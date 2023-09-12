COVID-19 в 2023 году: мутации, вакцинация и перспективы

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя пандемия и паника остались позади, число случаев COVID-19 растёт по всей территории США, вызывая беспокойство по поводу возможного возвращения массовой вакцинации, ношения масок и даже введения карантинов.

Фото: https://www.mk.ru

Однако ситуация в 2023 году сильно отличается от 2020 года. В интервью International Business Times, профессор Андрю Пескоз, специализирующийся на изучении коронавирусов и других респираторных заболеваний, сказал, что реакция на болезнь и вакцинация сделали людей более иммунными к COVID-19.

Профессор уточнил, что это означает, вероятность возвращения к карантинам и закрытиям, которые мы видели в период пика беспокойства по COVID в 2020 году, мала. Тем не менее, он также отметил, что COVID-19 останется с нами, и для некоторых людей могут потребоваться дополнительные прививки и маски.

По словам Пескоза, болезнь постоянно циркулирует по всему миру, мутирует и создает новые варианты. Один из них, идентифицированный как ВА.2.86, привлекает внимание учёных и органов общественного здравоохранения.

Этот высокомутационный вариант может быть устойчивым к вакцинам от COVID-19 и в теории может вызвать серьёзный общественный ответ, если начнёт широко распространяться.

"Скорее всего, COVID-19 будет надоедливым заболеванием, требующим регулярной вакцинации осенью, чтобы защититься от наиболее вероятных вариантов, которые будут циркулировать. Подобно гриппу, болезнь, вероятно, будет всплывать снова каждый год, по мере того как летние мероприятия заканчиваются, студенты возвращаются в классы, и люди проводят больше времени в помещениях", - сказал Пескоз.

По его словам, перед концом летних мероприятий и началом осени и зимы будет увеличиваться передача COVID-19. Новая вакцина, вероятно, появится в сентябре и должна будет защищать от наиболее распространённых вариантов вируса.

Ранее мы сообщали о прогнозе от академика РАН, вирусолога Сергея Нетёсова. По его словам, в России тоже ожидается новая волна вируса из-за штамма "Пиропа". Он станет проблемой вместе с уже известным штаммом "Эрис". "Пиропа" обладает примерно 36 новыми мутациями.