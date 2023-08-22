Китайский ученый рассказал про простые привычки, которые снижают риск деменции

Соблюдение всего нескольких полезных привычек может снизить вероятность развития опасного заболевания на треть. Давайте поговорим о деменции, которую диагностируют все больше в разных странах мира, включая Россию.
Недавнее исследование ученых подтвердило, что такие простые действия, как регулярные встречи с друзьями и поддержание порядка в квартире, имеют решающее значение для определения риска возникновения слабоумия. Эти результаты опубликованы в журнале "American Academy of Neurology".
Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что регулярные физические упражнения, выполнение домашних обязанностей и общение с семьей и друзьями эффективно снижают риск развития деменции на 15%.
Исследование также подтвердило, что физические упражнения являются наиболее эффективным методом профилактики слабоумия.
Эксперты выявили, что люди, вовлеченные в физическую активность, будь то подъем по лестнице, ходьба или спорт, имеют на 35% меньший риск деменции по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Кроме того, обнаружено, что деятельность, связанная с работой и требующая физического и умственного напряжения, снижает вероятность деменции на 21%.
Исследователи наблюдали за социальными и физическими привычками полу миллиона человек в течение 11 лет, чтобы выявить, какие именно активности способствуют уменьшению вероятности развития этой серьезной болезни.
В другом исследовании также было выявлено, что потребление колбасы может быть связано с риском деменции.
Участники исследования заполнили анкеты о своей физической и умственной активности, а также сообщили о наличии случаев деменции среди близких родственников. Результаты показали, что все участники получили пользу от защитного эффекта активности, независимо от наличия семейной истории болезни.
Хуан Сонг, автор исследования, который является доктором медицинских наук и доктором философии из Сычуаньского университета в Китае, поделился своими впечатлениями:
"Наши результаты говорят о том, что регулярное занятие здоровой физической и умственной деятельностью способствует снижению риска деменции. Хотя требуются дополнительные исследования для подтверждения наших выводов, наши результаты обнадеживают, показывая, что простые изменения в повседневной жизни могут оказаться весьма полезными".
Деменция — это общий термин, обозначающий ухудшение познавательных функций человека, способного серьезно затронуть его повседневную жизнь. В настоящее время это заболевание является второй по значимости причиной смерти в стареющей Великобритании, уступая лишь ишемической болезни сердца.
В России официальная статистика говорит о том, что около 2 миллионов человек страдают от деменции, что превышает количество людей, страдающих от ВИЧ-инфекции. В то же время большинство россиян не получают необходимого лечения и не обращаются за помощью к врачам.
Некоторые из ранних признаков слабоумия включают в себя замедленное мышление, трудности с планированием, проблемы с речью, снижение внимания и концентрации, изменения настроения и поведения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Клиника МЕДСИ на Пречистенке
Зубовский б-р, д. 22/39
Клиника МЕДСИ на Рублевском шоссе
Рублёвское шоссе, д. 10
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
20 отзывов
|
Левицкий Глеб Николаевич
медицинская клиника
Юрловский проезд, д.14 корп. 2
Алтуфьево
Отрадное
Первичный приём от 4500 руб.
|
97 отзывов
|
Штыков Вадим Валентинович
медицинская клиника
Перервенский б-р, д. 8
Братиславская
Первичный приём от 4000 руб.
|
1313 отзывов
|
Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 108
Братиславская
Люблино
Марьино
Клиника здорового позвоночника. Специализируется на диагностике и лечении заболеваний суставов и позвоночника. В клинике осуществляется консультативны... читать далее »
Первичный приём от 990 руб.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.