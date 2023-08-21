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Илья Панфёров

Ученые из США раскрыли вред привычных продуктов

2:52
Здоровье

Существенное употребление ультра-обработанных пищевых продуктов и, в частности, красного мяса может являться ключевыми факторами преждевременной смерти.

Ученые из США раскрыли вред привычных продуктов
Фото: "P medicine" by Mysid is licensed under CC BY-SA 3.0.

Это главное заключение, к которому пришли ученые из Университета Лома Линда в США, проведя обширное исследование. Их работа разъяснила, как можно быть "плохим вегетарианцем или хорошим невегетарианцем", так как она уделяет внимание воздействию обработанных продуктов на здоровье, независимо от типа пищи — вегетарианская она или нет.

Определение обработанных продуктов

Под обработанными пищевыми продуктами понимаются высококалорийные товары, которые часто включают в себя готовые к употреблению в любое время и в любом месте изделия или те, которые требуют минимального теплового обработания.

К данной категории относятся, например, колбасы, сосиски, бекон, сардельки и ветчина.

Последние открытия исследования

Недавнее исследование вносит свой вклад в растущий пул знаний о воздействии ультра-обработанных продуктов и красного мяса на здоровье и продолжительность жизни человека.

В рамках этого исследования была исследована взаимосвязь между пищей и здоровьем 77 000 человек. Анализ проводился для широкого спектра диет, включая как вегетарианские, так и невегетарианские варианты.

Процесс исследования

Участники исследования заполнили опросник о своих пищевых привычках, включая более 200 продуктов, которые они употребляли.

Кроме того, были предоставлены медицинские и демографические данные, такие как пол, раса, географическое положение, образование, семейное положение, уровень потребления табака и алкоголя, физическая активность, сон, ИМТ и присутствие сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.

Затем ученые провели анализ медицинских и демографических данных участников в сочетании с информацией о смертности, предоставленной Национальным индексом смертности, за примерно семь с половиной лет. После этого была использована статистическая модель для изучения каждой переменной независимо от остальных и проведения анализа причин смерти.

Для исключения влияния других факторов, таких как употребление животных продуктов или возраст, была проведена коррекция статистической модели.

Основные результаты

В результате исследования Фрейзер и коллеги обнаружили, что люди, чья доля ультра-обработанных продуктов составляла половину от общего числа потребляемых калорий, сталкивались с увеличением смертности на 14% по сравнению с теми, кто получал только 12,5% калорий из подобных продуктов.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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