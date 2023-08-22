Эта диета повышает риск развития рака в разы: Ученые США

3:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диета с повышенным содержанием жиров может спровоцировать риск развития рака.

Фото: "Royal Liverpool Hospital Chemotherapy Unit" by robbelaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

Новые выводы исследования, проведенного учеными из Института передовых наук и технологий Бекмана в США, показывают, что диета играет важную роль в формировании микросреды опухоли и связана с уровнем оксида азота в организме. Подробные результаты исследования представлены в журнале ACS Central Science.

Связь между питанием и риском рака

Исследователи сосредоточились на изучении влияния диеты с повышенным содержанием жиров на риск развития рака. Они обнаружили, что повышенный уровень потребления жиров сопровождается увеличением уровня оксида азота в микроокружении опухоли.

Оксид азота является важной сигнальной молекулой, связанной с воспалением и развитием раковых процессов.

Микроокружение опухоли и прогрессирование рака

Старший научный сотрудник и ведущий соавтор исследования, Анудж Ядав, подчеркивает, что рак — это не просто группа опухолевых клеток, а сложная экосистема, поддерживающая клеточную активность. Влияние микроокружения опухоли на развитие рака на молекулярном уровне является ключевым аспектом исследования.

Воспаление

Интересно, что воспаление играет значительную роль в микросреде опухоли. Исследователи выявили, что высококалорийные продукты, богатые жирами, способствуют воспалительной реакции.

Диета с повышенным содержанием жиров стимулирует увеличение уровня оксида азота в микроокружении опухоли. Это открывает новые пути понимания взаимосвязи между питанием, воспалением и развитием рака на молекулярном уровне.

Роль дизайнерских молекул в исследовании

Джефферсон Чан, доцент химии в Университете Иллинойса Урбана-Шампейн и руководитель исследования, подчеркивает важность использования дизайнерских молекул в исследованиях. Эти молекулы позволяют раскрывать молекулярные особенности, недоступные невооруженному глазу.

Результаты исследования

Исследование включило использование молекулярного зонда с маркировкой BL660-НЕТ, специально разработанного командой ученых. Этот зонд стал ключевым инструментом для изучения влияния диеты на микроокружение опухоли и уровень оксида азота.

С помощью зонда проведено сравнительное исследование на мышах. Одна группа мышей была на диете с высоким содержанием жиров (60% калорий), другая — на диете с низким содержанием жиров (10% калорий). Результаты показали, что диета с повышенным содержанием жиров сопровождается увеличением уровня оксида азота в микроокружении опухоли.

Перспективы для диагностики и лечения рака

Исследователи подчеркивают, что полученные доказательства определили прямую взаимосвязь между диетой с повышенным содержанием жиров, уровнем оксида азота и развитием рака. Это открывает новые перспективы для разработки методов диагностики и лечения раковых заболеваний, учитывая важное влияние питания на процессы в организме.

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Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Михайленко Анатолий Ведущий специалист. Проводит профилактику и лечение мастита, мастопатий, опухолей молочных желез на разных стадиях развития, а также лактостаза, фиброаденомы молочной железы и других заболеваний молочных желез. Член ассоциации врачей хирургов и онкологов. Куратор Григорьевская Злата Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии. Занимается диагностикой онкологических заболеваний кожи, внутренних органов, молочных желез, доброкачественной патологии молочных желез, проводит пункционную биопсию кист, узловых образований молочных желез, лимфоузлов. Специалист по противовоспалительной, антимикробной терапии. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций.

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