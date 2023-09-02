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Илья Панфёров

Pfizer: Революционная вакцина против респираторно-синцитиального вируса

4:40
Здоровье

На прошлой неделе, Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами было утверждено долгожданное лекарство против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), которое может быть использовано для беременных женщин.

Pfizer: Революционная вакцина против респираторно-синцитиального вируса
Фото: "Medical workers with Covid-19 vaccine bottle and syringe with Pfizer logo" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Инновационная вакцина "Абрисво" обеспечивает защиту для новорожденных

Именно так называется эта новая вакцина, разработанная для предоставления защиты от вируса РСВ в период с 32 по 36 неделю беременности.

Вакцинирование с помощью "Абрисво" способно обеспечить защиту грудных младенцев от этого респираторного вируса с момента рождения и до 6 месяцев жизни. Большинство детей сталкиваются с этим высококонтагиозным вирусом хотя бы раз до достижения 2-летнего возраста.

Особенно юные дети подвержены риску развития тяжелых осложнений, таких как пневмония или бронхит. Однако исследования показали, что новая вакцина способна снизить этот риск на 82%.

Уменьшение необходимости госпитализации новорожденных

До появления вакцины, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, до 3% грудных младенцев, инфицированных вирусом РСВ, требовали госпитализации.

В настоящее время лечение таких случаев может включать в себя: подачу кислорода, внутривенную инфузию (если они не могут есть и пить) и механическую вентиляцию легких (аппарат для помощи с дыханием).

Большинство детей успешно восстанавливаются с поддержкой такого рода медицинской помощи и выписываются в течение нескольких дней.

Угроза вируса РСВ для детей и пожилых людей

Вирус РСВ обычно вызывает симптомы обычной простуды, однако он может представлять опасность из-за развития серьезных осложнений, которые могут привести к смерти у маленьких детей и пожилых людей.

По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний, каждый год от 100 до 300 детей в возрасте до 5 лет и от 6 000 до 10 000 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше умирают от осложнений, связанных с вирусом РСВ.

Расширение применения вакцины Абрисво

В этом году Администрация по контролю за продуктами и лекарствами также утвердила использование вакцины Абрисво, разработанной компанией Pfizer, для пожилых людей.

Это также первый год, когда антитела могут быть введены после рождения для предотвращения развития тяжелых осложнений, вызванных вирусом РСВ, у грудных младенцев до года.

"Мы выражаем огромную благодарность участникам клинических исследований и исследовательским группам по всему миру, а также нашим коллегам из Pfizer за их вклад в доступность данной вакцины", - заявила главный научный сотрудник Pfizer, доктор Аннализа Андерсон, PhD.

"Сегодня достигнута долгожданная цель - разработка материнской вакцины, которая поможет защитить грудных младенцев до полугода, когда у них существует наибольший риск серьезных последствий от вируса РСВ."

Побочные эффекты и дальнейшие исследования

В заявлении об утверждении Администрация по контролю за продуктами и лекарствами отметила, что 1.8% беременных женщин, получивших вакцину "Абрисво", столкнулись с опасным заболеванием высокого артериального давления, называемым преэклампсией, в сравнении с 1.4% женщин из плацебо-группы.

Также было замечено, что новорожденные, матери которых получали вакцину "Абрисво", имели более низкий вес при рождении и чаще страдали желтухой по сравнению с детьми из плацебо-группы.

Исследования также показали, что среди беременных женщин, получивших вакцину, частота преждевременных родов составила 5.7%, по сравнению с 4.7% у женщин из плацебо-группы.

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами охарактеризовала это различие как "небольшой дисбаланс", но отметила, что "причинно-следственная связь" не может быть установлена. Кроме того, было отмечено, что люди, которые уже имели повышенный риск преждевременных родов, были исключены из клинических исследований.

Pfizer обязан провести дополнительные исследования для мониторинга риска преэклампсии и преждевременных родов, подчеркнула Администрация по контролю за продуктами и лекарствами.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Отоларинголог, гирудотерапевт. Занимается диагностикой и лечением различных ЛОР-заболеваний, проводит манипуляции и операции, успешно практикует метод криотерапии (лечение жидким азотом) в лечении ЛОР-заболеваний таких как храп, тонзиллит, ринит, гайморит, полипы и др. Проводит криотерапию.
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