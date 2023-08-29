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Ирина Гусакова

Коррекция фигуры. косметолог перечислил эффективные аппаратные методики

4:14
Здоровье » Красота

Каждая женщина стремится к идеальной физической форме. Одни добиваются результатов с помощью физических упражнений, правильного режима питания и здорового образа жизни. Другие же предпочитают корректировать фигуру с помощью аппаратных методик, которые могут как дополнять различные физические активности, так и быть прекрасной альтернативой изнуряющим нагрузкам в зале. Почему же так привлекательна аппаратная коррекция фигуры? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru косметолог, дерматовенеролог Кирилл Бурмистров.

Коррекция фигуры. косметолог перечислил эффективные аппаратные методики
Фото: https://ipawc.com

Аппаратная коррекция фигуры: какие есть методики

Аппаратная коррекция — это неинвазивные технологии, не повреждающие кожные покровы. Аппаратные методики условно можно разделить на две категории: классические и инновационные.

К классическим относятся:

  • лимфодренаж;
  • кавитация;
  • крио- и лазерный липолиз;
  • миостимуляция;
  • вакуумно-роликовый массаж (LPG),
  • работа с высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком (HIFU) — Ultraformer, Utims и радиоволновая терапия (Exilis Ultra 360).

Эти методики давно известны, широко используются на практике и являются прекрасным дополнением к диете и активным занятиям спортом.

Инновационные, зачастую комбинированные технологии, позволяют корректировать различные участки тела без жесткого соблюдения строгой диеты и активных физических нагрузок. Они эффективны, безопасны и к тому же успешно помогают пациентам с высоким индексом массы тела. К таким технологиям относят, например, комбинацию неинвазивного лазерного липолиза с вакуумно-роликовым массажем, а также использование радиоволновой терапии в сочетании с ультразвуком или высокоинтенсивным магнитным полем (технология HIFEM+).

Сочетание тепловой и механической энергий — низкочастотных радиоволн (RF) и энергии направленных акустических волн — позволяет активно бороться с целлюлитом. Радиочастотное воздействие (RF) + ультразвук — технология, отлично подходящая для лифтинга кожи, коррекции контуров тела и интимного омоложения. Это решение подходит для любого участка тела и не зависит ни от возраста, ни от индекса массы тела, ни от типа кожи.

Однако сегодня популярность набирают методики, позволяющие решать необходимые задачи максимально эффективно и в самые короткие сроки. К ним, в частности, относится технология HIFEM+ - высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная энергия, способствующая повышению и укреплению мышечного тонуса и существенно превосходящая возможности обычных физических упражнений. В сочетании с RF технология легла в основу одной из самых безопасных и результативных методик борьбы с жировыми отложениями — процедуры EMSCULPT NEO, которая одновременно уменьшает объем подкожного жира и способствует мышечному росту. Радиочастота разогревает мышцы до нужной температуры, подготавливая их к сокращениям (как при разминке перед тренировкой), одновременно с этим запускается процесс гибели жировых клеток. HIFEM+ в свою очередь заставляет мышечные волокна сокращаться гораздо интенсивнее, чем во время обычной тренировки в спортзале.

Врачи также любят дополнять эту процедуру сеансом прессотерапии (аппаратного массажа с использованием сжатого воздуха), ускоряющей достижение результатов за счет выведения лишней жидкости из межклеточного пространства и жировой ткани, а также токсинов и продуктов метаболизма через лимфу.

Однако воздержаться от подобных процедур придется:

  • при наличии кардиостимулятора,
  • беременным женщинам,
  • пациентам с онкозаболеваниями,
  • а также людям с различными воспалительными процессами и рядом других противопоказаний.

Крайне важно помнить, что любая медицинская процедура должна проводиться на качественном и сертифицированном оборудовании — только это гарантирует вам максимальный эффект и отсутствие побочных эффектов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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