Современное общество сталкивается с ростом заболеваемости онкологией. Важно распознать симптомы, которые могут свидетельствовать о возможной проблеме. В интервью для "Известия" врач-онколог и профессор Александр Серяков поделился важной информацией о признаках онкологии и о том, как на них реагировать.
Первые признаки онкологического заболевания могут быть неспецифичными, что может усложнить их распознавание. Однако среди них есть симптомы, на которые стоит обратить внимание, такие как:
Важно обратить внимание на возможное увеличение лимфатических узлов. Этот симптом может говорить о наличии патологии и требует внимательного медицинского осмотра.
Изменения в пищевом поведении, такие как потеря аппетита, могут быть ранним признаком онкологии. Если вы заметили такие изменения, стоит проконсультироваться с врачом.
Повышение температуры тела может быть сигналом о возможной проблеме. Важно обратить внимание на это изменение и посоветоваться с медицинским специалистом.
Если вы почувствовали необычную утомляемость и слабость даже без значительных физических нагрузок, стоит обратить на это внимание.
Если вы потеряли вес без изменения рациона питания и физической активности, это может быть тревожным симптомом.
Важно понимать, что указанные симптомы могут быть признаками не только онкологии, но и других заболеваний. Однако если вы заметили, что эти они возникают без видимых причин, стоит незамедлительно обратиться к онкологу. Ранняя диагностика играет ключевую роль в эффективном лечении онкологических заболеваний.
Специфические симптомы онкологических заболеваний могут проявиться позже и зависят от местоположения опухоли. Например, рак глотки и гортани может сопровождаться охриплостью, затрудненным глотанием и ощущением "кома в горле".
Рак легких может проявиться кашлем с мокротой, а рак предстательной железы — болями в пояснице и проблемами с мочеиспусканием.
Особое внимание следует уделять регулярным медицинским обследованиям. Проведение профилактических осмотров поможет выявить проблемы на ранних стадиях и повысит шансы на успешное лечение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
|
|
Детский медицинский центр Здоровое поколение
Лестева, д. 20
Частный врач
3-я Мытищинская, д. 16, стр. 3
Частный врач
Лестева, д. 20, 1 эт., 15 каб.
Ecofamily Clinic (Экофэмели клиник)
Профсоюзная, д.68, корп.4
|
2984 отзыва
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
|
11651 отзыв
|
Чудо Доктор на Школьной 49
многопрофильный медицинский центр
ул. Школьная, д. 49
Волгоградский пр-т
Марксистская
Площадь Ильича
Римская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых и детей с рождения. Расположен в 1-2 мин. ходьбы от м. Пл. Ильича. Прием происходит по предва... читать далее »
Первичный приём от 750 руб.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.