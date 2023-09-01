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Ирина Гусакова

Эксперт: "Мясо и молочные продукты могут привести к гормональному сбою"

4:01
Здоровье » Здоровье и профилактика

Женское здоровье — это, прежде всего, гормональный фон. Все процессы в организме, особенно связанные с женскими половыми органами, регулируются гормонами. Их баланс зависит от состояния организма и от психоэмоционального фона женщины. Клетки организма могут испытывать дефицит в питании, кислороде или движении. Изменения на клеточном уровне в первую очередь и провоцируют серьезные заболевания.

Эксперт: "Мясо и молочные продукты могут привести к гормональному сбою"
Фото: https://www.mynd.nu/

Одними из факторов образования кист, миом и фиброаденом могут быть неподходящее питание, хронический стресс или недостаток энергии. Наш образ жизни напрямую связан со здоровьем организма и гормональным фоном, и необходимо его корректировать, чтобы избежать осложнений и заболеваний. О том, как натуропатия предотвращает или лечит гинекологические проблемы, рассказала читателям Pravda.Ru врач-натуропат, дипломированный специалист по питанию Мария Лозовская.

Гормональный сбой: факторы риска

Есть два типа факторов: физические и психологические. Они одинаково значимы для женского здоровья, поскольку вызывают изменения в гормональном фоне. К физическим относятся нарушения кровотока в области груди из-за перетянутых лямок бюстгальтера, в области малого таза из-за низкой подвижности, переедания или опущения органов. Нарушается отток лимфы и венозной крови, и создается среда, неблагоприятная для органов малого таза и благоприятная для грибов и неправильной микрофлоры.

Низкий уровень энергии также может провоцировать проблемы с репродуктивными органами, поскольку они не являются необходимыми для жизни организма и он может их "выключать” в случае недостатка энергии. А потом женщина пытается забеременеть, а ресурсов у организма на это нет. Чтобы избежать недостатка энергии, важно следить за количеством/качеством сна, питанием и подвижностью.

Во время сна в организме вырабатывается более 8 разных гормонов, которые предопределяют оптимальное функционирование органов и систем. Поэтому недостаток сна и отсутствие четкого графика отдыха — верный путь к болезням органов для женщины. Изменение концентрации даже одного гормона может привести к нарушению гормонального баланса в организме!

Психологический фактор не менее важен в вопросе женских заболеваний. Стресс может быть здесь и сейчас, а может быть хроническим. Если женщина не снимает стресс в течение дня, он накапливается в организме и влияет на гормональный фон.

Также крайне опасно регулярное употребление пищи, содержащей гормоны: организм перестает самостоятельно вырабатывать достаточное количество гормонов, нарушается их баланс. Как правило, среди продуктов с добавлением гормонов находятся:

  • птица,
  • мясо,
  • рыба,
  • молочные продукты.

Чем меньше в них гормональных препаратов, тем более безопасны они для человека.

Регулярные запоры, газообразование и нарушение микрофлоры вызывают проблемы в кишечнике, и организм перестает в полном объеме избавляться от ненужных веществ, что также может влиять на гормональный фон.

"Натуропатия включает в себя и коррекцию питания. В борьбе с гинекологическими проблемами важно избавиться от продуктов, содержащих гормоны, которые в том числе могут провоцировать нарушение работы ЖКТ. В комплекс мер по восстановлению организма также входит работа с очищением кишечника, вводятся в распорядок дня упражнения для органов малого таза, хороший сон и налаживание биоритмов (сон/отдых). Суть в нормализации работы гормонов в организме через движение, энергию, массажи, питание и работу с психикой", — отмечает эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы продукты питания
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