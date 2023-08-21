Ученые составили диету, которая борется с депрессией

3:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Средиземноморская диета сумела преодолеть депрессию у молодых мужчин, которые ранее употребляли "мусорную" пищу.

Фото: "Clown Thinker" by cogdogblog is licensed under CC BY 2.0.

Этот значимый вывод был сделан исследователями из Технологического университета в Сиднее, Австралия. Новые открытия, опубликованные в The American Journal of Clinical Nutrition, приносят новую надежду для тех, кто сталкивается с депрессией.

Связь между питанием и депрессией

Депрессия — это широко распространенное психическое состояние, являющееся серьезным фактором риска для молодых людей.

Согласно Всемирной организации здравоохранения, более восьми миллионов человек в России страдают от депрессии. Однако новые исследования показывают, что диета может иметь значительное влияние на наше психическое здоровье.

Средиземноморская диета

Исследование сосредотачивалось на средиземноморской диете, богатой разнообразными овощами различных цветов, бобовыми культурами, полноценными зерновыми продуктами, полезной жирной рыбой, оливковым маслом и свежими несолеными орехами.

Продолжительность наблюдения составила 12 недель, и оно представляло собой первое рандомизированное клиническое исследование, направленное на оценку воздействия средиземноморской диеты на симптомы депрессии у молодых мужчин в возрасте 18-25 лет.

Переход к новому образу питания

Примечательно, что молодые участники исследования с удовольствием приняли новую диету. Те, кто следовал средиземноморской диете, смогли внести значительные изменения в свой рацион под руководством диетолога всего за короткий период времени.

Это свидетельствует о том, что направление депрессивных молодых людей к диетологу может стать важным элементом в комплексном лечении клинической депрессии. Ведущий исследователь, доктор философии Джессика Байес, подчеркивает:

"Основное внимание уделялось повышению качества питания путем введения свежих продуктов, одновременно ограничивая употребление фастфуда, сахара и обработанного красного мяса".

Влияние пищи на настроение и здоровье

Существует множество причин, почему пища оказывает влияние на наше настроение. Недавние исследования демонстрируют, что около 90% серотонина, нейротрансмиттера, который играет ключевую роль в регулировании настроения, производится в нашем кишечнике.

Эти микробы могут взаимодействовать с мозгом через блуждающий нерв, связанный с осью кишечник-мозг. Для поддержания полезной микрофлоры в организме необходимо уделять внимание питательным веществам, содержащимся в бобовых, фруктах и овощах.

Надежда для тех, кто сталкивается с депрессией

Статистика показывает, что около трети пациентов с диагностированной депрессией не реагируют должным образом на стандартные методы лечения, такие как когнитивно-поведенческая терапия и антидепрессанты.

Результаты исследования приносят надежду, так как почти все участники программы остались в ней, а многие продолжили придерживаться средиземноморской диеты и после завершения исследования. Это подтверждает эффективность и значимость этого вмешательства.

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Диета от Депрессии - еда для хорошего настроения