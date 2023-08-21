NHS: Эти витамины повышают риск онкологии

Все больше людей обращают внимание на важность добавок для поддержания здоровья.
Тем не менее, следует помнить, что некоторые витамины и минералы могут нести определенные риски. Исследования показывают, что фолиевая кислота и селен могут повысить риск развития рака, особенно при неправильном употреблении.
Прежде чем начать употребление каких-либо добавок, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить индивидуальные потребности и риски. Важно помнить, что даже самые полезные вещества могут иметь негативные последствия при избыточном потреблении.
Фолиевая кислота — незаменимая добавка для будущих мам, помогающая формированию нервных трубок у малышей. Это особенно важно, так как такая добавка способствует предотвращению серьезных врожденных дефектов, таких как проблемы с мозгом и позвоночником, подчеркивают специалисты из Центра по контролю над заболеваниями.
В соответствии с этим, NHS рекомендует ежедневное потребление 400 мкг фолиевой кислоты с момента начала беременности и в течение первых 12 недель. Для небеременных женщин рекомендуется употребление в два раза меньшей дозы.
Исследование, проведенное в 2019 году, выявило связь между употреблением фолиевой кислоты и риском колоректального рака. У тех, кто употреблял таблетки с фолиевой кислотой и витамином В12, риск развития рака увеличивался на 21 процент.
Эксперты также установили, что 38% из исследованных лиц были подвержены повышенному риску смерти от этого вида рака. Важно отметить, что в данном исследовании участвовали всего 1 021 человек, у которых был выявлен колоректальный рак.
Селен — важный минерал, содержащийся в продуктах, таких как семена подсолнечника, устрицы, бразильские орехи, яйца, желтоперый тунец и сардины. Он имеет множество преимуществ, включая улучшение обмена веществ и поддержание нормальной работы щитовидной железы.
Анализ Кокрейн, опубликованный в 2018 году, уделял особое внимание влиянию добавки на риск развития рака. Результаты исследования показали, что селен не снижает вероятность развития рака, а некоторые исследования, напротив, связывают его с увеличенным риском развития рака предстательной железы.
Ученые обнаружили также, что пациенты, употреблявшие данную добавку, также имели повышенный риск развития второго типа диабета. Рекомендуемая суточная доза селена для взрослых в возрасте от 19 до 64 лет составляет 0,075 мг для мужчин и 0,060 мг для женщин.
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