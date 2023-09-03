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Илья Панфёров

Врач-диетолог рассказала про питание для здоровья почек

4:21
Здоровье

Чтобы поддерживать нормальную функцию почек, необходимо активно контролировать потребление продуктов, богатых натрием, фосфором и калием. Врач-диетолог из США раскрыла подробности этой важной темы.

Врач-диетолог рассказала про питание для здоровья почек
Фото: "Surinamese peppers" by Daveness_98 is licensed under CC BY 2.0.

Организм постоянно получает разнообразные питательные вещества и минералы. Однако некоторые из них, которые лишние, могут стать угрозой для почек.

Почки выполняют важную функцию фильтрации этих избыточных веществ и вывода их из организма через мочу. При наличии заболеваний почек, такое накопление избыточных веществ может привести к повреждению этого органа и даже к развитию хронической почечной недостаточности.

Стремление к здоровью почек

Заболевания почек — это постепенно прогрессирующие состояния. Чтобы замедлить процесс ухудшения, следует активно корректировать рацион.

Начинать лучше на ранних этапах заболевания, чтобы максимально сохранить работоспособность органа. Подобные действия позволят сохранить функциональность почек в течение длительного времени.

Роль почечной диеты в поддержании здоровья

Почечная диета — это стратегия, которая становится все более жесткой по мере ухудшения функции почек. В начальной стадии она подразумевает ограничение потребления соли и белка.

Эта диета наиболее актуальна для людей с тяжелыми заболеваниями почек, находящихся на диализе, либо для тех, у кого почки временно повреждены и могут восстановиться.

Общее состояние почек может поддерживаться путем употребления большого количества свежих фруктов, овощей и цельных зерен, а также умеренного количества белка. Важно сочетать это с регулярными физическими упражнениями и, при необходимости, лечением сопутствующих заболеваний. Это наилучший путь к поддержанию нормальной работы почек.

Важное сочетание диет

Часто почечная диета сочетается с диетой для диабета и/или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такое взаимодействие позволяет контролировать уровень сахара и кровяное давление, а также снижает уровень холестерина. Поддержание здоровья почек обычно включает в себя решение нескольких проблем одновременно.

Шаги на пути поддержания здоровья почек 

На начальных этапах почечной диеты рекомендуется уменьшить порции и количество потребляемой пищи.

Это особенно актуально при наличии диабета или сердечных заболеваний. Умеренность в выборе продуктов — ключевой фактор в достижении успеха. Переход от потребления больших порций к более умеренным поможет поддерживать здоровье органов.

Соблюдение почечной диеты может оказаться сложным, особенно когда приходится отказываться от определенных продуктов. Но стоит помнить, что такая диета способствует сохранению жизненно важных функций органа. Для максимальной пользы рекомендуется сосредоточиться на продуктах, способствующих общему здоровому питанию.

Выбор правильных продуктов

Почечная диета включает исключение продуктов, негативно воздействующих на почки. Однако существуют также продукты, которые, при умеренном употреблении, могут быть полезными. Овощи, фрукты и белки являются такими продуктами. Главное — соблюдать баланс и выбирать правильные продукты.

Красный болгарский перец: Витамины и антиоксиданты

Красный болгарский перец является отличным источником витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Благодаря низкому содержанию калия, фосфора и натрия, его можно употреблять даже при заболеваниях почек.

Добавьте половину чашки красного болгарского перца в свой рацион. Его можно включать в разнообразные блюда, от макарон до салатов.

Ягоды

Ягоды — низкокалорийный источник клетчатки с минимальным содержанием сахара. Они также обладают антиоксидантами и противовоспалительными свойствами. Как часть почечной диеты, рекомендуется употреблять половину чашки ягод ежедневно. Их можно добавлять в салаты, выпечку и приготовление коктейлей.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Темы правильное питание
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