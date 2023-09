Врачи назвали 6 признаков рассеяного склероза, к которым стоит прислушаться

Your browser does not support the audio element.

Рассеянный склероз (РС) может начаться совершенно невинно: длительные приступы усталости, забывание дней рождения, которые вы всегда помнили, и затуманенное зрение, об этом сообщает MedPulse.

Фото: "Grandma Helga doing her best Khrushchev impression" by Ryan Vaarsi is licensed under CC BY 2.0.