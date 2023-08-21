Существенное употребление ультра-обработанных пищевых продуктов и, в частности, красного мяса может являться ключевыми факторами преждевременной смерти.
Это главное заключение, к которому пришли ученые из Университета Лома Линда в США, проведя обширное исследование. Их работа разъяснила, как можно быть "плохим вегетарианцем или хорошим невегетарианцем", так как она уделяет внимание воздействию обработанных продуктов на здоровье, независимо от типа пищи — вегетарианская она или нет.
Под обработанными пищевыми продуктами понимаются высококалорийные товары, которые часто включают в себя готовые к употреблению в любое время и в любом месте изделия или те, которые требуют минимального теплового обработания.
К данной категории относятся, например, колбасы, сосиски, бекон, сардельки и ветчина.
Недавнее исследование вносит свой вклад в растущий пул знаний о воздействии ультра-обработанных продуктов и красного мяса на здоровье и продолжительность жизни человека.
В рамках этого исследования была исследована взаимосвязь между пищей и здоровьем 77 000 человек. Анализ проводился для широкого спектра диет, включая как вегетарианские, так и невегетарианские варианты.
Участники исследования заполнили опросник о своих пищевых привычках, включая более 200 продуктов, которые они употребляли.
Кроме того, были предоставлены медицинские и демографические данные, такие как пол, раса, географическое положение, образование, семейное положение, уровень потребления табака и алкоголя, физическая активность, сон, ИМТ и присутствие сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.
Затем ученые провели анализ медицинских и демографических данных участников в сочетании с информацией о смертности, предоставленной Национальным индексом смертности, за примерно семь с половиной лет. После этого была использована статистическая модель для изучения каждой переменной независимо от остальных и проведения анализа причин смерти.
Для исключения влияния других факторов, таких как употребление животных продуктов или возраст, была проведена коррекция статистической модели.
В результате исследования Фрейзер и коллеги обнаружили, что люди, чья доля ультра-обработанных продуктов составляла половину от общего числа потребляемых калорий, сталкивались с увеличением смертности на 14% по сравнению с теми, кто получал только 12,5% калорий из подобных продуктов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Тема уступки Москве части украинских территорий ради членства в альянсе возникла после заявлений главы офиса генсека военного блока Стиана Йенссена.