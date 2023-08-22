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Илья Панфёров

Врач-онколог перечислил ранние симптомы рака

2:43
Здоровье

Современное общество сталкивается с ростом заболеваемости онкологией. Важно распознать симптомы, которые могут свидетельствовать о возможной проблеме. В интервью для "Известия" врач-онколог и профессор Александр Серяков поделился важной информацией о признаках онкологии и о том, как на них реагировать.

Врач-онколог перечислил ранние симптомы рака
Фото: "Metastatic melanoma Case 171" by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранние симптомы рака

Первые признаки онкологического заболевания могут быть неспецифичными, что может усложнить их распознавание. Однако среди них есть симптомы, на которые стоит обратить внимание, такие как:

Увеличение лимфатических узлов

Важно обратить внимание на возможное увеличение лимфатических узлов. Этот симптом может говорить о наличии патологии и требует внимательного медицинского осмотра.

Потеря аппетита

Изменения в пищевом поведении, такие как потеря аппетита, могут быть ранним признаком онкологии. Если вы заметили такие изменения, стоит проконсультироваться с врачом.

Беспричинное повышение температуры

Повышение температуры тела может быть сигналом о возможной проблеме. Важно обратить внимание на это изменение и посоветоваться с медицинским специалистом.

Быстрая утомляемость и слабость

Если вы почувствовали необычную утомляемость и слабость даже без значительных физических нагрузок, стоит обратить на это внимание.

Необоснованная потеря веса

Если вы потеряли вес без изменения рациона питания и физической активности, это может быть тревожным симптомом.

Когда следует обратиться к врачу

Важно понимать, что указанные симптомы могут быть признаками не только онкологии, но и других заболеваний. Однако если вы заметили, что эти они возникают без видимых причин, стоит незамедлительно обратиться к онкологу. Ранняя диагностика играет ключевую роль в эффективном лечении онкологических заболеваний.

Специфические симптомы и диагностика

Специфические симптомы онкологических заболеваний могут проявиться позже и зависят от местоположения опухоли. Например, рак глотки и гортани может сопровождаться охриплостью, затрудненным глотанием и ощущением "кома в горле".

Рак легких может проявиться кашлем с мокротой, а рак предстательной железы — болями в пояснице и проблемами с мочеиспусканием.

Важность регулярных медицинских обследований

Особое внимание следует уделять регулярным медицинским обследованиям. Проведение профилактических осмотров поможет выявить проблемы на ранних стадиях и повысит шансы на успешное лечение.

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Основные симптомы рака. Как распознать онкологию? / Доктор Виктор
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Михайленко Анатолий
Ведущий специалист. Проводит профилактику и лечение мастита, мастопатий, опухолей молочных желез на разных стадиях развития, а также лактостаза, фиброаденомы молочной железы и других заболеваний молочных желез. Член ассоциации врачей хирургов и онкологов.
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Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии. Занимается диагностикой онкологических заболеваний кожи, внутренних органов, молочных желез, доброкачественной патологии молочных желез, проводит пункционную биопсию кист, узловых образований молочных желез, лимфоузлов. Специалист по противовоспалительной, антимикробной терапии.
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