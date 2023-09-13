Язвы: скрытая опасность внутри организма

3:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Открытая рана на поверхности тела вызывает болевые ощущения и легко раздражается, но ее можно видеть и обработать местными средствами или закрепить бинтом. Ситуация усложняется, если рана находится внутри организма, такая рана называется язвой.

Фото: https://lijekizprirode.com/

Существует несколько видов язв, в зависимости от их местоположения, таких как пищеводная, желудочная и двенадцатиперстной кишки. Независимо от их типа, язвы неприятны и могут возникнуть у любого человека. Важно выявить их на ранней стадии, чтобы предотвратить ухудшение состояния и внутреннее кровотечение.

Согласно данным журнала Gastrointestinal Surgery, наиболее распространённой причиной развития язвы является изжога, которая, в среднем, приводит к формированию язвы размером более 2,5 см.

Это важно, потому что от 14 до 20 процентов взрослых страдают от гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой содержимое желудка поднимается назад и раздражает слизистую пищевода, сопровождаясь частой изжогой. Язва развивается, если проблема не лечится, и кислота разрушает слизистую оболочку.

Существуют и другие причины возникновения этого заболевания, такие как:

употребление определённых лекарств,

курение сигарет,

инфекции,

грибки, герпес или ВИЧ.

Булимия, расстройство пищевого поведения, при котором люди избавляются от употреблённой пищи, также может стать причиной развития язвы в пищеводе, как указывает система здравоохранения Saint Luke's в Канзас-Сити. Чрезмерное рвота может привести к образованию язвы в пищеводе.

Люди с язвой пищевода могут испытывать затруднения и боли при глотании, изжогу, тошноту, боль в груди и даже рвоту с кровью.

Желудочные язвы относятся к категории пептических язв. Как сообщает Mayo Clinic, главным симптомом является жгучая боль в животе, которая усиливается на голодный желудок.

Однако также могут возникать и другие симптомы:

вздутие,

изжога,

тошнота или,

изменения в аппетите и потеря веса.

в более экстремальных случаях, рвота с кровью, кровь в кале, затруднение дыхания

Последние два симптома могут возникнуть из-за отёка или рубцевания вдоль пищеварительного тракта.

Согласно Mayo Clinic, наиболее распространенными причинами являются: неправильное питание, злоупотребление алкоголем, инфекции и длительное применение определенных противовоспалительных препаратов без рецепта. Эти препараты могут включать аспирин, а также препараты с натрием напроксена.

Когда пептические язвы находятся в желудке, их называют желудочными язвами, а если они находятся в верхней части тонкой кишки — двенадцатиперстной язвой.

В любом случае, если у вас есть описанные симптомы, рекомендуется обратиться к врачу без ожидания ухудшения состояния и развития болезни.