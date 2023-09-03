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Илья Панфёров

Илья Коробков: Отбеливание зубов в домашних условиях

2:28
Здоровье

Отбеливание зубов — это процесс, который можно успешно осуществить прямо в домашних условиях, не прибегая к дорогостоящим средствам.

Илья Коробков: Отбеливание зубов в домашних условиях
Фото: "Smile" by mac.rj is licensed under CC BY 2.0.

Отличным способом является использование обычных продуктов, которые помогут избавиться от налета и придадут вашей улыбке свежий вид.

В данной статье мы расскажем о нескольких эффективных способах отбеливания зубов, используя природные продукты, а также дадим советы от стоматолога-имплантолога Ильи Коробкова.

Отбеливающие продукты из повседневного рациона

Сельдерей, репа и дайкон

В список природных отбеливающих продуктов входят сельдерей, репа и дайкон. Эти овощи богаты клетчаткой, которая не только полезна для желудочно-кишечного тракта, но и способствует укреплению здоровья десен.

Употребление твердых овощей в сыром виде также поддерживает регулярный массаж десен, положительно влияя на состояние полости рта.

Морковь, болгарский перец и брокколи

Для поддержания свежести дыхания и белоснежной эмали стоит включить в рацион морковь, сладкий болгарский перец и брокколи.

Эти овощи обладают богатым содержанием витамина С и кальция, что является ключевым фактором для здоровья зубов и десен.

Отбеливание с помощью цитрусовых

Апельсины, Лимоны и Грейпфруты

Цитрусовые фрукты также могут быть отличными помощниками в отбеливании зубов. Согласно мнению специалистов, рекомендуется разжевывать небольшие кусочки апельсина, лимона или грейпфрута один или два раза в день. При этом важно не удалять кожуру, так как она содержит полезные компоненты.

После этого следует прополоскать рот щелочной минеральной водой, чтобы нейтрализовать кислотность. Для тех, кому цитрусовые фрукты противопоказаны, можно использовать сушеную кожуру этих фруктов. Эффект будет аналогичным.

Твердые яблоки, клубника и имбирь

Для поддержания естественной белизны улыбки наш эксперт рекомендует добавить в свой рацион твердые яблоки, клубнику и имбирь.

Пара ягод клубники может быть размята и использована для массажа зубов, похожего на очищение пастой. Это можно делать один раз в день, что позволит поддерживать яркую улыбку и здоровье зубов.

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3 лучших способа отбеливания зубов. Как правильно отбелить зубы?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Темы отбеливание зубов
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