Вышло исследование эффективности препарата для лечения умеренной и тяжелой ареатической алопеции, состояния потери волос, которое исторически трудно поддается лечению.

Фото: "MONAT FOR THINNING HAIR / ALOPECIA / CHEMO" by Unskinny Boppy is licensed under CC BY 2.0.