобно зерну. Его часто либо готовят и добавляют в супы, либо превращают в муку для выпечки хлеба, напитков или каш. Что касается питательности киноа, то она практически сопоставима по энергии (385 кКал/100 г) с продуктами, такими как бобовые, кукурузная крупа, рис или пшеница. О пользе киноа для здоровья рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Наталья Костенко.

Нутрициолог рассказала о пользе киноа для здоровья
Фото: https://www.cubesnjuliennes.com/how-to-cook-quinoa-instant-pot/

Польза киноа для здоровья

  • Пищевая ценность: киноа является источником питательных веществ, включая белок, клетчатку, витамины (витамины группы B, витамин Е и фолиевую кислоту), минералы (железо, магний, фосфор, калий и цинк).
  • Высокое содержание белка: несмотря на то, что в целом содержание белка выше, чем в большинстве зерновых культур, киноа больше известно своим качеством белка. Белок состоит из аминокислот, восемь из которых считаются незаменимыми как для детей, так и для взрослых. Это делает киноа особенно полезным для вегетарианцев и веганов, которым сложно удовлетворить свои потребности в белке.
  • Польза жиров: жиры являются важным источником калорий и способствуют усвоению жирорастворимых витаминов. Из общего содержания жира в киноа более 50% приходится на омега-6 и омега-3 (полезно для сердца, помогает уменьшить воспаление и снизить риск сердечных заболеваний). Жирные кислоты киноа сохраняют свои качества благодаря высокому содержанию в киноа витамина Е, который действует как природный антиоксидант.
  • Контроль веса: высокое содержание белка и клетчатки в киноа способствует ощущению сытости и помогает контролировать вес за счет снижения потребления калорий.
  • Здоровье пищеварительной системы: как и в случае с общей белковой ценностью киноа, ценность пищевых волокон в ней, как правило, выше, чем в большинстве зерновых культур, но ниже, чем в бобовых. Пищевые волокна — это неперевариваемая часть растительной пищи, и они важны для хорошего пищеварения и предотвращения запоров.

Важно отметить, что, хотя киноа обладает многочисленными преимуществами для здоровья, его следует употреблять в рамках сбалансированного питания и здорового образа жизни.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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