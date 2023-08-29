Врач Бабак Туси рассказал, какие продукты стимулируют работу мозга:

Словно хорошо согласованный оркестр, продукты, входящие в наш рацион, дирижируют нашим здоровьем. Этот принцип подтверждают доктора и ученые, проповедуя фразу "Вы то, что вы едите".
Оказывается, пища оказывает глубокое влияние на организм, включая функции мозга, память и концентрацию.
Ведущий медицинский специалист, Бабак Туси, который возглавлял многоцентровые клинические исследования в Кливлендской клинике, предоставил список продуктов, способствующих улучшению мозговых функций.
С возрастом мозг подвергается изменениям, отмечает Туси. Особое внимание стоит уделить изменениям белого вещества в мозге, которые могут влиять на передачу информации в нашем теле. Кроме того, уровень серого вещества, контролирующего обработку и мышление, также уменьшается.
Однако благодаря диетам и правильному питанию можно замедлить дегенерацию мозга и снизить риск развития заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Исследования подтверждают, что некоторые диеты оказывают множество преимуществ для здоровья.
Например, средиземноморская диета, сосредотачивающаяся на овощах, цельных зернах и оливковом масле, благотворно воздействует на сердце. Тем не менее, она также оказывает положительное влияние на мозг, замедляя изменения белого и серого вещества.
Согласно доктору Туси, средиземноморская диета способствует увеличению объема серого вещества, что сказывается на мыслительных процессах. Другой интересной диетой является диета MIND, объединяющая черты средиземноморской диеты и диеты DASH, направленной на снижение давления.
Диета MIND фокусируется на продуктах, которые поддерживают здоровье мозга, таких как рыба и ягоды. Она исключает некоторые нежелательные продукты, включая красное мясо, жареную пищу, сладости и фастфуд.
Избегание воспалительных продуктов с высоким содержанием сахара может повысить работу мозга и защитить от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и деменция.
Врач Туси подчеркивает, что, подобно средиземноморской диете, диета MIND способствует увеличению объема мозга, поддерживая его здоровье и функциональность.
Рыба не только полезная альтернатива мясу, но и отличное "топливо" для мозга. Она богата омега-3 жирными кислотами, способствующими улучшению обучения и памяти.
"Имеются убедительные доказательства того, что употребление рыбы способствует замедлению дегенерации мозга", — отмечает эксперт.
Омега-3 жирные кислоты способствуют увеличению объема серого вещества мозга, эффективно снижая снижение памяти, характерное для пожилых людей.
Примеры рыбы и морепродуктов, рекомендуемых для включения в рацион:
Сочетание разнообразных фруктов и овощей обеспечивает баланс питания для тела и мозга. Ягоды — это важный компонент диеты MIND благодаря их богатому содержанию витаминов, минералов и клетчатки.
Исследования показывают, что ягоды могут положительно влиять на нейродегенеративные заболевания, связанные со старением. Важно упомянуть, что исследование 2014 года подтвердило положительный эффект употребления ягод на память.
Топ наиболее полезных ягод:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
На границе Украины и Белоруссии произошёл взрыв.