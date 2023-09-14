Учёные из Немецкого центра по изучению рака (DKFZ) обнаружили новую функцию мембранного белка на поверхности раковых клеток: он поддерживает и стабилизирует важный "со-стимулирующий" фактор, который усиливает активацию Т-клеток, тем самым улучшая иммунный ответ против опухоли. Исследование было проведено в сотрудничестве с исследователями из Нидерландского института по изучению рака.
Многие виды рака могут успешно лечиться с использованием ингибиторов иммунных контрольных точек (ИИК), что является формой иммунотерапии. Основой этого метода является блокирование ингибиторных белков иммунной контрольной точки, таких как PD-L1. Однако отсутствие стимулирующего сигнала может делать такие терапии неэффективными. Это одна из причин, по которой многие пациенты с раком не получают пользы от ингибиторов иммунных контрольных точек.
Т-лимфоциты играют ключевую роль в иммунной защите от опухолей. Их активация строго регулируется различными ингибиторными и стимулирующими иммунными контрольными точками. Однако опухолевые клетки часто нарушают эту систему, манипулируя экспрессией белков контрольных точек, чтобы избежать атаки со стороны иммунной системы.
Среди белков, способствующих активации, выделяется CD58. Когда он связывается с рецептором на иммунной клетке, это приводит к передаче стимулирующего сигнала. Если связывание CD58 с его рецептором блокируется, иммунный ответ против многих видов рака ослабевает.
"Интересно, что многие раковые клетки внутренне выражают CD58, молекулу, которая, по сути, противоречит их собственному выживанию, когда они подвергаются атаке иммунной системы. Поэтому мы хотели понять, что регулирует экспрессию CD58", — сказал Чонг Сун, иммунолог из Немецкого центра по изучению рака.
Согласно результатам последних исследований, ученые выяснили, что мембранный белок CMTM6 взаимодействует с CD58 и способствует его положительной регуляции. Удивительным фактом является то, что CMTM6 одновременно взаимодействует с PD-L1, важной ингибиторной молекулой в иммунном контроле, на которую ориентирована основная часть современных терапий с использованием ингибиторов иммунных контрольных точек. Этот механизм может настраивать иммунный ответ.
"Интересно, что CMTM6 регулирует два ключевых участников нашей иммунной системы, CD58 и PD-L1, несмотря на их противоположные функции. И что важнее, при более глубоком анализе образцов опухолей от пациентов, принимавших терапию с использованием ингибиторов иммунных контрольных точек, CD58 может играть ведущую роль в формировании ответа, в большинстве случаев", — поясняет Бейпинг Мяо, один из авторов.
При использовании мышей, в которых были пересажены клетки человеческой лейкемии, исследовательская группа продемонстрировала, что потеря CMTM6 делает раковые клетки устойчивыми к терапии с применением CAR-T. Кроме того, анализ клеток рака человека из биопсий опухолей выявил высокий уровень экспрессии CMTM6 и CD58, которое коррелировалось с более эффективным откликом на иммунотерапию.
"Наши результаты подчеркивают важность экспрессии CMTM6 и CD58 в раковых клетках во время иммунного ответа против опухолей. Нашим следующим шагом является исследование возможности регулирования их экспрессии в лабораторных экспериментах. Мы стремимся найти способы улучшения иммунотерапии рака", — отметил Сун.
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