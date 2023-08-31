Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт раскрыла связь между циркадными ритмами и старением

5:22
Здоровье » Здоровье и профилактика

Кто рано встает, тот выглядит моложе. И это правда, секрет кроется в циркадных ритмах — изменении интенсивности биологических процессов, связанных с периодичностью дня и ночи и зависящих от вращения Земли вокруг своей оси. Природа и все живое на планете подчиняются циркадным ритмам. Например, в темное время суток наш организм восстанавливается самостоятельно. Печень и другие органы проходят процесс очищения. Поэтому для поддержания процесса детоксикации необходимо достаточно спать. В свою очередь днем мы активны и энергичны, а наши органы заняты своей работой. Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова специально для читателей Pravda.Ru раскрыла связь между биоритмами и старением.

Эксперт раскрыла связь между циркадными ритмами и старением
Фото: https://www.abc.net.au

Циркадные ритмы: как улучшить качество жизни

В соответствии с циркадными ритмами идеальным временем для завтрака является 7 часов утра, а для ужина — до 18.30. В это время наш желудок готов максимально эффективно переработать пищу, и она не отложится в организме в виде лишних килограммов.

Однако чтобы все процессы в организме проходили в строгом соответствии с циркадными ритмами, важно ложиться спать до 23 часов и вставать рано утром в 5-6 часов.

Нарушение сна, недостаточное количество сна и плохое его качество могут привести к гипертонии и развитию инсулинорезистентности, что в свою очередь повышает уровень глюкозы в крови. Такие симптомы являются сигналами о нарушениях обмена веществ и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Недостаток сна и набор веса

Страдающий от бессонницы человек легко прибавляет в весе и тяжело его сбрасывает. Часто возникает желание есть сладкое и фастфуд вместо здоровой пищи, поскольку организм пытается компенсировать недостаток энергии, предпочитая простые углеводы. Также нарушения биоритмов могут привести к проблемам со сном и развитию кофеиновой зависимости.

При более детальном анализе становится ясно, что женщины с лишним весом ложатся спать поздно, часто после полуночи, просыпаются поздно или не получают необходимые 7-8 часов ежедневного сна, а лишь 5-6 часов.

Некоторые из них даже возражают: "Зачем мне спать столько? Ведь это время можно провести с пользой". Но природа не зря дала нам потребность во сне, который занимает практически треть нашей жизни. Сон необходим для восстановления организма. С хорошим качеством сна приходит стабилизация веса, избавление от морщин и улучшение пищеварения.

Женщина, которая много спит, всегда выглядит моложе своих лет. Но как понять, что у вас недостаточно сна?

Признаки недостатка сна

  • Каждое утро вы просыпаетесь уставшей, и это повторяется изо дня в день. Ваш организм не успевает восстановиться, и вам не хватает сил. Неважно, сколько вы спали — три часа или тринадцать, вашему организму не хватает времени для восстановления.
  • Вы постоянно хотите кофе и сладкого. Ваш организм требует дополнительной стимуляции, чтобы справляться с вашим повседневным режимом.
  • У вас проблемы с концентрацией и замедленные реакции. В течение дня вам трудно сосредоточиться, и ваше мышление замедляется.
  • Часто болеете и имеете пониженный иммунитет. Недостаток сна ослабляет ваш организм и не позволяет ему развивать сильный иммунитет.
  • Вам все время хочется есть. Хронический недосып вызывает изменения в выработке гормонов, отвечающих за чувство сытости и голода. Поэтому вы постоянно чувствуете себя голодными и едите больше, чем нужно.
  • Вы набираете вес. Недостаток сна влияет на ваш аппетит, и вы начинаете есть больше. Это не приносит вам силы, но приводит к набору лишнего веса.
  • Вы становитесь чрезмерно эмоциональны. Недосып влияет на ваш мозг и приводит к частым эмоциональным переживаниям, слезам и плохому настроению.

Проанализируйте свои действия за пару часов до сна. Возможными раздражителями для мозга могут быть:

  • работа за компьютером;
  • просмотр телевизора;
  • просмотр социальных сетей на смартфоне;
  • эмоциональные разговоры и выяснение отношений;
  • нахождение в помещении с ярким белым светом;
  • интенсивные спортивные тренировки;
  • поздний ужин после 19-20 часов.

Все эти действия стимулируют ваш организм и мозг, и они продолжают работать даже после того, как вы легли спать. Они не отдыхают и продолжают обрабатывать информацию, переваривать пищу и напрягать мышцы.

Поэтому за пару часов до сна важно максимально расслабиться. Вы можете попробовать помедитировать, принять горячую расслабляющую ванну, выпить травяного чая и отложить смартфон в сторону. Благодаря этому ваш сон будет крепким на всю ночь.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Куратор Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др.
Куратор Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

Специалисты

4.7
8 отзывов
 Батагова
Виолета Викторовна
Невролог
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2700 руб.
Клиника МЕДСИ на Пречистенке
Зубовский б-р, д. 22/39
Клиника МЕДСИ на Рублевском шоссе
Рублёвское шоссе, д. 10
4.1
464 отзыва
 Коровкин
Михаил Александрович
Невролог
Стаж 41 год
Врач первой категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
4.1
73 отзыва
 Андрианова
Ирина Михайловна
Невролог
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.9
20 отзывов
 Левицкий Глеб Николаевич медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
9.8
97 отзывов
 Штыков Вадим Валентинович медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
1313 отзывов
 Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.

Новости Все >
Исключение произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ Кремль никак не комментирует
Учёные открыли форму кислорода, ставящую под сомнение предыдущие исследования
В госпитале Днепропетровска ожидают более 200 тяжёлораненых солдат ВСУ после удара "кассет" по полигону
Российскую туристку отправили в психбольницу Бали из-за агрессии в магазине
Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
Врач Романов: розовые пятна на коже могут указывать на развитие онкологии
В Московской области убит экс-депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев
Pais: в Испании открыто вербуют наёмников для ВСУ, обещая подготовку за пять дней
Фильм "Барби" не покажут в России без разрешения правообладателя
Захарова об отставке Бена Уоллеса: "Агент 006 бесславно покинул поле боя"
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Последние материалы
Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
Врач Романов: розовые пятна на коже могут указывать на развитие онкологии
В Московской области убит экс-депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев
Эксперт раскрыла связь между циркадными ритмами и старением
Pais: в Испании открыто вербуют наёмников для ВСУ, обещая подготовку за пять дней
Фильм "Барби" не покажут в России без разрешения правообладателя
Захарова об отставке Бена Уоллеса: "Агент 006 бесславно покинул поле боя"
Представитель Пугачёвой отреагировала на новость о судебном иске против Примадонны
Около 20 тонн контрафактной одежды и обуви самарская таможня обнаружила под Оренбургом
Мария Захарова заявила, что Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников