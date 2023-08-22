Эта диета повышает риск развития рака в разы: Ученые США

Диета с повышенным содержанием жиров может спровоцировать риск развития рака.
Новые выводы исследования, проведенного учеными из Института передовых наук и технологий Бекмана в США, показывают, что диета играет важную роль в формировании микросреды опухоли и связана с уровнем оксида азота в организме. Подробные результаты исследования представлены в журнале ACS Central Science.
Исследователи сосредоточились на изучении влияния диеты с повышенным содержанием жиров на риск развития рака. Они обнаружили, что повышенный уровень потребления жиров сопровождается увеличением уровня оксида азота в микроокружении опухоли.
Оксид азота является важной сигнальной молекулой, связанной с воспалением и развитием раковых процессов.
Старший научный сотрудник и ведущий соавтор исследования, Анудж Ядав, подчеркивает, что рак — это не просто группа опухолевых клеток, а сложная экосистема, поддерживающая клеточную активность. Влияние микроокружения опухоли на развитие рака на молекулярном уровне является ключевым аспектом исследования.
Интересно, что воспаление играет значительную роль в микросреде опухоли. Исследователи выявили, что высококалорийные продукты, богатые жирами, способствуют воспалительной реакции.
Диета с повышенным содержанием жиров стимулирует увеличение уровня оксида азота в микроокружении опухоли. Это открывает новые пути понимания взаимосвязи между питанием, воспалением и развитием рака на молекулярном уровне.
Джефферсон Чан, доцент химии в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн и руководитель исследования, подчеркивает важность использования дизайнерских молекул в исследованиях. Эти молекулы позволяют раскрывать молекулярные особенности, недоступные невооруженному глазу.
Исследование включило использование молекулярного зонда с маркировкой BL660-НЕТ, специально разработанного командой ученых. Этот зонд стал ключевым инструментом для изучения влияния диеты на микроокружение опухоли и уровень оксида азота.
С помощью зонда проведено сравнительное исследование на мышах. Одна группа мышей была на диете с высоким содержанием жиров (60% калорий), другая — на диете с низким содержанием жиров (10% калорий). Результаты показали, что диета с повышенным содержанием жиров сопровождается увеличением уровня оксида азота в микроокружении опухоли.
Исследователи подчеркивают, что полученные доказательства определили прямую взаимосвязь между диетой с повышенным содержанием жиров, уровнем оксида азота и развитием рака. Это открывает новые перспективы для разработки методов диагностики и лечения раковых заболеваний, учитывая важное влияние питания на процессы в организме.
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