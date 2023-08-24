Врач Юркунас рассказал о восстановлении зрения с помощью стволовых клеток

4:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Филип Дёрст работал рядом с промышленной машиной, когда что-то пошло не так, и машина выбросила ему в глаза едкие химические вещества.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

"Если бы я стоял на левее или правее, оно не попало бы в меня именно туда, где это произошло. Я просто стоял не в том месте", — рассказывает Дёрст.

Эти химические вещества вызвали серьезные ожоги его глаз, ослепив его.

"Я не могу описать эту боль — больше боли, чем я когда-либо испытывал. У меня были переломы костей, швы на голове, падения на скейтбордных рампах, в общем, я столько раз ударялся и ранил себя, согрешил в молодости, и никогда не чувствовал ничего такого интенсивного в жизни. "Я царапал свое лицо, просто пытаясь открыть левый глаз, чтобы немного промыть его водой", — продолжил он. "В какой-то момент я попросил кого-то поднять меня и перевернуть вверх ногами над раковиной, которую мы заполнили водой. Я выдавливал сок из лимонов в глаза. Мне было легче от боли, которую я испытывал."

Сначала показалось, что Дёрст может остаться навсегда слепым. Повреждение затмило его роговицы и заблокировало естественную способность глаз восстанавливать здоровую ткань.

Спасение глаз с помощью стволовых клеток

Но экспериментальная процедура, использующая стволовые клетки для выращивания новой ткани для имплантации, вернула ему часть зрения.

В этой процедуре, описанной 18 августа в журнале "Science Advances", исследователи использовали стволовые клетки, собранные из одного более здорового глаза, чтобы выращивать ткань, которую затем можно было бы имплантировать в поврежденный глаз.

"Роговицы обычно являются прозрачными структурами", — сказала ведущая исследовательница и врач Ула Юркунас, заместитель директора Корневой службы в Массачусетском глазоухофарингологическом центре в Бостоне. "В каждой взрослой роговице есть стволовые клетки, которые находятся в периферийном слое роговицы. И когда эти стволовые клетки истощаются или разрушаются химическим повреждением, они не выполняют функцию поддержания прозрачности роговицы."

Кровеносные сосуды и конъюнктива — тонкая слизистая оболочка, обеспечивающая увлажнение глаза — начинают расти в роговицу, вызывая слепоту.

Ограниченные варианты лечения

Существует немного вариантов лечения для пациентов с таким типом повреждения глаз, говорит доктор Анат Галор, офтальмолог, специализирующийся на заболеваниях роговицы в Медицинской школе Университета Майами.

"Наши методы замены поврежденных эпителиальных стволовых клеток не так хороши, как для других проблем с роговицей, потому что если вы берете эпителиальные стволовые клетки от донора и пытаетесь пересадить их, риск отторжения намного выше, чем с роговичной трансплантацией", — сказала Галор, которая не участвовала в исследовании. "Там, где повреждены или утрачены эпителиальные стволовые клетки, наши обычные методы трансплантации роговицы не работают, и мы ищем что-то другое", — добавила она.

Восстановление зрения

Хирурги взяли биопсию из правого глаза Дёрста, который был поврежден, но оставшихся здоровых стволовых клеток было достаточно для частичного восстановления — и отправили ткань в лабораторию стволовых клеток в Институте рака Дана-Фарбера в Бостоне.

Через две-три недели лаборатория вернула выращенную ткань. Очные хирурги удалили поврежденную ткань и заменили ее имплантированной лабораторной тканью, рассказала Юркуна.

"Эти новые клетки прививаются, то есть как бы прилипают к глазу и обеспечивают источник новых клеток для этой роговицы", — сказала она.

Операцию Дёрст прошел почти год спустя после происшествия, в апреле 2018 года. Врачи имплантировали ткань в его левый глаз.

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