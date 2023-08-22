Врач-онколог перечислил ранние симптомы рака

2:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современное общество сталкивается с ростом заболеваемости онкологией. Важно распознать симптомы, которые могут свидетельствовать о возможной проблеме. В интервью для "Известия" врач-онколог и профессор Александр Серяков поделился важной информацией о признаках онкологии и о том, как на них реагировать.

Фото: "Metastatic melanoma Case 171" by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранние симптомы рака

Первые признаки онкологического заболевания могут быть неспецифичными, что может усложнить их распознавание. Однако среди них есть симптомы, на которые стоит обратить внимание, такие как:

Увеличение лимфатических узлов

Важно обратить внимание на возможное увеличение лимфатических узлов. Этот симптом может говорить о наличии патологии и требует внимательного медицинского осмотра.

Потеря аппетита

Изменения в пищевом поведении, такие как потеря аппетита, могут быть ранним признаком онкологии. Если вы заметили такие изменения, стоит проконсультироваться с врачом.

Беспричинное повышение температуры

Повышение температуры тела может быть сигналом о возможной проблеме. Важно обратить внимание на это изменение и посоветоваться с медицинским специалистом.

Быстрая утомляемость и слабость

Если вы почувствовали необычную утомляемость и слабость даже без значительных физических нагрузок, стоит обратить на это внимание.

Необоснованная потеря веса

Если вы потеряли вес без изменения рациона питания и физической активности, это может быть тревожным симптомом.

Когда следует обратиться к врачу

Важно понимать, что указанные симптомы могут быть признаками не только онкологии, но и других заболеваний. Однако если вы заметили, что эти они возникают без видимых причин, стоит незамедлительно обратиться к онкологу. Ранняя диагностика играет ключевую роль в эффективном лечении онкологических заболеваний.

Специфические симптомы и диагностика

Специфические симптомы онкологических заболеваний могут проявиться позже и зависят от местоположения опухоли. Например, рак глотки и гортани может сопровождаться охриплостью, затрудненным глотанием и ощущением "кома в горле".

Рак легких может проявиться кашлем с мокротой, а рак предстательной железы — болями в пояснице и проблемами с мочеиспусканием.

Важность регулярных медицинских обследований

Особое внимание следует уделять регулярным медицинским обследованиям. Проведение профилактических осмотров поможет выявить проблемы на ранних стадиях и повысит шансы на успешное лечение.

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Основные симптомы рака. Как распознать онкологию? / Доктор Виктор

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Михайленко Анатолий Ведущий специалист. Проводит профилактику и лечение мастита, мастопатий, опухолей молочных желез на разных стадиях развития, а также лактостаза, фиброаденомы молочной железы и других заболеваний молочных желез. Член ассоциации врачей хирургов и онкологов. Куратор Григорьевская Злата Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии. Занимается диагностикой онкологических заболеваний кожи, внутренних органов, молочных желез, доброкачественной патологии молочных желез, проводит пункционную биопсию кист, узловых образований молочных желез, лимфоузлов. Специалист по противовоспалительной, антимикробной терапии. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций.

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