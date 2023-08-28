Солнечный ожог: как он может навредить здоровью

Лето близится к завершению, но солнечная активность все еще остается на высоком уровне. Особенно это актуально для тех, кто находится в южных широтах или во время бархатного сезона, когда солнце проявляет свою полную активность. Важно помнить об опасности, которую представляет ультрафиолетовое излучение, и принимать необходимые меры предосторожности.

Фото: Openverse

Солнечный ожог — это повреждение верхних слоев кожи, которое возникает как ответное воспалительное явление на интенсивное ультрафиолетовое излучение от солнца. Это может проявляться в виде покраснения, воспаления, а в более серьезных случаях — даже в виде появления волдырей и шелушения. Последнее является признаком организма о том, что он пытается избавиться от поврежденных клеток кожи.

Солнечный ожог может возникнуть даже за 15 минут, однако его последствия могут проявиться не сразу, а обычно спустя несколько часов. Полное развитие ожога может продолжаться до трех суток.

Какие опасности несет солнечный ожог? Имея в своей истории случаи ожогов от солнечного излучения, увеличивается вероятность развития меланомы — агрессивного вида рака кожи. В случае серьезных ожогов возможно возникновение интоксикации: повышение температуры тела, тошнота, рвота. Это объясняется тем, что обожженная кожа перестает выполнять свои функции и начинает разлагаться, что приводит к негативным симптомам.

Также существуют вещества, наличие в коже которых способствует увеличению риска развития солнечного ожога:

Margarita Burn — это фитофотодерматит, кожное воспалительное явление, которое проявляется после контакта с растениями, чувствительными к свету, и ультрафиолетовым излучением УФ-А с длиной волны 320-380 нм.

Такие вещества содержатся в продуктах, таких как петрушка, сельдерей, морковь, лайм, грейпфрут и лимон. Под их воздействием происходит фотосенсибилизация — увеличение чувствительности кожи к воздействию света. В природе фуранокумарины служат защитой растений от грибков и насекомых.

В результате взаимодействия световых фотонов с химическими веществами в коже происходит фотохимическая реакция, в результате которой образуются свободные радикалы или активные формы кислорода, приводящие к повреждению клеточных структур.

Этот процесс сопровождается высвобождением провоспалительных цитокинов и метаболитов арахидоновой кислоты — ключевых элементов воспалительной реакции. Именно так объясняется появление отёков и покраснения на коже.

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Солнечные ожоги // «Это должен знать каждый»