Врач Степанов рассказал о последствиях накопления накипи в чайнике

Долгосрочное употребление воды с накипью может негативно сказаться на здоровье, рассказал врач Владимир Степанов в беседе с корреспондентом "Ура.ру".
После длительного использования устройства на внутренних стенках начинает образовываться налет, который состоит из накипи. Однако следует помнить, что накипь в чайнике может оказывать негативное влияние на здоровье человека, употребляющего воду из этого прибора.
Рассказываем, как избежать образования накипи и сохранить здоровье.
По его словам, накипь, попадая вместе с водой в желудок, приводит к увеличению содержания кальция в организме. Это, в свою очередь, способствует повышению уровня кальция в крови, что может привести к образованию камней в почках.
Камни в почках, образующиеся из-за накопления кальция, являются распространенной проблемой, особенно среди жителей некоторых регионов России.
Степанов отмечает, что оксалатный (кальциевый) нефролитиаз чаще всего диагностируется у жителей Москвы, Московской области и Среднерусской возвышенности. Эксперт подчеркивает важность предотвращения образования накипи, чтобы снизить риск развития подобных заболеваний.
Не только почки могут пострадать от накипи, но и органы пищеварения. Согласно докладу специалиста, накипь может вызывать патологии в желудочно-кишечном тракте человека.
К тому же вода, налитая из чайника с накипью, будет иметь повышенную жесткость. Чем больше осадка в воде, тем выше её жесткость, а также содержание углекислого газа и кальция.
Чтобы избежать образования накипи в чайнике и сохранить своё здоровье, рекомендуется придерживаться следующих советов:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.