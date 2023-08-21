Как преодолеть метеозависимость: Парвиндер Сагу

Перемены в погоде могут иметь значительное воздействие на наше физическое и психическое состояние.
Резкие перепады температур способны вызвать головные боли и нарушения сна, оказывая отрицательное воздействие на общее самочувствие.
Эксперт по здоровью и фармацевт из Simply Meds Online, Парвиндер Сагу, деликатно раскрывает тему метеочувствительности и ее влияние на жизнь человека.
Согласно Сагу, изменения в погоде могут вызвать негативные эффекты, такие как апатия, вялость, раздражительность, жар и, конечно же, головные боли. Эти последствия способны повлиять на качество сна, а в некоторых случаях даже вызвать бессонницу.
Например, ощущение вялости может показаться заманчивым и даже полезным для сна, однако на самом деле это впечатление обманчиво.
Частое состояние вялости днем может стать причиной недостатка сна ночью. Повышенная потребность в отдыхе и дремле в течение дня также оказывает влияние на ночной сон, ведь организм не успевает полноценно восстановиться.
Психологическое и физическое негодование перед сменой погоды получило название "погодного хлыста". Этот термин объединяет множество симптомов, которые испытывают люди, чье состояние зависит от резких изменений климата.
Люди, склонные к головным болям, особенно чувствительны к переменам температуры. Мрачное, серое небо, высокая влажность и внезапное изменение температуры, а также сильные ветры и грозы, могут вызвать приступы боли и повышенное давление. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на общем состоянии организма.
Сагу объясняет, что изменения атмосферного давления, связанные с погодными изменениями, способны вызвать химические и электрические реакции в мозгу, которые раздражают нервную систему и провоцируют головные боли.
Эти виды головной боли называются барометрической головной болью и возникают после падения атмосферного давления. Подобные ощущения схожи с обычными головными болями и мигренью, но они также могут сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету.
Вялость, усталость и недостаток мотивации — все это лишь усиливает симптомы и ощущение неудобства.
Поскольку мы не в силах контролировать погоду, важно научиться адаптироваться к ее изменениям. Сагу предлагает несколько способов облегчить симптомы метеочувствительности:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.