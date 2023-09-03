Врачи назвали 6 признаков рассеяного склероза, к которым стоит прислушаться

4:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рассеянный склероз (РС) может начаться совершенно невинно: длительные приступы усталости, забывание дней рождения, которые вы всегда помнили, и затуманенное зрение, об этом сообщает MedPulse.

Фото: "Grandma Helga doing her best Khrushchev impression" by Ryan Vaarsi is licensed under CC BY 2.0.

В этой статье мы расскажем о ранних симптомах рассеянного склероза, методах диагностики и лечения данного заболевания.

Ухудшение зрения

Слишком долгое вглядывание в экран компьютера может привести к проблемам со зрением.

Но если вы также испытываете двоение в глазах, потерю зрения на короткие или длительные периоды только в одном глазу или разницу в восприятии красного цвета, возможно, вам нужно обратить внимание на рассеянный склероз.

"Неврит зрительного нерва", вызванный поражением оболочки зрительного нерва, может быть одним из симптомов РС. Ухудшение зрения, связанное с рассеянным склерозом, прогрессирует постепенно и редко проявляется изолированно. Для подтверждения диагноза рекомендуется провести МРТ.

Хроническая усталость

Чувство усталости время от времени нормально, но когда оно длится дни, а иногда и недели, сопровождается трудностями со сном, это может быть знаком РС.

Эти симптомы могут временно исчезнуть, но важно обратить на них внимание, независимо от возраста. Усталость, как симптом РС, также может быть вызвана другими проблемами, такими как нарушения функции щитовидной железы, анемия или дефицит витаминов. Если вы сталкиваетесь с продолжительной усталостью, лучше проконсультироваться с врачом.

Мышечные спазмы и онемение

Онемение или покалывание при долгом сидении в одном положении может быть нормой, но при рассеянном склерозе эти ощущения могут длиться дольше. Согласно Национальному обществу рассеянного склероза, 55% пациентов сталкиваются с сильными мышечными спазмами и онемением.

У женщин эти симптомы могут быть более выраженными. Так как симптомы схожи с проблемами, связанными с позвоночным диском и другими нервными расстройствами, важно проконсультироваться с врачом и получить второе мнение.

Ухудшение памяти

Забывание имени или поисков ключей — обыденные ситуации. Нечеткая память не всегда является признаком рассеянного склероза; лишь 5-10% людей действительно сталкиваются с потерей памяти из-за него. Тем не менее, даже в таких случаях симптомы могут быть трудно заметны.

Это может быть затруднение с выбором подходящего слова, трудности с одновременным выполнением нескольких задач, проблемы с обработкой новой информации или ухудшение внимания. Если есть подозрения в отношении когнитивных функций, рекомендуется пройти неврологические тесты.

Головокружение

Нарушения равновесия и частые приступы головокружения могут быть первыми признаками рассеянного склероза. Частые спотыкания или резкие головокружения при вставании могут также указывать на инфекцию внутреннего уха или проблемы с позвоночником.

Эти симптомы связаны с повреждениями в мозге, ответственными за координацию визуальных и пространственных сигналов. Раннее выявить начало рассеянного склероза сложно из-за схожести симптомов с другими нервными расстройствами.

Сексуальное здоровье

Центральная нервная система играет ключевую роль в сексуальном возбуждении, поэтому начало рассеянного склероза может повлиять на сексуальную функцию.

Исследования показали, что 91% мужчин и 72% женщин с рассеянным склерозом сталкиваются с проблемами с оргазмом. У женщин может снизиться чувствительность области влагалища и клитора, у мужчин — возникнуть трудности с эрекцией и уменьшиться чувствительность полового члена.

Несмотря на это, эти симптомы редко упоминаются как ранние признаки РС, так как большинство пациентов не обсуждают их со своим врачом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Рассеянный склероз: что это и как с ним бороться