NHS: Эти витамины повышают риск онкологии

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все больше людей обращают внимание на важность добавок для поддержания здоровья.

Фото: Ilariac2008t

Тем не менее, следует помнить, что некоторые витамины и минералы могут нести определенные риски. Исследования показывают, что фолиевая кислота и селен могут повысить риск развития рака, особенно при неправильном употреблении.

Прежде чем начать употребление каких-либо добавок, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить индивидуальные потребности и риски. Важно помнить, что даже самые полезные вещества могут иметь негативные последствия при избыточном потреблении.

Фолиевая кислота и её влияние на здоровье

Фолиевая кислота — незаменимая добавка для будущих мам, помогающая формированию нервных трубок у малышей. Это особенно важно, так как такая добавка способствует предотвращению серьезных врожденных дефектов, таких как проблемы с мозгом и позвоночником, подчеркивают специалисты из Центра по контролю над заболеваниями.

В соответствии с этим, NHS рекомендует ежедневное потребление 400 мкг фолиевой кислоты с момента начала беременности и в течение первых 12 недель. Для небеременных женщин рекомендуется употребление в два раза меньшей дозы.

Исследование, проведенное в 2019 году, выявило связь между употреблением фолиевой кислоты и риском колоректального рака. У тех, кто употреблял таблетки с фолиевой кислотой и витамином В12, риск развития рака увеличивался на 21 процент.

Эксперты также установили, что 38% из исследованных лиц были подвержены повышенному риску смерти от этого вида рака. Важно отметить, что в данном исследовании участвовали всего 1 021 человек, у которых был выявлен колоректальный рак.

Селен и его роль в организме

Селен — важный минерал, содержащийся в продуктах, таких как семена подсолнечника, устрицы, бразильские орехи, яйца, желтоперый тунец и сардины. Он имеет множество преимуществ, включая улучшение обмена веществ и поддержание нормальной работы щитовидной железы.

Анализ Кокрейн, опубликованный в 2018 году, уделял особое внимание влиянию добавки на риск развития рака. Результаты исследования показали, что селен не снижает вероятность развития рака, а некоторые исследования, напротив, связывают его с увеличенным риском развития рака предстательной железы.

Ученые обнаружили также, что пациенты, употреблявшие данную добавку, также имели повышенный риск развития второго типа диабета. Рекомендуемая суточная доза селена для взрослых в возрасте от 19 до 64 лет составляет 0,075 мг для мужчин и 0,060 мг для женщин.

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Витамины при онкологии. Рак и витамины. Можно или нельзя? Мнение врача

Автор Илья Панфёров Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru Куратор Михайленко Анатолий Ведущий специалист. Проводит профилактику и лечение мастита, мастопатий, опухолей молочных желез на разных стадиях развития, а также лактостаза, фиброаденомы молочной железы и других заболеваний молочных желез. Член ассоциации врачей хирургов и онкологов. Куратор Григорьевская Злата Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии. Занимается диагностикой онкологических заболеваний кожи, внутренних органов, молочных желез, доброкачественной патологии молочных желез, проводит пункционную биопсию кист, узловых образований молочных желез, лимфоузлов. Специалист по противовоспалительной, антимикробной терапии. Куратор Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы. Занимается анализом психогенных факторов и психосоциальных механизмов развития заболеваний молочной железы, а также проблемами реабилитации больных, после радикальных операций.

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