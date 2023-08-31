Эксперт раскрыла связь между циркадными ритмами и старением

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Кто рано встает, тот выглядит моложе. И это правда, секрет кроется в циркадных ритмах — изменении интенсивности биологических процессов, связанных с периодичностью дня и ночи и зависящих от вращения Земли вокруг своей оси. Природа и все живое на планете подчиняются циркадным ритмам. Например, в темное время суток наш организм восстанавливается самостоятельно. Печень и другие органы проходят процесс очищения. Поэтому для поддержания процесса детоксикации необходимо достаточно спать. В свою очередь днем мы активны и энергичны, а наши органы заняты своей работой. Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова специально для читателей Pravda.Ru раскрыла связь между биоритмами и старением.

Фото: https://www.abc.net.au

Циркадные ритмы: как улучшить качество жизни

В соответствии с циркадными ритмами идеальным временем для завтрака является 7 часов утра, а для ужина — до 18.30. В это время наш желудок готов максимально эффективно переработать пищу, и она не отложится в организме в виде лишних килограммов.

Однако чтобы все процессы в организме проходили в строгом соответствии с циркадными ритмами, важно ложиться спать до 23 часов и вставать рано утром в 5-6 часов.

Нарушение сна, недостаточное количество сна и плохое его качество могут привести к гипертонии и развитию инсулинорезистентности, что в свою очередь повышает уровень глюкозы в крови. Такие симптомы являются сигналами о нарушениях обмена веществ и заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Недостаток сна и набор веса

Страдающий от бессонницы человек легко прибавляет в весе и тяжело его сбрасывает. Часто возникает желание есть сладкое и фастфуд вместо здоровой пищи, поскольку организм пытается компенсировать недостаток энергии, предпочитая простые углеводы. Также нарушения биоритмов могут привести к проблемам со сном и развитию кофеиновой зависимости.

При более детальном анализе становится ясно, что женщины с лишним весом ложатся спать поздно, часто после полуночи, просыпаются поздно или не получают необходимые 7-8 часов ежедневного сна, а лишь 5-6 часов.

Некоторые из них даже возражают: "Зачем мне спать столько? Ведь это время можно провести с пользой". Но природа не зря дала нам потребность во сне, который занимает практически треть нашей жизни. Сон необходим для восстановления организма. С хорошим качеством сна приходит стабилизация веса, избавление от морщин и улучшение пищеварения.

Женщина, которая много спит, всегда выглядит моложе своих лет. Но как понять, что у вас недостаточно сна?

Признаки недостатка сна

Каждое утро вы просыпаетесь уставшей, и это повторяется изо дня в день. Ваш организм не успевает восстановиться, и вам не хватает сил. Неважно, сколько вы спали — три часа или тринадцать, вашему организму не хватает времени для восстановления.

Вы постоянно хотите кофе и сладкого. Ваш организм требует дополнительной стимуляции, чтобы справляться с вашим повседневным режимом.

У вас проблемы с концентрацией и замедленные реакции. В течение дня вам трудно сосредоточиться, и ваше мышление замедляется.

Часто болеете и имеете пониженный иммунитет. Недостаток сна ослабляет ваш организм и не позволяет ему развивать сильный иммунитет.

Вам все время хочется есть. Хронический недосып вызывает изменения в выработке гормонов, отвечающих за чувство сытости и голода. Поэтому вы постоянно чувствуете себя голодными и едите больше, чем нужно.

Вы набираете вес. Недостаток сна влияет на ваш аппетит, и вы начинаете есть больше. Это не приносит вам силы, но приводит к набору лишнего веса.

Вы становитесь чрезмерно эмоциональны. Недосып влияет на ваш мозг и приводит к частым эмоциональным переживаниям, слезам и плохому настроению.

Проанализируйте свои действия за пару часов до сна. Возможными раздражителями для мозга могут быть:

работа за компьютером;

просмотр телевизора;

просмотр социальных сетей на смартфоне;

эмоциональные разговоры и выяснение отношений;

нахождение в помещении с ярким белым светом;

интенсивные спортивные тренировки;

поздний ужин после 19-20 часов.

Все эти действия стимулируют ваш организм и мозг, и они продолжают работать даже после того, как вы легли спать. Они не отдыхают и продолжают обрабатывать информацию, переваривать пищу и напрягать мышцы.

Поэтому за пару часов до сна важно максимально расслабиться. Вы можете попробовать помедитировать, принять горячую расслабляющую ванну, выпить травяного чая и отложить смартфон в сторону. Благодаря этому ваш сон будет крепким на всю ночь.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Куратор Батагова Виолета Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса. Куратор Коровкин Михаил Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине). Владеет методами физиотерапии и мануальной терапии в лечении болей в позвоночнике, плечелопаточных периартритов, радикулитов, люмбаго и др. Куратор Андрианова Ирина Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.

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