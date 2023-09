Pfizer: Революционная вакцина против респираторно-синцитиального вируса

Your browser does not support the audio element.

На прошлой неделе, Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами было утверждено долгожданное лекарство против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), которое может быть использовано для беременных женщин.

Фото: "Medical workers with Covid-19 vaccine bottle and syringe with Pfizer logo" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.