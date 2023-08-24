Врачи Йельского университета описал инновационный препарат от облысения: успешно лечит

4:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вышло исследование эффективности препарата для лечения умеренной и тяжелой ареатической алопеции, состояния потери волос, которое исторически трудно поддается лечению.

Фото: "MONAT FOR THINNING HAIR / ALOPECIA / CHEMO" by Unskinny Boppy is licensed under CC BY 2.0.

Степень эффективности была исследована врачами Бреттом Кингом и Бриттани Крейглоу из Йельского университета и опубликована в августовском приложении к журналу Американской академии дерматологии.

Уменьшение воспаления для балансировки иммунной системы

Ареатическая алопеция, будучи воспалительным состоянием, может быть успешно лечена с помощью нового препарата JAK. Этот ингибитор способен снизить воспаление, вызывающее заболевание, и восстановить баланс иммунной системы.

Об этом говорит дерматолог Сандра Джонсон, преподаватель Университета Арканзаса по медицинским наукам в Литл Рок. Она не участвовала в данном исследовании, но признается, что разработка JAK дала нам еще один способ улучшить жизнь пациентов, страдающих ареатической алопецией.

Заболевание: распространение и риски

Ареатическая алопеция, хотя чаще встречается у детей, может возникнуть в любом возрасте. Это состояние характеризуется резкой потерей волос на отдельных участках, которые со временем могут становиться всё больше. В некоторых случаях заболевание распространяется на всю голову или тело.

Это состояние также более распространено среди тех, у кого есть близкие родственники, страдающие этим заболеванием, а также среди людей, получавших лечение от рака препаратом ниволумаб. Астма, сенная лихорадка, экзема, заболевания щитовидной железы, витилиго и синдром Дауна также увеличивают риск развития ареатической алопеции.

Победа над алопецией с помощью инновационного препарата

Кортни Мартенс, мать двоих детей из Эдмонда, Оклахома, приняла участие в клиническом исследовании в практике доктора Джонсона в Форт Смит, Арканзас.

Мартенс столкнулась с ареатической алопецией в 38 лет, когда впервые заметила лысину размером с серебряный доллар на своей голове. Со временем она потеряла все волосы на голове, бровях и ресницах.

В 2017 году ей был поставлен диагноз ареатической алопеции. Ее иммунная система атаковала собственные волосяные фолликулы.

"Это довольно травматично", - говорит Мартенс в пресс-релизе. "Многие думают, что это всего лишь волосы, но это было изнурительно, потому что об этом говорили все. Казалось, что я потеряла свою идентичность, потому что всегда была девушкой с красивыми волосами в детстве."

После лечения с помощью JAK ингибитора в практике доктора Джонсона Мартенс удалось полностью восстановить волосы. Она говорит, что счастлива, что лечение подействовало.

Новый этап в лечении ареатической алопеции

Новое исследование признает JAK первым шагом в новой эре лечения умеренной и тяжелой ареатической алопеции. Авторы отмечают, что два препарата - барицитиниб и ритлецитиниб - уже получили одобрение, а третий, деуроксолитиниб, находится на этапе одобрения. Клинические испытания также продолжаются.

Диагностика ареатической алопеции включает в себя осмотр участка потери волос и ногтей пациента. Могут потребоваться анализы крови, чтобы исключить другие заболевания, вызванные иммунной системой.

Помимо JAK, можно использовать контактную иммунотерапию для изменения иммунной системы человека так, чтобы она перестала атаковать волосяные фолликулы. Другие варианты лечения включают препараты, влияющие на ревматические процессы, такие как метотрексат, а также противовоспалительные кортикостероиды.

"У нас сейчас больше вариантов лечения, чем когда-либо прежде, для пациентов с ареатической алопецией, и они демонстрируют результаты для тех, для кого предыдущие методы не давали эффекта", - говорит Джонсон. "Важно знать, что нет универсального метода лечения для всех. Ваш дерматолог с сертификатом специалиста поможет выбрать наилучший вариант лечения для вас".

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Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Редактор Кирилл Янчицкий Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру. Куратор Копорева Наталья Проводит лечение и коррекцию всех видов выпадений волос, себореи, себорейного дерматита, псориаза, заболеваний стержней волос. Занимается лечением очаговых выпадений волос. Применяет разработанные самостоятельно методики мезотерапии при различных видах выпадения волос, плазмотерапии, озонотерапии. Ведет также дерматологический прием. Докладчик ряда Российских конгрессов, конференций по вопросам трихологии и дерматологии. Куратор Сыч Антонина Ведущий специалист. Занимается диагностикой и лечение дерматовенерологических заболеваний, проводит удаление новообразований, введение ботулотоксина. Также владеет методиками инъекционной косметологии по лицу и телу, лазерной и фототерапии. Проводит массажи, пилинги и фракционное омоложение. Куратор Чачанидзе Елена Оказывает полный спектр диагностики и лечения по специальности дерматовенерология, забор биологического материала при заболеваниях кожи и заболеваниях передаваемых половым путем, забор материала на гистологическое исследование, осмотр кожи в лучах лампы Вуда, проведение дерматоскопии, удаление любых кожных образований (папиллом, кератом, невусов, бородавок, контагиозного моллюска) радиохурургическим методом и лазером, удаление ногтевых пластин, пораженных грибковой инфекцией нехирургическим способом, инъекционные методики лечения вирусных заболеваний кожи, инъекционные методики лечения алопеций.

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