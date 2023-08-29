Каждая женщина стремится к идеальной физической форме. Одни добиваются результатов с помощью физических упражнений, правильного режима питания и здорового образа жизни. Другие же предпочитают корректировать фигуру с помощью аппаратных методик, которые могут как дополнять различные физические активности, так и быть прекрасной альтернативой изнуряющим нагрузкам в зале. Почему же так привлекательна аппаратная коррекция фигуры? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru косметолог, дерматовенеролог Кирилл Бурмистров.
Аппаратная коррекция — это неинвазивные технологии, не повреждающие кожные покровы. Аппаратные методики условно можно разделить на две категории: классические и инновационные.
К классическим относятся:
Эти методики давно известны, широко используются на практике и являются прекрасным дополнением к диете и активным занятиям спортом.
Инновационные, зачастую комбинированные технологии, позволяют корректировать различные участки тела без жесткого соблюдения строгой диеты и активных физических нагрузок. Они эффективны, безопасны и к тому же успешно помогают пациентам с высоким индексом массы тела. К таким технологиям относят, например, комбинацию неинвазивного лазерного липолиза с вакуумно-роликовым массажем, а также использование радиоволновой терапии в сочетании с ультразвуком или высокоинтенсивным магнитным полем (технология HIFEM+).
Сочетание тепловой и механической энергий — низкочастотных радиоволн (RF) и энергии направленных акустических волн — позволяет активно бороться с целлюлитом. Радиочастотное воздействие (RF) + ультразвук — технология, отлично подходящая для лифтинга кожи, коррекции контуров тела и интимного омоложения. Это решение подходит для любого участка тела и не зависит ни от возраста, ни от индекса массы тела, ни от типа кожи.
Однако сегодня популярность набирают методики, позволяющие решать необходимые задачи максимально эффективно и в самые короткие сроки. К ним, в частности, относится технология HIFEM+ - высокоинтенсивная фокусированная электромагнитная энергия, способствующая повышению и укреплению мышечного тонуса и существенно превосходящая возможности обычных физических упражнений. В сочетании с RF технология легла в основу одной из самых безопасных и результативных методик борьбы с жировыми отложениями — процедуры EMSCULPT NEO, которая одновременно уменьшает объем подкожного жира и способствует мышечному росту. Радиочастота разогревает мышцы до нужной температуры, подготавливая их к сокращениям (как при разминке перед тренировкой), одновременно с этим запускается процесс гибели жировых клеток. HIFEM+ в свою очередь заставляет мышечные волокна сокращаться гораздо интенсивнее, чем во время обычной тренировки в спортзале.
Врачи также любят дополнять эту процедуру сеансом прессотерапии (аппаратного массажа с использованием сжатого воздуха), ускоряющей достижение результатов за счет выведения лишней жидкости из межклеточного пространства и жировой ткани, а также токсинов и продуктов метаболизма через лимфу.
Однако воздержаться от подобных процедур придется:
Крайне важно помнить, что любая медицинская процедура должна проводиться на качественном и сертифицированном оборудовании — только это гарантирует вам максимальный эффект и отсутствие побочных эффектов.
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