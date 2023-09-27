Эксперты про СВЧ: не разогревайте чеснок и ягодную заморозку в микроволновой печи

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Микроволновая печь — незаменимый инструмент нашей кухни. Однако не каждый знает, как правильно ей пользоваться, чтобы не потерять полезные свойства продуктов, сообщил MedPulse.

Фото: "amazing microwave" by jmv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чеснок и брокколи

Эксперты портала поделились списком продуктов, которые не следует разогревать в микроволновке, чтобы избежать потери их питательных качеств и возможного вреда для организма.

Чеснок и брокколи — настоящие кладези питательных веществ, однако при разогреве в микроволновке они теряют до 97% своей полезности. Такие потери делают эти продукты менее ценными для организма. Для сохранения всех их полезных свойств рекомендуется выбрать другие способы разогрева.

Замороженное мясо

Размораживание мяса в микроволновке может спровоцировать развитие опасных микробов.

Температурный режим микроволновой печи не всегда обеспечивает равномерное размораживание, что способствует размножению вредных микроорганизмов. Лучше использовать другие методы разморозки, чтобы избежать потенциальных угроз здоровью.

Замороженные ягоды

Специалисты предупреждают о возможности превращения глюкозы, содержащейся в замороженных ягодах, в канцерогены при разогревании их в микроволновке.

Это связано с воздействием микроволн на продукты, которое может повлиять на их химический состав. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется предпочесть естественное размораживание.

Потеря белковых компонентов в рыбе и сыре

При разогревании рыбы и сыра в микроволновой печи их белковые компоненты теряют свои свойства. Это снижает питательную ценность продуктов и уменьшает их пользу для организма. Чтобы сохранить все питательные вещества в этих продуктах, стоит воспользоваться другими методами разогрева.

Грудное молоко

Ученые обнаружили, что разогревание грудного молока в микроволновой печи может привести к образованию кишечных палочек. Это особенно опасно для младенцев и детей, у которых иммунная система ещё не сформирована полностью.

Для сохранения безопасности и питательных свойств грудного молока рекомендуется использовать более безопасные методы разогрева.

Избегайте пластиковой посуды

Категорически не рекомендуется разогревать продукты в пластиковой посуде в микроволновой печи. Высокая температура может вызвать выделение вредных веществ из пластика, которые затем перейдут в продукты.

Это может нарушить гормональный баланс и негативно сказаться на здоровье.

Для разогрева в микроволновке лучше использовать стеклянную или керамическую посуду, которая является безопасной альтернативой.

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