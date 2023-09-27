Уролог Пётр Холи: диабет - одна из причин учащённого мочеиспускания

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Частые позывы к мочеиспусканию — не редкость для большинства людей. Врач-уролог и хирург Петр Холи из клиники мужского здоровья в Кингстоне рассказал, что многие не задумываются о возможных причинах, лежащих в основе этого явления.

Фото: "Toilet" by Titanas is licensed under CC BY-SA 2.0.

В данной статье мы рассмотрим восемь потенциальных причин, почему так происходит, и почему важно обращаться к специалисту при чрезмерных позывах к мочеиспусканию.

Диабет

Диабет — одна из распространенных причин учащенного мочеиспускания. Когда уровень сахара в крови повышается, почки активно работают на фильтрацию и вывод лишней глюкозы через мочу.

Частые походы в туалет могут служить сигналом о проблемах с уровнем сахара и могут являться предупреждением о диабете типа 2. Также следует отметить, что наличие глюкозы в моче может придавать ей сладкий запах.

Инсульт

Инсульт может оказать влияние на нервы, связанные с мочевым пузырем, что может вызвать проблемы с удержанием мочи или учащенными позывами к мочеиспусканию.

Это связано с нарушением центральной нервной системы, вызванным блокировкой или разрывом кровеносного сосуда, доставляющего кислород в мозг. Важно помнить, что инсульт может оказать влияние на множество аспектов здоровья.

Увеличенная простата

Проблемы с увеличением предстательной железы могут привести к частым позывам к мочеиспусканию. Увеличенная простата оказывает дополнительное давление на мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

Это чаще всего встречается у мужчин старше 50 лет и может вызвать не только учащённое мочеиспускание, но и затруднения при мочеиспускании.

Рак мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря может сказаться на частоте мочеиспускания. Опухоль в мочевом пузыре может вызвать необходимость мочиться чаще обычного.

Кроме того, мочеиспускание может сопровождаться болью и дискомфортом. Если вы замечаете изменения в своем обычном графике мочеиспускания, важно обратиться к врачу для диагностики и рекомендаций.

Инфекции, передающиеся половым путем

Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), такие как хламидиоз и гонорея, могут вызвать учащенное мочеиспускание.

Они также могут сопровождаться ощущением жжения и изменениями в моче. Важно обращаться к врачу для диагностики и лечения ИППП, так как они могут оказать негативное воздействие на здоровье.

Инфекции мочевыводящих путей и их последствия

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) могут быть причиной учащенных походов в туалет. Бактерии, попадая в уретру, вызывают воспаление, что может сопровождаться болезненностью, жжением и даже появлением крови в моче. Важно обращаться за медицинской помощью при подозрении на ИМП, чтобы избежать осложнений.

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