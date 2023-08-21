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Ирина Гусакова

Врач перечислила продукты, которые помогут при солнечном ожоге

Здоровье » Здоровье и профилактика

Несмотря на широко распространенные знания об опасности чрезмерного пребывания на солнце, солнечные ожоги по-прежнему случаются часто, особенно в летние месяцы. Что же делать, если вы обгорели на солнце, и какие пищевые добавки и витамины смогут облегчить состояние — рассказала читателям Pravda.Ru врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.

Врач перечислила продукты, которые помогут при солнечном ожоге
Фото: "Sandy Feet" by Tobias Lindman is licensed under CC BY 2.0.

Что делать, если вы обгорели на солнце

Солнечный ожог возникает, когда ультрафиолетовое излучение проникает в кожу и повреждает ее ДНК. Это вызывает воспалительную реакцию в организме, что приводит к характерному покраснению, боли и отеку. В тяжелых случаях также могут появиться волдыри и шелушение. Важно отметить, что солнечные ожоги не только повреждают внешний слой кожи, но и увеличивают риск развития рака кожи в долгосрочной перспективе.

Если вы сильно обгорели на солнце, то очень важно принять немедленные меры, чтобы облегчить дискомфорт и ускорить заживление. Применение прохладных компрессов или прохладная ванна помогут успокоить кожу. Также нужно пить больше воды, так как солнечные ожоги могут привести к обезвоживанию.

"Чтобы ускорить процесс заживления, нанесите на пораженный участок мягкий увлажняющий крем без отдушек или гель алоэ вера. Они помогут успокоить кожу и уменьшить сухость. Крайне важно избегать использования косметических продуктов, содержащих нефть, бензокаин или лидокаин, так как они могут усилить раздражение. Кроме того, защитите обожженную солнцем кожу от дальнейшего повреждения, надев свободную одежду, закрывающую пораженные участки, или используя солнцезащитный крем широкого спектра действия с высоким фактором защиты от солнца (SPF)", — отмечает эксперт.

Некоторые пищевые добавки и витамины могут способствовать облегчению солнечных ожогов и поддерживать процесс заживления. Было обнаружено, что антиоксидантные свойства витамина С и витамина Е уменьшают воспаление и защищают кожу от окислительного повреждения, вызванного УФ-излучением. Включение в рацион продуктов, богатых этими витаминами, таких как цитрусовые, ягоды, орехи и семена, может быть полезным.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты, обычно содержащиеся в жирной рыбе, такой как лосось и льняное семя, обладают противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить симптомы солнечных ожогов, резюмирует врач.

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Автор Ирина Гусакова
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