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Илья Панфёров

Почему не стоит сразу после сна убирать постель: Рекомендации врачей

2:56
Здоровье

Каждое утро многие из нас стремятся как можно быстрее убрать постель и придать своей спальне аккуратный вид.

Почему не стоит сразу после сна убирать постель: Рекомендации врачей
Фото: "Bed 06" by //No more is licensed under CC BY 2.0.

Однако, оказывается, такая привычка может оказывать влияние на наше здоровье, связанное с человеческим потом. Недавние рекомендации врачей призывают подходить к этому процессу более внимательно, чтобы избежать потенциальных проблем.

Почему влага остается на постельном белье?

Специалисты говорят, что человеческий организм в течение ночи выделяет пот, и это совершенно нормально. Однако, если сразу после пробуждения убрать постель, влага останется на постельных принадлежностях.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО, Светлана Малиновская, подчеркивает, что оставшаяся влага на белье становится благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов. Это может привести к возникновению неприятных последствий для здоровья.

Как правильно ухаживать за постелью?

Для того чтобы избежать негативных последствий, Малиновская предлагает следующие рекомендации:

Не спешите убирать постель сразу после пробуждения

Вместо того чтобы торопиться убирать постель, рекомендуется оставить ее развернутой на некоторое время. 20-30 минут — достаточный промежуток времени для того, чтобы влага на постельном белье успела высохнуть.

Это позволит избежать создания благоприятной среды для размножения болезнетворных микроорганизмов и поможет поддерживать гигиеничность.

Регулярно меняйте постельное белье

Важно следить за свежестью постельных принадлежностей. В летний период рекомендуется менять постельное белье чаще — хотя бы раз в неделю. Это поможет избежать скопления влаги и микроорганизмов. Важно помнить, что постель — это место, где мы проводим большую часть времени, поэтому забота о его чистоте и гигиене имеет большое значение.

Проветривайте спальню и белье

Регулярное проветривание спальни способствует поддержанию свежести воздуха и уменьшает вероятность скопления влаги.

Также рекомендуется выносить подушки и одеяла на солнце, так как солнечные лучи способствуют уничтожению пылевых клещей. Это особенно актуально в сезон цветения растений, когда аллергены могут вызвать дополнительные проблемы.

Зимний период: подходы к заботе о постели

Зимой также необходимо уделять внимание уходу за постелью. Заметно, что в холодное время года скопление влаги может быть менее заметным, но это не означает, что можно забывать о гигиеничности. Рекомендуется менять постельное белье не реже одного раза в две недели.

Это поможет поддерживать оптимальный уровень гигиены даже в условиях зимних месяцев.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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