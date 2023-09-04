Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Нутрициолог назвала продукт, который замедляет старение

2:21
Здоровье » Здоровье и профилактика

В последние годы в результате изучения влияния кишечной микрофлоры на иммунитет, а также исследований о взаимосвязи работы нервной системы и мозга с микробиомом рекомендации о здоровом питании пополнились: приверженцы здорового образа жизни стали чаще и в больших количествах вводить в свой рацион различные ферментированные продукты: кисломолочные, квашеные овощи, кимчи — квашеную пекинскую капусту, приправленную красным перцем, луком, имбирем и чесноком. О пользе кимчи рассказала читателям Pravda.Ru бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга Ольга Баян.

Нутрициолог назвала продукт, который замедляет старение
Фото: http://www.liveinternet.ru

О пользе кимчи

Секрет кимчи в том, что в процессе ферментации продукт обогащается полезными бактериями, по факту выступая впоследствии натуральным пробиотиком — то есть при употреблении повышает количество этих бактерий в организме человека.

При этом здоровый микробиом кишечника — прежде всего основа крепкого иммунитета, ведь кишечник является самым большим иммунным органом, играет ключевую роль в повышении сопротивляемости организма внешним раздражителям.

Пробиотики и другие активные соединения в кимчи способны помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые, кстати сказать, ускоряют процессы старения.

Поэтому поддержание здоровья кишечника является не только необходимым условием крепкого иммунитета, но и способом замедлить старение.

Кроме того, бактерии, образующиеся в процессе ферментации, продуцируют важный для нервной системы, когнитивных функций и общей энергоспособности организма витамин В12, который в других растительных продуктах отсутствует и часто требует особого внимания при формировании рациона.

"Капуста — основной ингредиент кимчи — прекрасный источник клетчатки, достаточные количества которой помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Также клетчатка необходима для нормального пищеварения и оптимальной перистальтики кишечника. А сама по себе пекинская капуста выступает источником некоторых витаминов, например В6, К, фолиевой кислоты", — отмечает эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы иммунитет
Новости Все >
Марков прокомментировал оставление армией России села Работино
Диетолог назвал полезную альтернативу сахару
Глава МИД Австрии заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
Нутрициолог рассказала, какой орех самый полезный
Врач-дерматолог высказалась о бритье налысо с целью сделать волосы гуще
Ким Чен Ын и Владимир Путин в России планируют обсудить поставки оружия
Актёр Смольянинов* удивляется в эмиграции: "Не понимаю, почему я здесь?"
В Петергофе выразили сожаление по поводу инцидента с девушкой-колясочницей, пообещав решить проблему
В Махачкале около 50 подростков устроили драку со стрельбой возле школы
Шойгу надеется, что с приходом Умерова хоть в одной из голов в Киеве появится здравый смысл
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
За сделанное в парке замечание житель Химок поплатился жизнью
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Савин рассказал о формальных отношениях Пугачёвой с её мужем Максимом Галкиным*
Порты Одесской области больше не будут работать на Украину. Американцы засуетились
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
Последние материалы
Глава МИД Австрии заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
Нутрициолог рассказала, какой орех самый полезный
Врач-дерматолог высказалась о бритье налысо с целью сделать волосы гуще
Ким Чен Ын и Владимир Путин в России планируют обсудить поставки оружия
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября
Актёр Смольянинов* удивляется в эмиграции: "Не понимаю, почему я здесь?"
В Петергофе выразили сожаление по поводу инцидента с девушкой-колясочницей, пообещав решить проблему
В Махачкале около 50 подростков устроили драку со стрельбой возле школы
Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство
Шойгу надеется, что с приходом Умерова хоть в одной из голов в Киеве появится здравый смысл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников