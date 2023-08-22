Ученые объяснили, как потребление яиц связано со здоровьем сердца

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Влияние потребления яиц на здоровье сердца всегда вызывало оживленные дискуссии.

Фото: "Eggs" by 16:9clue is licensed under CC BY 2.0.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале eLife, предоставляет новые данные о взаимосвязи между употреблением яиц и уровнем полезных метаболитов в крови. Результаты показывают, что умеренное потребление яиц может способствовать повышению количества метаболитов, благоприятных для здоровья сердца.

Яйца как источник полезных веществ

Яйца — это не только ценный источник белка, но и "хорошего" холестерина. Это, в свою очередь, может способствовать поддержанию здоровья сердца. Однако существует множество мнений о том, насколько регулярное потребление яиц полезно или вредно для кардиоваскулярной системы.

Открытия предыдущих исследований

Исследование, проведенное в 2018 году в Китае с участием полумиллиона взрослых, выявило интересную взаимосвязь. Участники, потребляющие по одному яйцу в день, демонстрировали значительно низкий риск сердечных заболеваний и инсульта по сравнению с теми, кто употреблял яйца реже. Эти результаты подогрели интерес к более глубокому пониманию влияния яиц на здоровье сердца.

Новое исследование

С целью дополнительного разъяснения связи между яйцами и здоровьем сердца, исследователи взяли на себя задачу изучить метаболиты в крови участников. Под руководством магистра кафедры эпидемиологии и биостатистики Пекинского университета Лан Пана были отобраны 4,778 человек из китайского биобанка Кадури. Среди них 3,401 имели сердечно-сосудистые заболевания, а 1,377 были абсолютно здоровы.

Результаты исследования

Используя метод целенаправленного ядерного магнитного резонанса, исследователи оценили 225 метаболитов в образцах крови. Оказалось, что участники, придерживающиеся умеренного потребления яиц, демонстрировали более высокий уровень белка аполипопротеина А1.

Этот белок является строительным блоком "хорошего" липопротеина высокой плотности (ЛПВП), который играет ключевую роль в уборке холестерина из сосудов.

Защита от сердечных заболеваний

Интересно, что у лиц, которые регулярно употребляли яйца, было больше крупных молекул ЛПВП в крови. Это способствует очищению кровеносных сосудов и предотвращению их закупорки, что в свою очередь снижает риск сердечных приступов и инсульта.

Выводы и дальнейшие исследования

Результаты этого исследования подчеркивают важность умеренного потребления яиц для поддержания здоровья сердца. Однако, как отмечают авторы, дополнительные исследования необходимы для подтверждения причинно-следственной связи между уровнем метаболитов и риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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Как узнать сколько яиц в день вам можно есть.