Как преодолеть метеозависимость: Парвиндер Сагу

3:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перемены в погоде могут иметь значительное воздействие на наше физическое и психическое состояние.

Фото: "Walking in Nature" by enneafive is licensed under CC BY 2.0.

Резкие перепады температур способны вызвать головные боли и нарушения сна, оказывая отрицательное воздействие на общее самочувствие.

Эксперт по здоровью и фармацевт из Simply Meds Online, Парвиндер Сагу, деликатно раскрывает тему метеочувствительности и ее влияние на жизнь человека.

Физические и психологические симптомы метеочувствительности

Согласно Сагу, изменения в погоде могут вызвать негативные эффекты, такие как апатия, вялость, раздражительность, жар и, конечно же, головные боли. Эти последствия способны повлиять на качество сна, а в некоторых случаях даже вызвать бессонницу.

Например, ощущение вялости может показаться заманчивым и даже полезным для сна, однако на самом деле это впечатление обманчиво.

Частое состояние вялости днем может стать причиной недостатка сна ночью. Повышенная потребность в отдыхе и дремле в течение дня также оказывает влияние на ночной сон, ведь организм не успевает полноценно восстановиться.

Метеочувствительность

Психологическое и физическое негодование перед сменой погоды получило название "погодного хлыста". Этот термин объединяет множество симптомов, которые испытывают люди, чье состояние зависит от резких изменений климата.

Люди, склонные к головным болям, особенно чувствительны к переменам температуры. Мрачное, серое небо, высокая влажность и внезапное изменение температуры, а также сильные ветры и грозы, могут вызвать приступы боли и повышенное давление. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на общем состоянии организма.

Механизм влияния погоды на здоровье

Сагу объясняет, что изменения атмосферного давления, связанные с погодными изменениями, способны вызвать химические и электрические реакции в мозгу, которые раздражают нервную систему и провоцируют головные боли.

Эти виды головной боли называются барометрической головной болью и возникают после падения атмосферного давления. Подобные ощущения схожи с обычными головными болями и мигренью, но они также могут сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету.

Вялость, усталость и недостаток мотивации — все это лишь усиливает симптомы и ощущение неудобства.

Способы преодоления метеочувствительности

Поскольку мы не в силах контролировать погоду, важно научиться адаптироваться к ее изменениям. Сагу предлагает несколько способов облегчить симптомы метеочувствительности:

Поддержание гидратации: Регулярное потребление воды во время изменений погоды помогает поддерживать гидратацию организма. Это также уменьшит напряжение глаз, если вы сделаете перерывы от экрана телефона или компьютера.

Водные процедуры: Горячая ванна или душ помогут расслабить напряженные мышцы и облегчить негативные ощущения.

Применение тепла и холода: Горячие компрессы и леденцы, приложенные к голове в течение 5 минут несколько раз в день, могут оказать облегчение.

Массаж головы: Мягкий массаж головы способствует расслаблению и снятию напряжения.

Прогулки на свежем воздухе: Выход на свежий воздух способствует улучшению общего самочувствия.

Темные солнцезащитные очки: Темные очки защищают глаза от яркого света, который может усугубить симптомы.

Физические упражнения: Регулярные физические упражнения помогут снизить боль и давление.

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