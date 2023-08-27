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Ирина Гусакова

Нутрициолог рассказала о пользе йогурта для похудения

2:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Йогурт — безусловно, полезный продукт, но что будет, если употреблять его ежедневно? Поможет ли он похудеть? На эти вопросы ответила читателям Pravda.Ru бренд-нутрициолог компании bioniq Ольга Баян.

Нутрициолог рассказала о пользе йогурта для похудения
Фото: https://www.daringgourmet.com/easy-homemade-greek-yogurt/

Польза йогурта

Йогурт — вкусный, богатый белком кисломолочный продукт, известный с давних времен. Его производят с помощью ферментации с использованием живых культур термофильного стрептококка — полезной бактерии, которая помогает восстановить баланс микробиоты в нашем кишечнике. А значит, употребление йогурта способствует хорошему пищеварению и укрепляет иммунитет.

Кроме того, йогурт богат белком — строительным элементом для организма. Этот макронутриент важен для наших мышц, кожи, волос и ногтей, опять же для иммунитета. На основе белка идет выработка ферментов, помогающих, к примеру, в пищеварении, и гормонов, регулирующих жизнедеятельность систем организма.

Йогурт содержит кальций, необходимый для здоровья костей и зубов и снижения риска остеопороза.

Однако следует помнить: как и любой другой молочный продукт, йогурт не подходит для тех, у кого есть аллергия на лактозу. С осторожностью нужно применять его и в случае проблем с ЖКТ.

Можно ли похудеть, если есть йогурт каждый день?

Реклама призывает нас употреблять йогурт каждый день, убеждая, что это — отличный продукт для похудения. Конечно, здоровая микробиота кишечника — важный аспект для людей, работающих над собственным весом, к тому же натуральный йогурт — низкокалорийный продукт. Но нельзя забывать, что производители часто добавляют в йогурт сахар и искусственные подсластители, что увеличивает его калорийность. Следует выбирать йогурт с минимальным количеством добавок и красителей, и тогда он может быть полезным и питательным компонентом рациона.

Но это не "волшебная палочка”. Если в общей диете слишком много калорий, то ежедневное употребление йогурта не поможет вам похудеть: для этого нужно в первую очередь создать дефицит калорий.

Следует помнить о важных принципах в здоровом питании: разнообразии и ротации. Чем шире список продуктов, которые вы употребляете, тем больше различных питательных веществ вы можете получить.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы похудение
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