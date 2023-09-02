Врач рассказала, что в туалете нельзя сидеть больше 5 минут

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сидеть на унитазе более пяти минут — плохая идея, даже если речь идет о чтении книги или просмотре ленты в соцсетях.

Фото: "Toilet Use instructions" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

О тревожных последствиях для организма безобидного действия заявила врач и эксперт по здоровью Стефани Тейлор из клиники Майо в США.

Длительное сидение на унитазе

Согласно последнему опросу, британцы проводят в туалете в среднем три с половиной часа в неделю, что составляет по 30 минут ежедневно. Россияне также не отстают по этой статистике. Однако стоит заметить, что большая часть этого времени уходит на нецелые действия, такие как просмотр видео, переписка и чтение книг.

Тем не менее, длительное сидение на унитазе или чрезмерное напряжение и давление могут стать причиной возникновения геморроя, предупреждает доктор Тейлор.

"Несмотря на то, что многим может показаться приятным проводить время на унитазе, читая газету или пролистывая социальные сети, это действие может оказать отрицательное воздействие на вашу прямую кишку. Когда вы находитесь в этом положении, ваш анус находится на уровне, отличном от остальной части нижней части тела. Это дополнительно нагружает вены в области нижней части прямой кишки, что со временем может вызвать геморрой. Это состояние способно вызвать дискомфорт и даже привести к ректальному кровотечению", — разъясняет Тейлор.

Опасности геморроя

Геморрой может стать источником интенсивных болей и дискомфорта. В большинстве случаев заболевание проходит само по себе, но в случае инфекции или болезненной формы, необходимо обратиться за помощью к врачу.

Понимание геморроя

Геморрой, также известный как "сви", представляет собой маленькие опухшие вены вокруг заднего прохода и ануса. Это состояние проявляется в виде набухания кровеносных сосудов, которые могут стать видимыми и напоминать маленькие грозди винограда.

Геморрой более распространен у людей, ведущих недостаточно активный образ жизни, поднимающих тяжести, беременных или страдающих от запоров.

Опасность напряжения и его последствия

Давление, которое возникает при посещении туалета, также может вызвать проблемы.

"Напряжение может вызвать образование анальных трещин — небольших разрывов в толстой кишке около заднего прохода. Это может вызывать зуд, боли и даже кровотечение. В более серьезных случаях может произойти выпадение прямой кишки из заднего прохода", — делятся специалисты.

Как определить геморрой

Чтобы лучше понять, что такое геморрой, давайте разберем его основные симптомы:

Боль при дефекации.

Присутствие слизи в стуле.

Ощущение неполного опорожнения.

Наличие кровотечения.

Зуд в области ануса.

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Гениальный метод! Вот как быстро сходить в туалет, если времени в обрез

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Загрядский Евгений Врач-колопроктолог. Занимается диагностикой и лечением заболеваний толстой кишки, а также малоинвазицвной хирургией геморроидальной болезни и анального канала. Владеет технологией трансанальной допплер контролируемой дезартеризации внутренних геморроидальных узлов с мукопексией слизистой. Куратор Чуйко Григорий Осуществляет лечение проктологических заболеваний и патологий, проводит эндоскопические обследования и манипуляции, склерозирование вен и звездочек, флебэктомии, эндоскопические диссекции перфорантных вен. Регулярно публикуется в научных изданиях. Куратор Корняк Борис Владеет всеми видами консервативного и малоинвазивного лечения проктологических заболеваний, в том числе радиоволновой коагуляцией, склеротерапией и дезартеризацией геморроидальных узлов аппаратом HAL-Doppler.

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