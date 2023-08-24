Вышло исследование эффективности препарата для лечения умеренной и тяжелой ареатической алопеции, состояния потери волос, которое исторически трудно поддается лечению.
Степень эффективности была исследована врачами Бреттом Кингом и Бриттани Крейглоу из Йельского университета и опубликована в августовском приложении к журналу Американской академии дерматологии.
Ареатическая алопеция, будучи воспалительным состоянием, может быть успешно лечена с помощью нового препарата JAK. Этот ингибитор способен снизить воспаление, вызывающее заболевание, и восстановить баланс иммунной системы.
Об этом говорит дерматолог Сандра Джонсон, преподаватель Университета Арканзаса по медицинским наукам в Литл Рок. Она не участвовала в данном исследовании, но признается, что разработка JAK дала нам еще один способ улучшить жизнь пациентов, страдающих ареатической алопецией.
Ареатическая алопеция, хотя чаще встречается у детей, может возникнуть в любом возрасте. Это состояние характеризуется резкой потерей волос на отдельных участках, которые со временем могут становиться всё больше. В некоторых случаях заболевание распространяется на всю голову или тело.
Это состояние также более распространено среди тех, у кого есть близкие родственники, страдающие этим заболеванием, а также среди людей, получавших лечение от рака препаратом ниволумаб. Астма, сенная лихорадка, экзема, заболевания щитовидной железы, витилиго и синдром Дауна также увеличивают риск развития ареатической алопеции.
Кортни Мартенс, мать двоих детей из Эдмонда, Оклахома, приняла участие в клиническом исследовании в практике доктора Джонсона в Форт Смит, Арканзас.
Мартенс столкнулась с ареатической алопецией в 38 лет, когда впервые заметила лысину размером с серебряный доллар на своей голове. Со временем она потеряла все волосы на голове, бровях и ресницах.
В 2017 году ей был поставлен диагноз ареатической алопеции. Ее иммунная система атаковала собственные волосяные фолликулы.
"Это довольно травматично", - говорит Мартенс в пресс-релизе.
"Многие думают, что это всего лишь волосы, но это было изнурительно, потому что об этом говорили все. Казалось, что я потеряла свою идентичность, потому что всегда была девушкой с красивыми волосами в детстве."
После лечения с помощью JAK ингибитора в практике доктора Джонсона Мартенс удалось полностью восстановить волосы. Она говорит, что счастлива, что лечение подействовало.
Новое исследование признает JAK первым шагом в новой эре лечения умеренной и тяжелой ареатической алопеции. Авторы отмечают, что два препарата - барицитиниб и ритлецитиниб - уже получили одобрение, а третий, деуроксолитиниб, находится на этапе одобрения. Клинические испытания также продолжаются.
Диагностика ареатической алопеции включает в себя осмотр участка потери волос и ногтей пациента. Могут потребоваться анализы крови, чтобы исключить другие заболевания, вызванные иммунной системой.
Помимо JAK, можно использовать контактную иммунотерапию для изменения иммунной системы человека так, чтобы она перестала атаковать волосяные фолликулы. Другие варианты лечения включают препараты, влияющие на ревматические процессы, такие как метотрексат, а также противовоспалительные кортикостероиды.
"У нас сейчас больше вариантов лечения, чем когда-либо прежде, для пациентов с ареатической алопецией, и они демонстрируют результаты для тех, для кого предыдущие методы не давали эффекта", - говорит Джонсон.
"Важно знать, что нет универсального метода лечения для всех. Ваш дерматолог с сертификатом специалиста поможет выбрать наилучший вариант лечения для вас".
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