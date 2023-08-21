Добавка Е1521: зачем в молочные продукты добавляют синтетический полимер

4:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Без пищевых добавок сегодня не может обойтись ни одно промышленное производство продуктов. Они необходимы для того, чтобы товары успевали проделать путь от завода до прилавка и корзины потребителя, сохраняя свои качества. Эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, рассказала читателям Pravda.Ru, зачем нужна одна из таких добавок, известная под номером Е1521, почему ее добавляют в молочную продукцию и насколько она безвредна.

Фото: https://perfectdailygrind.com/2016/03/coffee-science-everything-you-need-to-know-about-milk/

Что такое Е1521

Официальное название этой пищевой добавки — полиэтиленгликоль (Polyethylene glycol), сокращенно — ПЭГ (PEG). Это вещество получают при полимеризации окиси этилена — бесцветного горючего газа, который причислен к классу малоопасных веществ. В природе этилен вырабатывается растениями, это газообразный фитогормон. Промышленно созданный этилен используют для синтеза спиртов, уксусной кислоты, производства полиэтилена.

Полиэтиленгликоль производится в виде твердых кристаллов, кремообразного вещества или густой жидкости. Но увидеть его "в натуральном виде" удается немногим, потому что Е1521 не поступает в розничную продажу. Его закупают производители напитков, косметики и лекарственных препаратов, чтобы добавлять в свою продукцию.

Где используют Е1521

Полиэтиленгликоль используется в фармакологии и пищевой промышленности как связывающее вещество, загуститель, антивспенивающий агент. Например, его добавляют в молочные продукты, чтобы предотвратить или уменьшить пенообразование. В ароматизаторах и подсластителях он регулирует вязкость и консистенцию. Также в пищевой промышленности его наносят на фрукты и овощи. Тонкая пленка из полиэтиленгликоля позволяет предохранить их от гниения при перевозке.

Согласно нормам СанПиН, содержание Е1521 в безалкогольных напитках (в том числе в молочных) не должно превышать 1 г на 1 кг продукции, в жевательной резинке на 1 кг может приходиться до 20 г полиэтиленгликоля, а в биологически активных добавках — до 70 г.

Е1521 широко используют в фармацевтике при производстве капель, мазей, свечей и даже вакцин. Он исполняет роль растворителя и наполнителя, а также пролонгирует действие лекарственных веществ на организм. В некоторых случаях его используют самостоятельно в качестве слабительного. Без него редко обходятся и производители косметической продукции. В шампунях, дезодорантах, зубных пастах и кремах он помогает удерживать влагу, закрепляет ароматы и стабилизирует их основу.

Кроме того, полиэтиленгликоль применяют при производстве латекса, лаков, красок, упаковки для пищевых продуктов, в качестве присадок к гидравлическим жидкостям.

Е1521: вредна ли она

Влияние полиэтиленгликоля на организм человека изучено слабо, но в целом он признан безвредным и используется в России и странах Евросоюза. Е1521 включена в перечень разрешенных пищевых добавок Технического регламента Таможенного союза и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1293-03. В пищевой продукции эта добавка содержится в минимальном количестве и не вызывает выраженных побочных эффектов, а долгосрочное воздействие ПЭГ на организм до сих пор не изучено.

В некоторых исследованиях описываются случаи панкреатита и анафилаксии, вызванных полиэтиленгликолем, который применялся в медицинских целях. А в 2020 году во время пандемии высказывалось предположение, что аллергическая реакция на вакцины от Pfizer и Moderna вызвана именно входящим в их состав полиэтиленгликолем. Однако масштабных исследований на эту тему не проводилось.

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