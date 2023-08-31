Кто рано встает, тот выглядит моложе. И это правда, секрет кроется в циркадных ритмах — изменении интенсивности биологических процессов, связанных с периодичностью дня и ночи и зависящих от вращения Земли вокруг своей оси. Природа и все живое на планете подчиняются циркадным ритмам. Например, в темное время суток наш организм восстанавливается самостоятельно. Печень и другие органы проходят процесс очищения. Поэтому для поддержания процесса детоксикации необходимо достаточно спать. В свою очередь днем мы активны и энергичны, а наши органы заняты своей работой. Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова специально для читателей Pravda.Ru раскрыла связь между биоритмами и старением.
В соответствии с циркадными ритмами идеальным временем для завтрака является 7 часов утра, а для ужина — до 18.30. В это время наш желудок готов максимально эффективно переработать пищу, и она не отложится в организме в виде лишних килограммов.
Однако чтобы все процессы в организме проходили в строгом соответствии с циркадными ритмами, важно ложиться спать до 23 часов и вставать рано утром в 5-6 часов.
Нарушение сна, недостаточное количество сна и плохое его качество могут привести к гипертонии и развитию инсулинорезистентности, что в свою очередь повышает уровень глюкозы в крови. Такие симптомы являются сигналами о нарушениях обмена веществ и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Страдающий от бессонницы человек легко прибавляет в весе и тяжело его сбрасывает. Часто возникает желание есть сладкое и фастфуд вместо здоровой пищи, поскольку организм пытается компенсировать недостаток энергии, предпочитая простые углеводы. Также нарушения биоритмов могут привести к проблемам со сном и развитию кофеиновой зависимости.
При более детальном анализе становится ясно, что женщины с лишним весом ложатся спать поздно, часто после полуночи, просыпаются поздно или не получают необходимые 7-8 часов ежедневного сна, а лишь 5-6 часов.
Некоторые из них даже возражают: "Зачем мне спать столько? Ведь это время можно провести с пользой". Но природа не зря дала нам потребность во сне, который занимает практически треть нашей жизни. Сон необходим для восстановления организма. С хорошим качеством сна приходит стабилизация веса, избавление от морщин и улучшение пищеварения.
Женщина, которая много спит, всегда выглядит моложе своих лет. Но как понять, что у вас недостаточно сна?
Проанализируйте свои действия за пару часов до сна. Возможными раздражителями для мозга могут быть:
Все эти действия стимулируют ваш организм и мозг, и они продолжают работать даже после того, как вы легли спать. Они не отдыхают и продолжают обрабатывать информацию, переваривать пищу и напрягать мышцы.
Поэтому за пару часов до сна важно максимально расслабиться. Вы можете попробовать помедитировать, принять горячую расслабляющую ванну, выпить травяного чая и отложить смартфон в сторону. Благодаря этому ваш сон будет крепким на всю ночь.
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