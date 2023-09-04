Нутрициолог назвала продукт, который замедляет старение

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В последние годы в результате изучения влияния кишечной микрофлоры на иммунитет, а также исследований о взаимосвязи работы нервной системы и мозга с микробиомом рекомендации о здоровом питании пополнились: приверженцы здорового образа жизни стали чаще и в больших количествах вводить в свой рацион различные ферментированные продукты: кисломолочные, квашеные овощи, кимчи — квашеную пекинскую капусту, приправленную красным перцем, луком, имбирем и чесноком. О пользе кимчи рассказала читателям Pravda.Ru бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга Ольга Баян.

Фото: http://www.liveinternet.ru

О пользе кимчи

Секрет кимчи в том, что в процессе ферментации продукт обогащается полезными бактериями, по факту выступая впоследствии натуральным пробиотиком — то есть при употреблении повышает количество этих бактерий в организме человека.

При этом здоровый микробиом кишечника — прежде всего основа крепкого иммунитета, ведь кишечник является самым большим иммунным органом, играет ключевую роль в повышении сопротивляемости организма внешним раздражителям.

Пробиотики и другие активные соединения в кимчи способны помочь в борьбе с воспалительными процессами, которые, кстати сказать, ускоряют процессы старения.

Поэтому поддержание здоровья кишечника является не только необходимым условием крепкого иммунитета, но и способом замедлить старение.

Кроме того, бактерии, образующиеся в процессе ферментации, продуцируют важный для нервной системы, когнитивных функций и общей энергоспособности организма витамин В12, который в других растительных продуктах отсутствует и часто требует особого внимания при формировании рациона.

"Капуста — основной ингредиент кимчи — прекрасный источник клетчатки, достаточные количества которой помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Также клетчатка необходима для нормального пищеварения и оптимальной перистальтики кишечника. А сама по себе пекинская капуста выступает источником некоторых витаминов, например В6, К, фолиевой кислоты", — отмечает эксперт.

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