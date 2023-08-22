Врач Степанов рассказал о последствиях накопления накипи в чайнике

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгосрочное употребление воды с накипью может негативно сказаться на здоровье, рассказал врач Владимир Степанов в беседе с корреспондентом "Ура.ру".

Фото: "Teapot reflection" by Dai Lygad is licensed under CC BY 2.0.

После длительного использования устройства на внутренних стенках начинает образовываться налет, который состоит из накипи. Однако следует помнить, что накипь в чайнике может оказывать негативное влияние на здоровье человека, употребляющего воду из этого прибора.

Рассказываем, как избежать образования накипи и сохранить здоровье.

Влияние накипи на организм

По его словам, накипь, попадая вместе с водой в желудок, приводит к увеличению содержания кальция в организме. Это, в свою очередь, способствует повышению уровня кальция в крови, что может привести к образованию камней в почках.

Осадок и заболевания почек

Камни в почках, образующиеся из-за накопления кальция, являются распространенной проблемой, особенно среди жителей некоторых регионов России.

Степанов отмечает, что оксалатный (кальциевый) нефролитиаз чаще всего диагностируется у жителей Москвы, Московской области и Среднерусской возвышенности. Эксперт подчеркивает важность предотвращения образования накипи, чтобы снизить риск развития подобных заболеваний.

Влияние на органы пищеварения

Не только почки могут пострадать от накипи, но и органы пищеварения. Согласно докладу специалиста, накипь может вызывать патологии в желудочно-кишечном тракте человека.

К тому же вода, налитая из чайника с накипью, будет иметь повышенную жесткость. Чем больше осадка в воде, тем выше её жесткость, а также содержание углекислого газа и кальция.

Советы по предотвращению накипи

Чтобы избежать образования накипи в чайнике и сохранить своё здоровье, рекомендуется придерживаться следующих советов:

Регулярное промывание чайника: Проводите очистку чайника регулярно, используя теплый раствор из лимонной кислоты и воды. Налейте этот раствор внутрь чайника и оставьте на несколько часов, затем тщательно промойте.

Использование мягкой воды: Для кипячения воды в чайнике выбирайте мягкую воду, такую как бутилированную или фильтрованную. Это позволит снизить образование накипи.

Один раз кипячение: Кипятите воду в чайнике только один раз. После использования выливайте остатки воды и не оставляйте её в приборе.

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СПОСОБ НА ВЕКА УДАЛИТЬ НАКИПЬ В ЧАЙНИКЕ