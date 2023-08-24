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Ирина Гусакова

Готовимся к учебному году: как сохранить зрение школьника

4:36
Здоровье » Здоровье и профилактика

Не за горами начало учебного года, школьникам придётся больше времени проводить за компьютером и чтением книг. Как же в погоне за знаниями не посадить зрение? Об этом рассказал читателям Pravda.Ru офтальмолог Виктор Борзых.

Готовимся к учебному году: как сохранить зрение школьника
Фото: https://allmychildrendaycare.com/get-reading-summers-no-time-to-slack-off/

Как сохранить зрение школьника

Рабочее место

В последнее время дети много времени проводят за компьютером. Длительное, непрерывное нахождение за ПК может привести к зрительной нагрузке, поэтому важно правильно ее распределить. Для начала нужно грамотно оборудовать рабочее место ребенка. Начнем с посадки на стулья. Стул следует подобрать с вертикальным подъемом и со спинкой.

Правильно положение такое: спина обязательно прямая, нижняя часть стула поддерживает поясницу, локти расположены близко к телу, тазобедренный и локтевые суставы имеют угол 90-120 градусов (это можно отрегулировать с помощью высоты стула).

Далее переходим к монитору. Он должен находиться на расстоянии вытянутой руки (50-75 см). Край монитора расположен на уровне глаз или чуть ниже. Необходимо настроить яркость на мониторе, чтобы она соответствовала окружающему освещению в комнате. Для определения оптимальной яркости нужно открыть на экране белый лист. Если монитор при этом становится источником света, то яркость необходимо уменьшить, если монитор блекнет — яркость прибавить.

Не забываем о бликах и искажениях на экране. Посмотрите, где расположено рабочее место учащегося. Если рядом окно или зеркало — следует обзавестись монитором с антибликовым покрытием или поставить рядом лампу рассеянного света. Светильник сбоку не будет светить в глаза и образовывать лишние тени. Не стоит сидеть за ПК в темноте, освещение в комнате должно быть хорошим. Обязательно следите за чистотой монитора. Чем больше пыли и пятен, тем меньше контрастность и тем хуже для зрения.

Отдых глаз

Соблюдайте правило 20/20/20. Попросите ребенка каждые 20 минут смотреть на предмет, который находится на расстоянии 6 м на протяжении 20 секунд. Можно установить бесплатное приложение, которое будет постоянно напоминать о том, что глазам необходим отдохнуть.

Заметьте, когда мы смотрим на экран, то моргаем гораздо реже, чем, например, при беседе тет-а-тет или на прогулке по парку. Соответственно, глаза не так хорошо увлажняются. Поэтому нужно приучать детей моргать, особенно за компьютером. Частое моргание помогает избавиться от напряжения, а также избежать более серьезных проблем с глазами (сухость и воспаление). Как только чувствуется усталость, следует начать быстро моргать и сжимать веки в течение 30-60 секунд. Затем сомкнуть веки и ненадолго расслабиться. Эту процедуру нужно повторить несколько раз.

Необходимо делать перерывы от ПК (посмотреть в окошко, пройтись по квартире), чтобы дать глазам отдохнуть. Не надо сразу брать в руки телефон и листать соцсети. В этот момент голова отдыхает, но глаза нет. Лучше отвлечься на другие окружающие предметы.

Упражнения для глаз

Существует огромное количество упражнений для снятия напряжения с глаз. Разберем самое простое и элементарное. Надо сделать точку на окошке размером 3-5 мм. Далее встать на расстоянии 30 см от этой точки и смотреть сначала на нее, потом перевести взгляд вдаль (на дерево, соседний дом и т. д.). И так попеременно: минуту вблизи (на точку), минуту вдаль. Очень хорошая тренировка для глаз.

Максимально снизьте нахождение детей с гаджетами и компьютерами (особенно в каникулы и выходные дни). Вместо этого подключите подвижные игры (волейбол, баскетбол), настольный теннис. Игры с целью попадания в точку мячом хорошо тренируют глаза.

В век нанотехнологий детям тяжело отказаться от своих любимых гаджетов, но минимизировать время с ними однозначно нужно. Оптимально — 2 часа в день с перерывами (30 минут за ПК, 15 минут отдых). Нужно ставить жесткие рамки, ведь самое уязвимое зрение до 18 лет. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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